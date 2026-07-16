Argentina, anchetată de FIFA Ce riscă naționala sud-americană după  gestul făcut la finalul semifinalei cu Anglia + Reacția Guvernului

FIFA a deschis o anchetă după ce mai mulți jucători ai Argentinei au afișat un banner cu mesajul „Las Malvinas son Argentinas” la finalul semifinalei câștigate cu 2-1 împotriva Angliei, la Cupa Mondială din 2026.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Forul internațional strânge informații și urmează să-i audieze pe cei implicați. Federația Argentiniană de Fotbal va avea posibilitatea să-și prezinte poziția înainte ca FIFA să ia o decizie.

Argentina, anchetată de FIFA după gestul făcut la finalul semifinalei cu Anglia

Două scenarii sunt luate în calcul: o sancțiune financiară pentru federația argentiniană sau suspendări. În acest moment, amenda este considerată varianta mai probabilă, însă FIFA nu a anunțat încă o hotărâre, conform as.com.

Gestul a avut loc în timp ce jucătorii sărbătoreau calificarea Argentinei în finală. Giovani Lo Celso și Lisandro Martinez s-au numărat printre jucătorii care au ținut bannerul, iar mesajul a fost apoi așezat pe gazon.

Codul de conduită al FIFA interzice în interiorul stadioanelor materialele cu caracter politic, ofensator sau discriminatoriu.

"I Mondiali potrebbero non essere nostri, ma le Isole Falkland lo sono sicuramente". Con queste motivazioni il governo britannico ha formalmente chiesto alla Fifa di aprire un'indagine dopo che alcuni giocatori dell'Argentina – in particolare Otamendi e Lo Celso - hanno esibito… pic.twitter.com/IisZgtYEEs — Repubblica (@repubblica) July 16, 2026

Leandro Paredes a explicat ulterior gestul jucătorilor argentinieni.

„Am făcut-o pentru că jucăm pentru întreaga noastră națiune”, a declarat mijlocașul.

1982 este anul în care Regatul Unit și Argentina au purtat un război de aproximativ zece săptămâni pentru controlul arhipelagului din Atlanticul de Sud. În prezent, Insulele Falkland sunt administrate de britanici ca teritoriu de peste mări, însă Argentina, care le numește Insulele Malvine, continuă să le revendice.

Adunarea Legislativă a Insulelor Falkland a trimis o scrisoare către FIFA și a cerut aplicarea consecventă a regulamentelor forului internațional.

„Politica nu are loc în sport”, au transmis reprezentanții instituției, care au descris bannerul drept o declarație politică referitoare la suveranitatea asupra insulelor.

„Suntem dezamăgiți, deși, din păcate, nu surprinși de un asemenea comportament, deoarece nu este primul incident de acest fel.

Federația Argentiniană de Fotbal a fost sancționată de FIFA în 2014 cu o amendă de 20.000 de lire sterline pentru un comportament similar”, au reprezentanții Adunării.

Insulele Falkland reprezintă un teritoriu britanic de peste mări, divers, autonom și autofinanțat. La referendumul din 2013 privind statutul nostru politic, 99,8% dintre locuitorii Insulelor Falkland au votat pentru menținerea statutului de teritoriu britanic de peste mări, în condițiile unei prezențe la vot de aproximativ 92%. Adunarea Legislativă a Insulelor Falkland, într-o scrisoare către FIFA

Reacția Guvernului Insulelor Falkland

Și Guvernul Insulelor Falkland a publicat un comunicat în care s-a declarat, la fel ca în cazul Adunării Legislative, „dezamăgit, deși, din păcate, nu surprins” de comportamentul jucătorilor Argentinei.

„Guvernul Insulelor Falkland este dezamăgit - deși, din păcate, nu surprins - că echipa de fotbal a Argentinei a decis să umbrească rezultatul semifinalei Cupei Mondiale disputate aseară, un meci care, în orice caz, nu a implicat Insulele Falkland.

Acestea fiind spuse, nu mai reprezintă o noutate pentru nimeni faptul că locuitorii insulelor au fost victimele unei invazii agresive în 1982, care i-a lăsat pe mulți traumatizați. Prin urmare, bannerul afișat aseară de Argentina a fost deosebit de lipsit de sensibilitate față de numeroși locuitori ai Insulelor Falkland.

Politica declarată a Guvernului Insulelor Falkland este aceea că nu dorim ca politica să fie introdusă în sport. De asemenea, nu dorim ca insulele și locuitorii lor să fie folosiți drept instrument politic în fiecare discuție despre Anglia și Argentina. Salutăm declarația de sprijin făcută în această dimineață de Guvernul Regatului Unit.

Așa cum a subliniat ministrul pentru Afaceri, Peter Kyle, unul dintre principiile centrale ale Cupei Mondiale este separarea politicii de fotbal. Sperăm ca FIFA să își respecte promisiunea de a ține politica departe de sport și să sancționeze toate comportamentele de acest tip, în conformitate cu propriile reguli”, a notat Guvernul Insulelor Falkland.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport