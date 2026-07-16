- Octavian Popescu (23 de ani) va purta numărul 7 pe tricou în noul sezon.
- Schimbarea apare pe lista de 26 de jucători înregistrați de FCSB la Liga Profesionistă de Fotbal.
Extrema roș-albaștrilor renunță astfel la numărul 37, cu care a evoluat în sezonul precedent și cu care debutase la prima echipă.
Octavian Popescu își schimbă numărul la FCSB
Numărul 7 are o semnificație aparte în istoria clubului. În perioada în care echipa purta numele Steaua, tricoul a fost îmbrăcat de Marius Lăcătuș și Marcel Răducanu, două dintre marile nume ale formației din Ghencea.
Printre fotbaliștii care au evoluat cu același număr la Steaua/FCSB se mai află Ion Vlădoiu, Adrian Neaga, Cristian Tănase, Florin Tănase sau Denis Alibec.
În stagiunea trecută, tricoul cu numărul 7 i-a aparținut lui Alibec. Atacantul îl primise de la Florin Tănase, care revenise la numărul 10, după ce Octavian Popescu alesese din nou 37.
Lista publicată de LPF îi arată pe Daniel Bîrligea cu același număr 9, pe Florin Tănase #10 și pe David Miculescu #11.
- Portari: Târnovanu, M. Popa, Udrea, Andrei
- Fundași: Crețu, Duarte, Pădurariu, Dawa, Dăncuș, M. Popescu, Ngezana, Radunovic, Labonne
- Mijlocași: O. Popescu, Arad, Lixandru, Joao Paulo, Toma, Cisotti
- Atacanți: Bîrligea, Tănase, Miculescu, Avram, Politic, Stoian, D. Popa
FCSB va debuta în noul sezon al Superligii vineri, 17 iulie, de la ora 21:30, pe teren propriu, împotriva lui FC Argeș.
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