 CFR Cluj și-a aflat adversara Clujenii vor întâlni în preliminariile Conference League echipa pe care au eliminat-o cu 7-0 la general, în 2018

CFR Cluj va întâlni formația armeană Alashkert în turul al doilea preliminar din Conference League.

Manșa tur este programată pe 23 iulie, în deplasare, iar returul se va disputa pe 30 iulie, în Gruia.

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Alashkert și-a câștigat locul în runda următoare după o „dublă” dramatică împotriva kazahilor de la Yelimay Semey, scor 3-3 la general și 6-5 la loviturile de departajare.

CFR Cluj va juca împotriva lui Alashkert în preliminariile Conference League

Cele două echipe au încheiat la egalitate ambele partide, iar calificarea a fost decisă la loviturile de departajare.

După remiza, scor 1-1 din Armenia, Alashkert a deschis scorul în retur prin Momo Toure, în minutul 4. Avantajul oaspeților a rezistat însă doar șapte minute Akmal Bakhtiyarov a restabilit egalitatea în minutul 11.

Scorul de 1-1 s-a menținut până la finalul timpului regulamentar, astfel că partida a intrat în prelungiri.

Yelimay a trecut în avantaj în minutul 96, când Hrvoje Ilic a transformat o lovitură de la 11 metri.

5,37 milioane de euro este valoarea lotului lui Alashkert, potrivit Transfermarkt. Cel mai bine cotat jucător al armenilor este extrema stângă Domi Jaures Massoumou, evaluată la 650.000 de euro. Lotul lui CFR Cluj valorează aproximativ 20 de milioane de euro, de aproape patru ori mai mult

Alashkert a egalat însă în minutul 120+2, prin autogolul lui Higor Gabriel, și a trimis calificarea la loviturile de departajare.

Armenii s-au impus cu 6-5, după ce Duban Palacio a ratat ultima execuție a gazdelor.

CFR Cluj a mai eliminat-o pe Alashkert

Cele două formații s-au mai întâlnit în preliminariile Europa League, în 2018.

CFR Cluj a câștigat atunci ambele partide: 2-0 în Armenia și 5-0 pe teren propriu, obținând calificarea cu scorul general de 7-0.

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