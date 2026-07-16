Nike, învinsă la ea acasă! Cum a câștigat Adidas duelul giganților de la Mondial +10 foto
Adidas are o relație de lungă durată atât cu Argentina, cât și cu Spania
Campionatul Mondial

Nike, învinsă la ea acasă! Cum a câștigat Adidas duelul giganților de la Mondial

alt-text Publicat: 16.07.2026, ora 22:15
alt-text Actualizat: 16.07.2026, ora 22:43
  • Finala Cupei Mondiale 2026 va avea și un duel simbolic, în afara meciului propriu-zis.
  • Spania și Argentina, ambele echipate de Adidas, și-au câștigat locul în ultimul act după ce au eliminat două dintre reprezentativele sponsorizate de Nike, Franța, respectiv Anglia.
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Spania a trecut cu 2-0 de Franța în semifinale, iar Argentina a învins Anglia cu 2-1 și va lupta pentru trofeu împotriva campioanei europene, duminică de la 22:00.

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Adidas, deja învingătoare în duelul cu Nike la CM 2026

Astfel, Adidas și-a asigurat deja victoria în confruntarea dintre cei doi mari giganți ai industriei de echipament sportiv.

Situația este cu atât mai interesantă cu cât turneul final se desfășoară în Statele Unite, țara în care Nike își are sediul central, la Beaverton, în statul Oregon.

Adidas are o relație de lungă durată atât cu Argentina, cât și cu Spania.

Naționala sud-americană poartă echipamentul producătorului german încă din anii '70, iar parteneriatul a fost reînnoit în repetate rânduri.

Argentina sărbătorește calificarea în finala Campionatului Mondial. Foto: Imago
Argentina sărbătorește calificarea în finala Campionatului Mondial. Foto: Imago

Galerie foto (10 imagini)

Argentina sărbătorește calificarea în finala Campionatului Mondial. Foto: Imago Argentina sărbătorește calificarea în finala Campionatului Mondial. Foto: Imago Argentina sărbătorește calificarea în finala Campionatului Mondial. Foto: Imago Argentina sărbătorește calificarea în finala Campionatului Mondial. Foto: Imago Argentina sărbătorește calificarea în finala Campionatului Mondial. Foto: Imago
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De cealaltă parte, Spania colaborează cu Adidas din 1991, compania fiind prezentă la toate marile succese ale ibericilor, inclusiv la titlul mondial din 2010 și la cele două Campionate Europene consecutive, 2008 și 2012.

Franța este una dintre cele mai importante echipe din portofoliul Nike încă din 2011, după încheierea colaborării cu Adidas, iar contractul dintre cele două părți este considerat unul dintre cele mai valoroase din fotbalul internațional.

Și Anglia este sponsorizată de Nike, parteneriatul dintre Federația Engleză și compania americană fiind în vigoare din 2013, după o lungă perioadă în care echipamentul naționalei a fost produs de Umbro.

Indiferent cine va ridica trofeul mondial, Adidas și-a asigurat deja o victorie importantă și în afara terenului: pentru prima dată după mai multe ediții, finala va fi disputată exclusiv de două echipe echipate de producătorul german, în timp ce Nike rămâne fără reprezentantă în ultimul act chiar la turneul organizat pe teren propriu.

46,3 miliarde de dolari
e cifra de afaceri aproximativă a celor de la Nike în anul fiscal 2025. Pentru aceeași perioadă, Adidas are 23,7 miliarde de euro

Branduri care au asigurat echipamentele naționalelor de la Mondial

  • Adidas: Mexic, Africa de Sud, Qatar, Scoția, Germania, Curacao, Japonia, Suedia, Belgia, Spania, Arabia Saudită, Argentina, Algeria, Columbia
  • Nike: Coreea de Sud, Canada, Brazilia, SUA, Australia, Turcia, Olanda, Uruguay, Franța, Norvegia, Anglia, Croația
  • Puma: Cehia, Elveția, Maroc, Paraguay, Coasta de Fildeș, Egipt, Noua Zeelandă, Senegal, Austria, Portugalia, Ghana

În afara de acestea, alte branduri au îmbrăcat 11 echipe naționale. Este vorba de:

  • Reebok: Panama
  • 7Saber: Uzbekistan
  • Umbro: RD Congo
  • Jako: Irak
  • Capelli Sport: Capul Verde
  • Majid: Iran
  • Kappa: Tunisia
  • Marathon: Ecuador
  • Saeta: Haiti
  • Kelme: Bosnia, Iordania

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