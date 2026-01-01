Alexandru Dedu nu renunță Fostul președinte FRH va candida din nou la șefia federației: „Nu mai amân decizia” » În ce condiții ar renunța la idee
Alexandru Dedu foto: Sport Pictures
Handbal

Alexandru Dedu nu renunță Fostul președinte FRH va candida din nou la șefia federației: „Nu mai amân decizia” » În ce condiții ar renunța la idee

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 01.01.2026, ora 17:52
alt-text Actualizat: 01.01.2026, ora 17:52
  • Alexandru Dedu (54 de ani), fostul președinte al FRH, și-a anunțat intenția de a candida din nou pentru șefia federației.
  • Fostul handbalist și-a setat mai multe obiective și este dispus inclusiv să renunțe la candidatură pentru a susține alte nume importante din handbal, pe care le-a și enumerat.

Federația Română de Handbal este condusă în prezent de Constantin Din, cel care a câștigat ultimele alegeri chiar în fața lui Dedu, în 2022.

Alexandru Dedu: „Am promis că nu mai amân decizia. O să candidez”

Dedu a analizat mai multe aspecte din viața personală și cea profesională a și luat astfel decizia de a candida din nou, anunțând intenția chiar în prima zi din 2026.

„Se apropie alegerile la FRH. În ultimele luni m-am gândit foarte serios dacă o nouă candidatură la funcția de președinte, este o alegere corectă pentru mine. Am împărțit foaia pe jumătate și am pus plusurile și minusurile.

Printre foarte multe motive pro/contra sunt: familia, familia, familia, datoria, cariera, proiectul SCM Timișoara, vârsta, experiența, puterea, relațiile interumane și deloc pe ultima poziție dragostea pentru sport și în special pentru handbal, viața mea.

De ce scriu toate astea acum, pe 1 ianuarie? Fiindcă am promis multor oameni că nu mai amân decizia. Ca atare, DA, o să candidez.

Scopul principal nu este să câștig alegerile. Doresc să vin în fața dumneavoastră și să vă spun cum văd realitatea handbalului. Cred că sunt cel mai în măsura în momentul ăsta să fac o analiză reală.

De ce această aparentă lipsă de modestie? Datorită CV-ului sportiv, datorită multor ani petrecuți în administrația sportivă la nivel de top (Președinte LPH, Președinte FRH, Vicepreședinte COSR, Vicepreședinte FRHG, Membru al ComEx al COSR pentru sporturile de iarnă), datorită faptului că nu am «tușit» să mă «întorc în iarbă» și să muncesc alături de voi, la nivel de club, unde am trăit și trăiesc toate problemele cotidiene cu care va confruntați.

Rezultatele profesionale, familia, atitudinea și comportamentul cred că mă îndreptățesc să fac afirmația de mai sus”, a scris Alexandru Dedu, pe pagina sa de Facebook.

Alexandru Dedu: „Dacă vreun fost internațional cu experiență reală va candida, îl voi susține”

În același timp, fostul președinte a transmis că va susține un alt candidat, dacă acesta este un reper în handbalul românesc și dacă îndeplinește o serie de condiții pe care le-a transmis în mesaj.

„Cunoscând realitatea din interiorul FRH și având deja o experiență în sensul ăsta, știu câtă muncă și mai ales cât de greu o să fie pentru a se reintra pe un făgaș normal.

Din cauza asta, dacă vreun fost internațional român cu experiență reală dobândită în campionate profesioniste puternice va candida, eu voi face un pas în spate și îl voi susține.

Condițiile mele sunt: să fie mai tânăr sau cât se poate de tânăr, să fie fost jucător al echipei naționale, să fi avut șansa să cunoască din interior un campionat puternic și mentalitatea specifică, să avem idei apropiate în legătura cu implementarea unei strategii la nivel de țară.

Ar ajuta enorm să aibă și experiență administrativă și/sau academică. Mă gândesc cu drag la Cristina Vărzaru, Mica Brădeanu, Mihai Popescu sau Iulian Stamate. Sunt convins că sunt și alții, dar, pe cei enumerați îi cunosc și îi stimez.

Celor care pun la îndoială cuvintele de mai sus, le aduc aminte că mi-am dat demisia de onoare (există chiar în lumea noastră o posibilă comparație) din funcția de vicepreședinte COSR, funcție ocupată în urma unui vot nominal, în momentul în care nu am mai fost președinte FRH”, a mai spus Dedu.

2014-2022
a fost perioada în care Dedu a condus FRH

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

