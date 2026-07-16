 CFR Cluj și-a aflat adversara Clujenii vor întâlni în preliminariile Conference League echipa pe care au eliminat-o cu 7-0 la general, în 2018

- CFR Cluj va întâlni formația armeană Alashkert în turul al doilea preliminar din Conference League.
- Manșa tur este programată pe 23 iulie, în deplasare, iar returul se va disputa pe 30 iulie, în Gruia.
Alashkert și-a câștigat locul în runda următoare după o „dublă” dramatică împotriva kazahilor de la Yelimay Semey, scor 3-3 la general și 6-5 la loviturile de departajare.
CFR Cluj va juca împotriva lui Alashkert în preliminariile Conference League
Cele două echipe au încheiat la egalitate ambele partide, iar calificarea a fost decisă la loviturile de departajare.
După remiza, scor 1-1 din Armenia, Alashkert a deschis scorul în retur prin Momo Toure, în minutul 4. Avantajul oaspeților a rezistat însă doar șapte minute Akmal Bakhtiyarov a restabilit egalitatea în minutul 11.
Scorul de 1-1 s-a menținut până la finalul timpului regulamentar, astfel că partida a intrat în prelungiri.
Yelimay a trecut în avantaj în minutul 96, când Hrvoje Ilic a transformat o lovitură de la 11 metri.
Alashkert a egalat însă în minutul 120+2, prin autogolul lui Higor Gabriel, și a trimis calificarea la loviturile de departajare.
Armenii s-au impus cu 6-5, după ce Duban Palacio a ratat ultima execuție a gazdelor.
CFR Cluj a mai eliminat-o pe Alashkert
Cele două formații s-au mai întâlnit în preliminariile Europa League, în 2018.
CFR Cluj a câștigat atunci ambele partide: 2-0 în Armenia și 5-0 pe teren propriu, obținând calificarea cu scorul general de 7-0.