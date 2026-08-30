FCSB a devenit echipa străinilor Era recunoscută pentru cei mai mulți români în primul „11”. Azi are 73% titulari din afara țării +38 foto
Jucătorii FCSB, înaintea partidei cu UTA. Foto: Sports Pictures
Superliga

FCSB a devenit echipa străinilor Era recunoscută pentru cei mai mulți români în primul „11”. Azi are 73% titulari din afara țării

alt-text Theodor Jumătate , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 30.08.2026, ora 22:15
  • FCSB a început meciul cu UTA de duminică, de la Târgoviște, având nu mai puțin de opt jucători străini în echipă. Și doar trei români. 
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Ce s-a întâmplat în ultima săptămână la FCSB, plecarea lui Bîrligea la Frosinone și conflictele interne care i-au îndepărtat din lot și pe Tănase, Crețu și Tavi Popescu, totul i-a transfomat pe roș-albaștri.

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FCSB: 8 dintre cei 11 titulari, din afara țării

FCSB, care era la un moment dat echipa cu cei mai mulți români în formula de start, a devenit astăzi o formație compusă în marea majoritate din jucători străini.

Duminică, la meciul cu UTA de la Târgoviște, Marius Baciu a aliniat un prim „11” în care apăreau doar Târnovanu, Pădurariu și căpitanul Miculescu dintre autohtoni.

Avea în același timp 73% jucători din alte țări. Iată-i pe cei 8!

  • Stoperii Batubinsika (RD Congo), Duarte (Portugalia) și Dawa (Camerun). 
  • Mijlocașii Cisotti (Italia), Joao Paulo (Capul Verde) și Arad (Israel).
  • Atacanții Garita (Camerun) și Boutoutaou (Algeria). 

Mai mulți străini față de etapa precedentă.

FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)

Galerie foto (38 imagini)

FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
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Au dispărut Tănase și Tavi Popescu după meciul cu CFR

Duminica trecută, la Cluj, împotriva CFR-ului (0-1), au fost cinci români titulari:

  • Târnovanu, Tănase, Pădurariu, Bîrligea și Tavi Popescu. Acum au dispărut Tănase (transferat la Omonia Nicosia) și Popescu (exclus din lot). 
  • Cei 6 străini, Duarte, Batubinsika, Radunovici (Muntenegru), Cisotti, Joao Paulo și Boutoutaou. 

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