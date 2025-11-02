Mihai Stoica, mesaj în miez de noapte Oficialul de la FCSB, enervat după victoria cu U Cluj: „E ireal cum vor unii să inducă lumea în eroare”

U Cluj - FCSB 0-2. Mihai Stoica (60 de ani) a răbufnit la finalul partidei de pe Cluj Arena.

Într-o postare pe rețelele sociale, oficialul FCSB a transmis că nu înțelege de ce eliminarea lui Alessandro Murgia este contestată de fani.

FCSB a făcut pași importanți spre play-off prin victoria de la Cluj, profitând la maximum de cartonașul roșu văzut de Murgia în prima repriză.

Mihai Stoica: „Murgia merita trei cartonașe galbene”

Surprins de părerile oamenilor care spun că Murgia nu merita să fie eliminat, șeful CA de la FCSB a enumerat fazele la care jucătorul lui U Cluj trebuia să vadă cartonașul galben.

„E ireal cum vor unii să inducă lumea în eroare, încercând să pună la îndoială eliminarea lui Murgia.

E adevărat că nu merita două galbene. Merita trei.

Fault din spate la Bîrligea. Galben Gest nesportiv, dă cu pumnul în minge. Galben. Mare lovitură cu antebrațul, intenție clară de a lovi adversarul. Galben.

Weekend plăcut!”, a transmis Mihai Stoica, pe pagina sa de Facebook.

Eliminarea italianului a venit în minutul 39, după două galbene încasate în decurs de trei minute, la scorul de 1-0 pentru FCSB, moment după care clujenii nu au mai reușit să intre în joc pentru un rezultat pozitiv.

VIDEO. Primul gol marcat de Darius Olaru

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport