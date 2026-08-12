FCSB a închis transferurile Explicația ultimei achiziții făcute de roș-albaștri: „L-a vrut Gigi Becali”

Mihai Stoica a explicat transferul lui Arnold Garita la FCSB și de ce atacantul a semnat doar până în iarnă

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Atacantul de 31 de ani a fost dorit de patronul echipei, Gigi Becali.

MM Stoica: „Nouă ne-a pus probleme când era la FC Argeș”

„Dacă vine Garita, celălalt atacant pe care-l doream clar e o pistă închisă. El fost suspendat acolo 5 etape, l-au scos din lot, i-au zis să vină în Europa.

Înainte de a pleca acolo și chiar și după, Gigi a vrut să-l aducă pe Garita. N-a venit atunci, vine acum. (n.r. „E dorința lui Becali deci?”) Absolut, categoric! Cu Drăguș rămâne la latitudinea lui Gigi. Ar fi prea multă lume totuși, pentru două competiții.

Garita are ritm, a jucat mereu, a marcat peste tot, era al doilea golgeter al ligii secunde din China. E rezerva lui Bîrligea. N-are sens să faci investiții, nu suntem în Europa. Dacă aveam meciuri la 3 zile era altceva.

De arătat, arată bine. Nouă ne-a pus probleme când era la FC Argeș. Pare genul cu care să se închidă perioada de transferuri.

A semnat pe 4 luni pentru că el mai avea 4 luni contract în China, asta e înțelegerea pe care o avem cu el și cu chinezii. E și o posibilitate de prelungire”, a spus MM Stoica la Prima Sport.

Deși traversa o perioadă foarte bună la Shenzhen Juniors, în China, Garita a primit o suspendare severă după un cartonaș roșu încasat în timpul unui meci din China, în urma căreia a fost exclus din lot și trimis la echipa secundă.

Atacantul camerunez a mai evoluat în Liga 1 în sezonul 2022-2023, pentru FC Argeș, reușind 14 goluri și două pase decisive, în 40 de apariții, în toate competițiile.

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