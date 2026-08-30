FCSB a devenit echipa străinilor Era recunoscută pentru cei mai mulți români în primul „11”. Azi are 73% titulari din afara țării

FCSB a început meciul cu UTA de duminică, de la Târgoviște, având nu mai puțin de opt jucători străini în echipă. Și doar trei români.

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Ce s-a întâmplat în ultima săptămână la FCSB, plecarea lui Bîrligea la Frosinone și conflictele interne care i-au îndepărtat din lot și pe Tănase, Crețu și Tavi Popescu, totul i-a transfomat pe roș-albaștri.

FCSB: 8 dintre cei 11 titulari, din afara țării

FCSB, care era la un moment dat echipa cu cei mai mulți români în formula de start, a devenit astăzi o formație compusă în marea majoritate din jucători străini.

Duminică, la meciul cu UTA de la Târgoviște, Marius Baciu a aliniat un prim „11” în care apăreau doar Târnovanu, Pădurariu și căpitanul Miculescu dintre autohtoni.

Avea în același timp 73% jucători din alte țări. Iată-i pe cei 8!

Stoperii Batubinsika (RD Congo), Duarte (Portugalia) și Dawa (Camerun).

Mijlocașii Cisotti (Italia), Joao Paulo (Capul Verde) și Arad (Israel).

Atacanții Garita (Camerun) și Boutoutaou (Algeria).

Mai mulți străini față de etapa precedentă.

Au dispărut Tănase și Tavi Popescu după meciul cu CFR

Duminica trecută, la Cluj, împotriva CFR-ului (0-1), au fost cinci români titulari:

Târnovanu, Tănase, Pădurariu, Bîrligea și Tavi Popescu. Acum au dispărut Tănase (transferat la Omonia Nicosia) și Popescu (exclus din lot).

Cei 6 străini, Duarte, Batubinsika, Radunovici (Muntenegru), Cisotti, Joao Paulo și Boutoutaou.

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