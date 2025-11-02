Mihai Stoica, mesaj în miez de noapte Oficialul de la FCSB, enervat după victoria cu U Cluj: „E ireal cum vor unii să inducă lumea în eroare” +18 foto
Eliminarea lui Murgia în U Cluj - FCSB 0-2 foto: Sport Pictures
Mihai Stoica, mesaj în miez de noapte Oficialul de la FCSB, enervat după victoria cu U Cluj: „E ireal cum vor unii să inducă lumea în eroare”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 02.11.2025, ora 10:33
alt-text Actualizat: 02.11.2025, ora 10:33
  • U Cluj - FCSB 0-2. Mihai Stoica (60 de ani) a răbufnit la finalul partidei de pe Cluj Arena.
  • Într-o postare pe rețelele sociale, oficialul FCSB a transmis că nu înțelege de ce eliminarea lui Alessandro Murgia este contestată de fani.

FCSB a făcut pași importanți spre play-off prin victoria de la Cluj, profitând la maximum de cartonașul roșu văzut de Murgia în prima repriză.

FCSB are oferta pe masă Daniel Bîrligea, dorit de o echipă din străinătate. Becali a dezvăluit suma, campionatul și înlocuitorul
FCSB are oferta pe masă Daniel Bîrligea, dorit de o echipă din străinătate. Becali a dezvăluit suma, campionatul și înlocuitorul
FCSB are oferta pe masă Daniel Bîrligea, dorit de o echipă din străinătate. Becali a dezvăluit suma, campionatul și înlocuitorul

Mihai Stoica: „Murgia merita trei cartonașe galbene”

Surprins de părerile oamenilor care spun că Murgia nu merita să fie eliminat, șeful CA de la FCSB a enumerat fazele la care jucătorul lui U Cluj trebuia să vadă cartonașul galben.

„E ireal cum vor unii să inducă lumea în eroare, încercând să pună la îndoială eliminarea lui Murgia.

E adevărat că nu merita două galbene. Merita trei.

  1. Fault din spate la Bîrligea. Galben
  2. Gest nesportiv, dă cu pumnul în minge. Galben.
  3. Mare lovitură cu antebrațul, intenție clară de a lovi adversarul. Galben.

Weekend plăcut!”, a transmis Mihai Stoica, pe pagina sa de Facebook.

U Cluj - FCSB. Murgia vede al doilea „galben” și e eliminat, după ce îl lovește cu cotul pe Olaru. Foto - captură Prima Sport (11).jpg
U Cluj - FCSB. Murgia vede al doilea „galben” și e eliminat, după ce îl lovește cu cotul pe Olaru. Foto - captură Prima Sport (11).jpg

Galerie foto (18 imagini)

U Cluj - FCSB. Murgia vede primul „galben” după ce dă cu balonul de pământ. Foto - captură Prima Sport (1).jpg U Cluj - FCSB. Murgia vede primul „galben” după ce dă cu balonul de pământ. Foto - captură Prima Sport (2).jpg U Cluj - FCSB. Murgia vede primul „galben” după ce dă cu balonul de pământ. Foto - captură Prima Sport (3).jpg U Cluj - FCSB. Murgia vede primul „galben” după ce dă cu balonul de pământ. Foto - captură Prima Sport (4).jpg U Cluj - FCSB. Murgia vede primul „galben” după ce dă cu balonul de pământ. Foto - captură Prima Sport (5).jpg
+18 Foto
Eliminarea italianului a venit în minutul 39, după două galbene încasate în decurs de trei minute, la scorul de 1-0 pentru FCSB, moment după care clujenii nu au mai reușit să intre în joc pentru un rezultat pozitiv.

VIDEO. Primul gol marcat de Darius Olaru

Liga 1, etapa #15 Oțelul a urcat pe loc de play-off,  Craiova și Rapid au remizat. Programul + Clasamentul actualizat
Superliga
22:35
Superliga
22:35
Liga 1, etapa #15 Oțelul a urcat pe loc de play-off, Craiova și Rapid au remizat. Programul + Clasamentul actualizat
Liga 1, etapa #15 Oțelul a urcat pe loc de play-off,  Craiova și Rapid au remizat. Programul + Clasamentul actualizat
Halucinant! Ce mesaje dădea Becali pe bancă la victoria cu U Cluj:  „Chiar m-am enervat! Oricum, nu mi-e frică! Interzice legea?"
Superliga
11:12
Superliga
11:12
Halucinant! Ce mesaje dădea Becali pe bancă la victoria cu U Cluj: „Chiar m-am enervat! Oricum, nu mi-e frică! Interzice legea?”
Halucinant! Ce mesaje dădea Becali pe bancă la victoria cu U Cluj:  „Chiar m-am enervat! Oricum, nu mi-e frică! Interzice legea?”

