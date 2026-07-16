De ce va juca Argentina finala CM Secretele campionilor în fața Angliei: schimbările lui Scaloni, filosofia „Nu cedăm niciodată” și Messi

Argentina lui Messi refuză să plece de la acest Campionat Mondial. A învins și Anglia, 2-1 în semifinală, când nu se mai aștepta nimeni.

Ce a făcut selecționerul Lionel Scaloni a propulsat naționala albiceleste la atac, răsturnând scorul și calificarea. Dar nu se putea nimic fără Leo Messi.

Argentina va înfrunta Spania în finala CM, duminică, la New York (22:00).

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Argentina va juca din nou finala Campionatului Mondial, a doua la rând, după titlul cucerit în 2022.

Argentina a trecut de patru meciuri eliminatorii prin durere

Dacă turneul din Qatar a fost unul al suferinței pentru naționala albiceleste, acesta a fost al durerii. Al victoriilor prin durere.

Toate cele patru meciuri eliminatorii au fost incredibile.

„16-imi”: 3-2 în prelungiri cu Insulele Capului Verde, după ce a fost egalată de două ori.

după ce a fost egalată de două ori. „Optimi”: 3-2 cu Egipt, după ce a fost condusă cu 0-2.

„Sferturi”: 3-1 în prelungiri cu Elveția, după ce a fost egalată și Țara Cantoanelor forța al doilea gol.

după ce a fost egalată și Țara Cantoanelor forța al doilea gol. Semifinale: 2-1 cu Anglia, după ce a fost condusă încă o dată, 0-1. A întors și acest duel când nimeni nu se mai aștepta.

Scaloni, selecționerul care mută pentru victorie

Care au fost secretele Argentinei în fața Albionului?

În primul rând, Lionel Scaloni. La 0-1, selecționerul a făcut, succesiv, în ultima jumătate de oră, exact schimbările potrivite pentru a resuscita echipa.

Scaloni mută în timpul meciurilor. Argentina învinge și datorită lui. Foto: Imago

Nu doar înlocuiri post pe post, la jucătorii obosiți, Simeone cu De Paul, Molina cu Montiel și Lisandro Martinez cu Otamendi.

Ci și două absolut ofensive:

„Închizătorul” Paredes cu extrema Nico Gonzalez.

Fundașul stânga Tagliafico cu vârful Lautaro Martinez.

Dintr-odată, sud-americanii au plonjat în atac, jocul lor a fost 100% cu ideea că trebuie să marcheze.

Totul pe fondul filosofiei pe care Argentina o are în sânge: „Nu cedăm niciodată. Jucăm până la capăt. Până la moarte”.

Messi: dacă nu înscrie, pasează la goluri. Cel mai influent jucător la CM 2026

Dar nu ar fi reușit nimic fără geniul lui Leo Messi. La 39 de ani, căpitanul își conduce naționala spre victorie orice s-ar întâmpla pe teren.

Tot terenul, tot acest spațiu verde, e al lui Messi. Foto: Imago

Dacă nu cu golurile sale, atunci cu pasele lui decisive:

Assist la 1-1, pentru șutul lui Enzo Fernandez (85).

Assist la 2-1, centrare la lovitura de cap a lui Lautaro (90+2).

8 goluri și 4 pase decisive are Leo Messi la CM 2026, cel mai influent jucător al acestui turneu final. Are 125 de goluri și 68 de assisturi în 206 selecții pentru Argentina

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