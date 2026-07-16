Octavian Popescu (23 de ani) va purta numărul 7 pe tricou în noul sezon.

Schimbarea apare pe lista de 26 de jucători înregistrați de FCSB la Liga Profesionistă de Fotbal.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Extrema roș-albaștrilor renunță astfel la numărul 37, cu care a evoluat în sezonul precedent și cu care debutase la prima echipă.

Octavian Popescu își schimbă numărul la FCSB

Numărul 7 are o semnificație aparte în istoria clubului. În perioada în care echipa purta numele Steaua, tricoul a fost îmbrăcat de Marius Lăcătuș și Marcel Răducanu, două dintre marile nume ale formației din Ghencea.

Printre fotbaliștii care au evoluat cu același număr la Steaua/FCSB se mai află Ion Vlădoiu, Adrian Neaga, Cristian Tănase, Florin Tănase sau Denis Alibec.

9 și 10 sunt celelalte numere pe care Tavi Popescu le-a purtat de-a lungul perioadei petrecute la FCSB

În stagiunea trecută, tricoul cu numărul 7 i-a aparținut lui Alibec. Atacantul îl primise de la Florin Tănase, care revenise la numărul 10, după ce Octavian Popescu alesese din nou 37.

Lista publicată de LPF îi arată pe Daniel Bîrligea cu același număr 9, pe Florin Tănase #10 și pe David Miculescu #11.

Portari : Târnovanu, M. Popa, Udrea, Andrei

: Târnovanu, M. Popa, Udrea, Andrei Fundași : Crețu, Duarte, Pădurariu, Dawa, Dăncuș, M. Popescu, Ngezana, Radunovic, Labonne

: Crețu, Duarte, Pădurariu, Dawa, Dăncuș, M. Popescu, Ngezana, Radunovic, Labonne Mijlocași : O. Popescu, Arad, Lixandru, Joao Paulo, Toma, Cisotti

: O. Popescu, Arad, Lixandru, Joao Paulo, Toma, Cisotti Atacanți: Bîrligea, Tănase, Miculescu, Avram, Politic, Stoian, D. Popa

41 de meciuri, două goluri și trei pase decisive a adunat Octavian Popescu pentru FCSB în sezonul trecut, în toate competițiile. În SuperLiga, extrema a bifat 26 de apariții, în care a înscris o dată și a oferit două pase decisive.

FCSB va debuta în noul sezon al Superligii vineri, 17 iulie, de la ora 21:30, pe teren propriu, împotriva lui FC Argeș.

FOTO. FCSB și-a lansat noile echipamente

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport