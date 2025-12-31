FC Botoșani se întărește  Trupa lui Leo Grozavu ar dori să transfere un fost jucător de la FCSB
FC Botoșani. Foto: Sport Pictures
FC Botoșani se întărește Trupa lui Leo Grozavu ar dori să transfere un fost jucător de la FCSB

George Neagu
Publicat: 31.12.2025, ora 21:34
  • FC Botoșani ar dori să-l transfere pe Luis Phelipe (24 de ani), fostul jucător al celor de la FCSB.

Jucătorul brazilian a evoluat la echipa pregătită de Elias Charalambous timp de un an, fiind transferat mai apoi de Sheriff Tiraspol, formație din Republica Moldova.

FC Botoșani ar dori să-l transfere pe Luis Phelipe

Echipa pregătită de Leo Grozavu ar dori să-l împrumute pe Luis Phelipe, jucătorul celor de la Sheriff Tiraspol, anunță as.ro.

Un avantaj al acestei mutări ar fi faptul că brazilianul a mai colaborat cu actualul antrenor al Botoșaniului, Leo Grozavu.

Luis Phelipe s-a aflat sub comanda tehnicianului timp de 6 luni (iulie 2023-ianuarie 2024), la Poli Iași, perioadă în care a jucat 20 de meciuri, a marcat 3 goluri și a oferit 3 pase decisive.

Jucătorul lui Sheriff Tiraspol ar mai avea și alte oferte din Liga 1, dar situația lui Phelipe ar urma să se clarifice zilele următoare, mai scrie sursa citată.

Luis Phelipe s-a despărțit de FCSB după doar un an. În ultima perioadă petrecută la formația roș-albastră, jucătorul a fost amenințat cu o amendă drastică din cauză că a lipsit de la reuniunea echipei din cantonamentul din Antalya.

Ulterior, Phelipe a venit cu explicații pentru cele întâmplate, susținând că a avut câteva probleme familiale.

26 de meciuri
și 2 goluri a reușit Luis Phelipe pentru FCSB

De-a lungul carierei, Luis Phelipe a mai jucat pentru Lugano, Paysandu, Liefering sau Poli Iași.

De la transferul său la Sheriff Tiraspol de la începutul anului 2025, brazilianul a evoluat în 18 partide, a înscris de două ori și a oferit 4 pase decisive.

275.000 de euro
este cota de piață a lui Luis Phelipe