Scene de groază într-un tren din Marea Britanie. Atac armat soldat cu 10 oameni înjughiați. Premier: „Incident îngrozitor"
Scene de groază într-un tren din Marea Britanie. Atac armat soldat cu 10 oameni înjughiați. Premier: „Incident îngrozitor”
Scene de groază într-un tren din Marea Britanie. Atac armat soldat cu 10 oameni înjughiați. Premier: „Incident îngrozitor”
Mihai Stoica u cluj fcsb eliminare alessandro murgia
Extremele lui Mirel Rădoi FOTO. GOLAZO.ro a stat cu ochii pe antrenorul de la U Craiova la meciul cu Rapid: nervi, calm, copil de mingi, înjurat și îmbrățișări
Superliga
02.11
Superliga
02.11
Extremele lui Mirel Rădoi FOTO. GOLAZO.ro a stat cu ochii pe antrenorul de la U Craiova la meciul cu Rapid: nervi, calm, copil de mingi, înjurat și îmbrățișări
Extremele lui Mirel Rădoi FOTO. GOLAZO.ro a stat cu ochii pe antrenorul de la U Craiova la meciul cu Rapid: nervi, calm, copil de mingi, înjurat și îmbrățișări
Final incredibil în Bănie! U Craiova - Rapid 2-2, cu penalty în prelungiri! Rădoi a plecat la vestiare mai devreme, plin de nervi
Superliga
02.11
Superliga
02.11
Final incredibil în Bănie! U Craiova - Rapid 2-2, cu penalty în prelungiri! Rădoi a plecat la vestiare mai devreme, plin de nervi
Final incredibil &icirc;n Bănie! U Craiova - Rapid 2-2, cu penalty &icirc;n prelungiri! Rădoi a plecat la vestiare mai devreme, plin de nervi
Defilează în Cipru Vlad Dragomir a marcat 4 goluri în ultimele 4 meciuri din campionat » Ce record a atins românul
Stranieri
02.11
Stranieri
02.11
Defilează în Cipru Vlad Dragomir a marcat 4 goluri în ultimele 4 meciuri din campionat » Ce record a atins românul
Defilează în Cipru Vlad Dragomir a marcat 4 goluri în ultimele 4 meciuri din campionat » Ce record a atins românul
Chivu, gest surprinzător Antrenorul român al lui Inter l-a oprit pe jucătorul rivalei imediat după meci: ce i-a spus
Campionate
02.11
Campionate
02.11
Chivu, gest surprinzător Antrenorul român al lui Inter l-a oprit pe jucătorul rivalei imediat după meci: ce i-a spus
Chivu, gest surprinzător Antrenorul român al lui Inter l-a oprit pe jucătorul rivalei imediat după meci: ce i-a spus
07:05
Caracatița pariurilor ilegale La nivel mondial, peste 70% din totalul pariurilor online sunt ilegale. Cât de mare e piața neagră în România?
Caracatița pariurilor ilegale La nivel mondial, peste 70% din totalul pariurilor online sunt ilegale. Cât de mare e piața neagră în România?
23:38
Dan Udrea Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?
Dan Udrea Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?
00:18
„Mirel a plecat de furie și frustrare” Rotaru acuză arbitrajul din U Craiova - Rapid 2-2: „Îl respectăm pe Vassaras, dar cerem să fim și noi respectați!”
„Mirel a plecat de furie și frustrare” Rotaru acuză arbitrajul din U Craiova - Rapid 2-2: „Îl respectăm pe Vassaras, dar cerem să fim și noi respectați!”
22:59
Extremele lui Mirel Rădoi FOTO. GOLAZO.ro a stat cu ochii pe antrenorul de la U Craiova la meciul cu Rapid: nervi, calm, copil de mingi, înjurat și îmbrățișări
Extremele lui Mirel Rădoi FOTO. GOLAZO.ro a stat cu ochii pe antrenorul de la U Craiova la meciul cu Rapid: nervi, calm, copil de mingi, înjurat și îmbrățișări
Conflict Varga - Trică Patronul CFR-ului, despre antrenor: „E un analfabet care se ruga de mine să-l angajez" » Răspunsul tehnicianului
Superliga
02.11
Superliga
02.11
Conflict Varga - Trică Patronul CFR-ului, despre antrenor: „E un analfabet care se ruga de mine să-l angajez” » Răspunsul tehnicianului
Citește mai mult
Conflict Varga - Trică Patronul CFR-ului, despre antrenor: „E un analfabet care se ruga de mine să-l angajez” » Răspunsul tehnicianului
Ghinion pentru Ionuț Radu Portarul s-a accidentat salvând o execuție fabuloasă și riscă să rateze convocarea la națională
Stranieri
02.11
Stranieri
02.11
Ghinion pentru Ionuț Radu Portarul s-a accidentat salvând o execuție fabuloasă și riscă să rateze convocarea la națională
Citește mai mult
Ghinion pentru Ionuț Radu Portarul s-a accidentat salvând o execuție fabuloasă și riscă să rateze convocarea la națională
„Ne anulăm abonamentele!" VIDEO. Jurnaliștii unei televiziuni din Italia, criticați dur după ce au fost surprinși  bucurându-se pentru victoria echipei lui Chivu
Campionate
02.11
Campionate
02.11
„Ne anulăm abonamentele!” VIDEO. Jurnaliștii unei televiziuni din Italia, criticați dur după ce au fost surprinși bucurându-se pentru victoria echipei lui Chivu
Citește mai mult
„Ne anulăm abonamentele!” VIDEO. Jurnaliștii unei televiziuni din Italia, criticați dur după ce au fost surprinși  bucurându-se pentru victoria echipei lui Chivu
Se întoarce Halep?  Ce a răspuns Simona când a fost întrebată dacă și-ar dori să revină în tenis
Tenis
02.11
Tenis
02.11
Se întoarce Halep? Ce a răspuns Simona când a fost întrebată dacă și-ar dori să revină în tenis
Citește mai mult
Se întoarce Halep?  Ce a răspuns Simona când a fost întrebată dacă și-ar dori să revină în tenis

fcsb CFR Cluj dinamo bucuresti rapid Universitatea Craiova petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad farul constanta

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
