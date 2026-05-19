Arsenal este campioana Angliei! Egalul lui Manchester City aduce primul titlu pentru „tunarii” lui Arteta după 22 ani!

Arsenal a câștigat titlul în Premier League, după ce rivala Manchester City a remizat în deplasarea de la Bournemouth, scor 1-1, din penultima etapă.

După acest eșec, „cetățenii” lui Guardiola nu mai au nicio șansă matematică la trofeu înaintea ultimei etape, fiind la 4 puncte distanță de Arsenal. Astfel, titlul merge la Londra!

Arsenal este noua campioană a Angliei

Motivați de șansa de a prinde un loc de Liga Campionilor, cei de la Bournemouth au provocat marea surpriză și au trimis titlul pe Emirates.

Elevii lui Mikel Arteta vor ridica trofeul la capătul unei stagiuni în care s-au aflat aproape pe toată durata pe prima poziție.

Cu toate acestea, Arsenal a avut mari emoții, mai ales după ce City a învins-o în meciul direct din retur și ar fi putut cuceri trofeul, dacă ar fi legat 6 victorii consecutive, indiferent de rezultatele „tunarilor”.

The Arsenal. Your Premier League champions. pic.twitter.com/gNnfzesrhP — Arsenal (@Arsenal) May 19, 2026

Ultimul titlu cucerit de londonezi a fost în 2004, sub comanda lui Arsene Wenger, când echipa a terminat sezonul fără eșec, cu 26 de victorii și 12 remize, la 11 puncte deasupra rivalei din oraș, Chelsea.

Pentru „tunari”, titlul adjudecat acum este cel cu numărul 14, la care se mai adaugă 14 Cupe ale Angliei, 17 Supercupe și două Cupe ale Ligii, pe plan intern.

De cealaltă parte, Guardiola, care urmează să se despartă de Manchester City la finalul sezonului, rămâne cu FA Cup și Cupa Ligii Angliei.

