Dopajul, parte din cariera lui Arnold  Celebrul actor și culturist vorbește despre utilizarea substanțelor interzise și avertizează: „Oamenii mor”

Arnold Schwarzenegger (78 de ani), legendă a culturismului, a dezvăluit ce substanțe interzise a folosit atunci când participa la competiții, pentru a fi în formă maximă.

Acum, Arnold lansează un avertisment cu privire la riscurile dopajului: „Oamenii mor”.

Arnold Schwarzenegger a câștigat de 7 ori Mr. Olympia, una dintre cele mai prestigioase competiții de culturism din lume, în anii 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975 și 1980.

Arnold Schwarzenegger, despre dopaj: „Luam 100 de miligrame de testosteron pe săptămână”

Într-un articol publicat în revista „Men’s Health” în urmă cu câteva luni, celebrul culturist a dezvăluit că a utilizat substanțe interzise în cadrul competițiilor la care a participat, pentru a fi în formă maximă, scrie sport.es.

Astfel, substanțele folosite Arnold Schwarzenegger se bazau pe doi compuși: testosteronul și Dianabol (D-Bol). Potrivit explicațiilor sale, acesta lua 100 de miligrame de testosteron pe săptămână și trei Dianabol pe zi, ceea ce înseamnă 15 miligrame.

Cu toate că s-a dopat în cariera sa, Arnold îi sfătuiește pe sportivi să stea departe de substanțele intezise.

El spune că a trăit în alte vremuri, când steroizii anabolizanți nu erau o problemă în SUA, până la adoptarea „Anabolic Steroids Control Act” (n.r. - o lege federală din SUA care reglementează și incriminează utilizarea, posesia și distribuția steroizilor anabolizanți).

Arnold Schwarzenegger transmite un avertisment: „Nu o faceți!”

Acum, la vârsta de 78 de ani, Arnold Schwarzenegger spune că dopajul presupune niște riscuri imense și sportivii nu ar trebui să recurgă la acest obicei.

„Culturismul a fost întotdeauna considerat un sport sigur, dar acum nu mai este. Acum oamenii mor. Mor din cauza supradozelor de droguri și nu știu ce naiba fac. Și ascultă de șarlatani.

Dacă vreau să cer sfatul unui medic de încredere, mă duc la UCLA (n.r. - Universitatea din California, Los Angeles) sau la Clinica Cleveland”, a declarat Arnold.

„ Nu o faceți! Vreau ca tinerii să știe că am văzut oameni care au suferit transplanturi de rinichi și au suferit foarte mult din cauza asta.

Trăim într-o epocă în care căutăm mereu calea ușoară de a câștiga bani, calea rapidă de a ne îmbogăți, calea ușoară de a deveni influenți. Când abuzezi de corp, vei regreta mai târziu”.

În prezent, Arnold Schwarzenegger este și co-fondator al „Arnold Classic”, a doua cea mai importantă competiție de culturism din lume, după Mr. Olympia.

