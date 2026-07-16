Argentina, anchetată de FIFA Ce riscă naționala sud-americană după  gestul făcut la finalul semifinalei cu Anglia + Reacția Guvernului
FIFA. Foto: Imago
Campionatul Mondial

Argentina, anchetată de FIFA Ce riscă naționala sud-americană după gestul făcut la finalul semifinalei cu Anglia + Reacția Guvernului

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 16.07.2026, ora 23:31
  • FIFA a deschis o anchetă după ce mai mulți jucători ai Argentinei au afișat un banner cu mesajul „Las Malvinas son Argentinas” la finalul semifinalei câștigate cu 2-1 împotriva Angliei, la Cupa Mondială din 2026.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Forul internațional strânge informații și urmează să-i audieze pe cei implicați. Federația Argentiniană de Fotbal va avea posibilitatea să-și prezinte poziția înainte ca FIFA să ia o decizie.

Octavian Popescu își schimbă numărul  Atacantul lui FCSB preia un  tricou legendar » Cine l-a mai purtat în trecut
Citește și
Octavian Popescu își schimbă numărul Atacantul lui FCSB preia un tricou legendar » Cine l-a mai purtat în trecut
Citește mai mult
Octavian Popescu își schimbă numărul  Atacantul lui FCSB preia un  tricou legendar » Cine l-a mai purtat în trecut

Argentina, anchetată de FIFA după gestul făcut la finalul semifinalei cu Anglia

Două scenarii sunt luate în calcul: o sancțiune financiară pentru federația argentiniană sau suspendări. În acest moment, amenda este considerată varianta mai probabilă, însă FIFA nu a anunțat încă o hotărâre, conform as.com.

Gestul a avut loc în timp ce jucătorii sărbătoreau calificarea Argentinei în finală. Giovani Lo Celso și Lisandro Martinez s-au numărat printre jucătorii care au ținut bannerul, iar mesajul a fost apoi așezat pe gazon.

Codul de conduită al FIFA interzice în interiorul stadioanelor materialele cu caracter politic, ofensator sau discriminatoriu.

Leandro Paredes a explicat ulterior gestul jucătorilor argentinieni.

„Am făcut-o pentru că jucăm pentru întreaga noastră națiune”, a declarat mijlocașul.

1982
este anul în care Regatul Unit și Argentina au purtat un război de aproximativ zece săptămâni pentru controlul arhipelagului din Atlanticul de Sud. În prezent, Insulele Falkland sunt administrate de britanici ca teritoriu de peste mări, însă Argentina, care le numește Insulele Malvine, continuă să le revendice.

Adunarea Legislativă a Insulelor Falkland a trimis o scrisoare către FIFA și a cerut aplicarea consecventă a regulamentelor forului internațional.

„Politica nu are loc în sport”, au transmis reprezentanții instituției, care au descris bannerul drept o declarație politică referitoare la suveranitatea asupra insulelor.

„Suntem dezamăgiți, deși, din păcate, nu surprinși de un asemenea comportament, deoarece nu este primul incident de acest fel.

Federația Argentiniană de Fotbal a fost sancționată de FIFA în 2014 cu o amendă de 20.000 de lire sterline pentru un comportament similar”, au reprezentanții Adunării.

Insulele Falkland reprezintă un teritoriu britanic de peste mări, divers, autonom și autofinanțat. La referendumul din 2013 privind statutul nostru politic, 99,8% dintre locuitorii Insulelor Falkland au votat pentru menținerea statutului de teritoriu britanic de peste mări, în condițiile unei prezențe la vot de aproximativ 92%. Adunarea Legislativă a Insulelor Falkland, într-o scrisoare către FIFA

Reacția Guvernului Insulelor Falkland

Și Guvernul Insulelor Falkland a publicat un comunicat în care s-a declarat, la fel ca în cazul Adunării Legislative, „dezamăgit, deși, din păcate, nu surprins” de comportamentul jucătorilor Argentinei.

„Guvernul Insulelor Falkland este dezamăgit - deși, din păcate, nu surprins - că echipa de fotbal a Argentinei a decis să umbrească rezultatul semifinalei Cupei Mondiale disputate aseară, un meci care, în orice caz, nu a implicat Insulele Falkland.

Acestea fiind spuse, nu mai reprezintă o noutate pentru nimeni faptul că locuitorii insulelor au fost victimele unei invazii agresive în 1982, care i-a lăsat pe mulți traumatizați. Prin urmare, bannerul afișat aseară de Argentina a fost deosebit de lipsit de sensibilitate față de numeroși locuitori ai Insulelor Falkland.

Politica declarată a Guvernului Insulelor Falkland este aceea că nu dorim ca politica să fie introdusă în sport. De asemenea, nu dorim ca insulele și locuitorii lor să fie folosiți drept instrument politic în fiecare discuție despre Anglia și Argentina. Salutăm declarația de sprijin făcută în această dimineață de Guvernul Regatului Unit.

Așa cum a subliniat ministrul pentru Afaceri, Peter Kyle, unul dintre principiile centrale ale Cupei Mondiale este separarea politicii de fotbal. Sperăm ca FIFA să își respecte promisiunea de a ține politica departe de sport și să sancționeze toate comportamentele de acest tip, în conformitate cu propriile reguli”, a notat Guvernul Insulelor Falkland.

Citește și

Nike, învinsă la ea acasă! Cum a câștigat Adidas duelul giganților de la Mondial
Campionatul Mondial
22:15
Nike, învinsă la ea acasă! Cum a câștigat Adidas duelul giganților de la Mondial
Citește mai mult
Nike, învinsă la ea acasă! Cum a câștigat Adidas duelul giganților de la Mondial
 CFR Cluj și-a aflat adversara Clujenii vor întâlni în preliminariile Conference League echipa pe care au eliminat-o cu 7-0 la general, în 2018
Conference League
22:14
CFR Cluj și-a aflat adversara Clujenii vor întâlni în preliminariile Conference League echipa pe care au eliminat-o cu 7-0 la general, în 2018
Citește mai mult
 CFR Cluj și-a aflat adversara Clujenii vor întâlni în preliminariile Conference League echipa pe care au eliminat-o cu 7-0 la general, în 2018

