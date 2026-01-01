Scandal în Argentina  Banii primiți de conducerea AFA în ultimii 4 ani au ajuns la companii-fantomă
Argentina
Scandal în Argentina Banii primiți de conducerea AFA în ultimii 4 ani au ajuns la companii-fantomă

George Neagu
Publicat: 01.01.2026, ora 15:31
Actualizat: 01.01.2026, ora 15:31
  • Un adevărat scandal legat de administrarea fondurilor Asociației de Fotbal din Argentina (AFA) a început recent.
  • Zeci de milioane de euro ar fi ajuns la societăți- fantomă, fără vreo explicație.

O companie americană a fost autorizată de Claudio Tapia, președintele AFA, să colecteze veniturile din întreaga lume, în ultimii patru ani.

Scandal în Argentina. Banii primiți de AFA au ajuns la companii-fantomă

Compania americană în cauză, TourProdEnter LLC, a acumulat peste 221 de milioane de euro în patru bănci din Statele Unite, de-a lungul ultimilor patru ani, scrie as.com.

Cu toate acestea, ancheta începută de La Nacion a descoperit că 35 de milioane de euro au ajuns la societăți din statul Florida, din SUA, care nu au angajați și nici activitate comercială declarată, lucru care va fi greu de explicat de conducerea federației.

Alte 93 de milioane de euro deținute de Asociația Argentiniană de Fotbal au fost transferate unui broker cu sediul în Uruguay.

Fondurile AFA, în valoare de milioane de euro, au mai fost cheltuite pe avioane private, iahturi sau vacanțe.

Cu toate acestea, cheltuielile nu s-au făcut pe numele lui Claudio Tapia și nici pe a lui Pablo Toviggino, „mâna dreaptă” a președintelui AFA. Beneficiar al fondurilor este soția lui Toviggino.

Compania americană TourProdEnter LLC a obținut venituri din trei surse principale:

  • sponsorii echipei naționale argentiniene (Adidas)
  • drepturile de transmisie televizată (Argentina Football Distribution, o companie care operează serviciul de streaming cunoscut sub numele de AFA Play)
  • veniturile din meciurile amicale (Reporter Broadcasting Company)

Conform ultimelor informații, compania a păstrat 30% din toate veniturile comerciale ale AFA din străinătate în ultimii patru ani.

În plus, a încasat și 10% din toate cheltuielile provenite din sarcini de logistică, în aceste contracte fiind vizibil numele lui Tapia și Toviggino.

Această companie este condusă de Javier Faroni, care ar fi vrut să plece în Uruguay marți, dar a fost reținut.

Omul de afaceri a aflat la aeroport că exista un mandat judecătoresc împotriva sa pentru confiscarea și reținerea telefonului său mobil.

O altă pistă a anchetei împotriva modului de operare al AFA

La Nacion a mai descoperit că modul în care sunt administrate fondurile Asociației Argentiniene de Fotbal are legătură cu vila „Villa Rosa”, din Pilar, oraș din Brazilia.

Justiția consideră că imobilul este deținut de AFA și l-a evaluat la peste 17 milioane de euro, deși a fost achiziționat cu 1,5 milioane.

Vila ar avea legătură cu Pablo Toviggino, omul de încredere al lui Claudio Tapia, dar este trecută pe numele a două persoane care nu au posibilități financiare pentru a cumpăra un astfel de imobil.

În urmă cu câteva zile, justiția a percheziționat birourile federației în speranța că va găsi dovezi care pot justifica plățile ciudate.

La o altă vilă atribuită lui Tapia și Toviggino s-au găsit 45 de mașini și șapte motociclete, cu o capacitate cilindrică a motorului foarte mare, care au fost confiscate.

Printre acestea s-au găsit și câteva mașini de lux, precum un Ferrari F430 evaluat la peste jumătate de milion de euro, trei Porsche (un Carrera și două Cayman S), un Audi R8, un Ford Mustang Mach 1 și un Peugeot RCZ.