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Atelier de ciocolată și hotel”, depistate de ministrul Transporturilor într-o instituție de stat. „Cine a stat aici și-a făcut un mic business”
„Atelier de ciocolată și hotel”, depistate de ministrul Transporturilor într-o instituție de stat. „Cine a stat aici și-a făcut un mic business”
„Atelier de ciocolată și hotel”, depistate de ministrul Transporturilor într-o instituție de stat. „Cine a stat aici și-a făcut un mic business”
FIFA argentina ancheta insulele falkland
Știrile zilei din sport
Cine va arbitra finala CM 2026 VIDEO.  Argentina s-a făcut de râs la precedentul meci cu el la centru » Talisman pentru Spania
Campionatul Mondial
09:10
Cine va arbitra finala CM 2026 VIDEO. Argentina s-a făcut de râs la precedentul meci cu el la centru » Talisman pentru Spania
Citește mai mult
Cine va arbitra finala CM 2026 VIDEO.  Argentina s-a făcut de râs la precedentul meci cu el la centru » Talisman pentru Spania
Presiunea numelui Șucu „Secundul” lui Pancu a vorbit pentru GOLAZO.ro despre fiul patronului de la Rapid: „Nu depinde foarte mult de antrenor”
Superliga
09:32
Presiunea numelui Șucu „Secundul” lui Pancu a vorbit pentru GOLAZO.ro despre fiul patronului de la Rapid: „Nu depinde foarte mult de antrenor”
Citește mai mult
Presiunea numelui Șucu „Secundul” lui Pancu a vorbit pentru GOLAZO.ro despre fiul patronului de la Rapid: „Nu depinde foarte mult de antrenor”
Final dureros pentru U Cluj Elevii lui Bergodi, eliminați dramatic de Dinamo Kiev la loviturile de departajare
Europa League
16.07
Final dureros pentru U Cluj Elevii lui Bergodi, eliminați dramatic de Dinamo Kiev la loviturile de departajare
Citește mai mult
Final dureros pentru U Cluj Elevii lui Bergodi, eliminați dramatic de Dinamo Kiev la loviturile de departajare
Cristina Negrilă Toți pentru Messi și Messi pentru toți
Opinii
16.07
Cristina Negrilă Toți pentru Messi și Messi pentru toți
Citește mai mult
Cristina Negrilă Toți pentru Messi și Messi pentru toți
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:00
Ilie Năstase, sunetul și tunetul tenisului Interviu de colecție cu cel mai mare tenismen român. Cine l-a botezat „Nasty”, cum i-a plătit Trump o amendă și ce i-a spus Mandela
Ilie Năstase, sunetul și tunetul tenisului Interviu de colecție cu cel mai mare tenismen român. Cine l-a botezat „Nasty”, cum i-a plătit Trump o amendă și ce i-a spus Mandela
09:10
Cine va arbitra finala CM 2026 VIDEO. Argentina s-a făcut de râs la precedentul meci cu el la centru » Talisman pentru Spania
Cine va arbitra finala CM 2026 VIDEO.  Argentina s-a făcut de râs la precedentul meci cu el la centru » Talisman pentru Spania
09:48
Banner anti-Putin la Craiova FOTO. Ucraineanul Romanchuk a afișat un mesaj dur la adresa președintelui Rusiei: „Am avut lacrimi în ochi”
Banner anti-Putin la Craiova FOTO. Ucraineanul Romanchuk a afișat un mesaj dur la adresa președintelui Rusiei: „Am avut lacrimi în ochi”
09:32
Presiunea numelui Șucu „Secundul” lui Pancu a vorbit pentru GOLAZO.ro despre fiul patronului de la Rapid: „Nu depinde foarte mult de antrenor”
Presiunea numelui Șucu „Secundul” lui Pancu a vorbit pentru GOLAZO.ro despre fiul patronului de la Rapid: „Nu depinde foarte mult de antrenor”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Toți pentru Messi și Messi pentru toți

Cristina Negrilă: Toți pentru Messi și Messi pentru toți

Cristina Negrilă: Toți pentru Messi și Messi pentru toți
Evadarea

Radu Naum: Evadarea

Radu Naum: Evadarea
Trei imagini care explică remontada Argentinei. Ați remarcat aceste detalii?

Cătălin Țepelin: Trei imagini care explică remontada Argentinei. Ați remarcat aceste detalii?

Cătălin Țepelin: Trei imagini care explică remontada Argentinei. Ați remarcat aceste detalii?
Unii cu Messi, alții cu Vasile Brătianu al Angliei!

Dan Udrea: Unii cu Messi, alții cu Vasile Brătianu al Angliei!

Dan Udrea: Unii cu Messi, alții cu Vasile Brătianu al Angliei!
Infatuații

Cristian Geambașu: Infatuații

Cristian Geambașu: Infatuații
Blestemul Franței

Silviu Tudor Samuilă: Blestemul Franței

Silviu Tudor Samuilă: Blestemul Franței
Cum să ajungă România la Mondial

Cătălin Tolontan: Cum să ajungă România la Mondial

Cătălin Tolontan: Cum să ajungă România la Mondial
Oglinda lui Istvan Kovacs: vezi succesul, se reflectă eșecul!

Dan Udrea: Oglinda lui Istvan Kovacs: vezi succesul, se reflectă eșecul!

Dan Udrea: Oglinda lui Istvan Kovacs: vezi succesul, se reflectă eșecul!
La judecata lui Jude

Cristian Geambașu: La judecata lui Jude

Cristian Geambașu: La judecata lui Jude
Fiecare cu tenisul lui

Cristian Tudor Popescu: Fiecare cu tenisul lui

Cristian Tudor Popescu: Fiecare cu tenisul lui
Unde e naționala noastră

Cătălin Tolontan: Unde e naționala noastră

Cătălin Tolontan: Unde e naționala noastră
Doamnelor noastre

Silviu Tudor Samuilă: Doamnelor noastre

Silviu Tudor Samuilă: Doamnelor noastre
Fotografia de la Mondial care dă speranțe României

Dan Udrea: Fotografia de la Mondial care dă speranțe României

Dan Udrea: Fotografia de la Mondial care dă speranțe României
Dependence Day

Radu Naum: Dependence Day

Radu Naum: Dependence Day
Argentina celor răi

Cristian Geambașu: Argentina celor răi

Cristian Geambașu: Argentina celor răi
Dan Negru șochează. Pentru că vrea

Dan Udrea: Dan Negru șochează. Pentru că vrea

Dan Udrea: Dan Negru șochează. Pentru că vrea
Zlatan, Henry și cazul Balogun

Silviu Tudor Samuilă: Zlatan, Henry și cazul Balogun

Silviu Tudor Samuilă: Zlatan, Henry și cazul Balogun
Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului Trump-Infantino

Dan Udrea: Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului Trump-Infantino

Dan Udrea: Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului <span>Trump-Infantino</span>
A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”

Theodor Jumătate: A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”

Theodor Jumătate: A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”
Uzbekul care voia să trimită Franța acasă

Cristian Geambașu: Uzbekul care voia să trimită Franța acasă

Cristian Geambașu: Uzbekul care voia să trimită Franța acasă
Top stiri
Probleme pentru Dinamo Jucătorul adus de „câini” să fie titular încă  nu este legitimat » Ce variante are Nuno Campos
Superliga
16.07
Probleme pentru Dinamo Jucătorul adus de „câini” să fie titular încă nu este legitimat » Ce variante are Nuno Campos
Citește mai mult
Probleme pentru Dinamo Jucătorul adus de „câini” să fie titular încă  nu este legitimat » Ce variante are Nuno Campos
 Cine transmite U Craiova - Levski Unde se vede la TV „dubla” oltenilor din Liga Campionilor
Liga Campionilor
16.07
Cine transmite U Craiova - Levski Unde se vede la TV „dubla” oltenilor din Liga Campionilor
Citește mai mult
 Cine transmite U Craiova - Levski Unde se vede la TV „dubla” oltenilor din Liga Campionilor
Balonul de Aur, doar pentru jucătorii din Europa? Răspunsul FIFA nu lasă loc de interpretări
Campionate
16.07
Balonul de Aur, doar pentru jucătorii din Europa? Răspunsul FIFA nu lasă loc de interpretări
Citește mai mult
Balonul de Aur, doar pentru jucătorii din Europa? Răspunsul FIFA nu lasă loc de interpretări
Orbital București | Ministerul Transporturilor aprobă studiul de fezabilitate pentru Drumul Radial 1. Bd. Timișoasa va fi prelungit până la Autostrada Bucureștiului - A0
B365
16.07
Orbital București | Ministerul Transporturilor aprobă studiul de fezabilitate pentru Drumul Radial 1. Bd. Timișoasa va fi prelungit până la Autostrada Bucureștiului - A0
Citește mai mult
Orbital București | Ministerul Transporturilor aprobă studiul de fezabilitate pentru Drumul Radial 1. Bd. Timișoasa va fi prelungit până la Autostrada Bucureștiului - A0

Echipe/Competiții

fcsb 34 CFR Cluj 8 dinamo bucuresti 12 rapid 6 Universitatea Craiova 20 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share