Arsenal este campioana Angliei! Egalul lui Manchester City aduce primul titlu pentru „tunarii” lui Arteta după 22 ani!
Arsenal este campioana Angliei. Foto: IMAGO
Campionate

Arsenal este campioana Angliei! Egalul lui Manchester City aduce primul titlu pentru „tunarii” lui Arteta după 22 ani!

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 19.05.2026, ora 23:25
alt-text Actualizat: 20.05.2026, ora 00:08
  • Arsenal a câștigat titlul în Premier League, după ce rivala Manchester City a remizat în deplasarea de la Bournemouth, scor 1-1, din penultima etapă.

După acest eșec, „cetățenii” lui Guardiola nu mai au nicio șansă matematică la trofeu înaintea ultimei etape, fiind la 4 puncte distanță de Arsenal. Astfel, titlul merge la Londra!

„Bernabeu”, atacat de Hackeri  Cum a fost redenumit legendarul stadion pe Google Maps
Citește și
„Bernabeu”, atacat de Hackeri Cum a fost redenumit legendarul stadion pe Google Maps
Citește mai mult
„Bernabeu”, atacat de Hackeri  Cum a fost redenumit legendarul stadion pe Google Maps

Arsenal este noua campioană a Angliei

Motivați de șansa de a prinde un loc de Liga Campionilor, cei de la Bournemouth au provocat marea surpriză și au trimis titlul pe Emirates.

Elevii lui Mikel Arteta vor ridica trofeul la capătul unei stagiuni în care s-au aflat aproape pe toată durata pe prima poziție.

Cu toate acestea, Arsenal a avut mari emoții, mai ales după ce City a învins-o în meciul direct din retur și ar fi putut cuceri trofeul, dacă ar fi legat 6 victorii consecutive, indiferent de rezultatele „tunarilor”.

Ultimul titlu cucerit de londonezi a fost în 2004, sub comanda lui Arsene Wenger, când echipa a terminat sezonul fără eșec, cu 26 de victorii și 12 remize, la 11 puncte deasupra rivalei din oraș, Chelsea.

Pentru „tunari”, titlul adjudecat acum este cel cu numărul 14, la care se mai adaugă 14 Cupe ale Angliei, 17 Supercupe și două Cupe ale Ligii, pe plan intern.

De cealaltă parte, Guardiola, care urmează să se despartă de Manchester City la finalul sezonului, rămâne cu FA Cup și Cupa Ligii Angliei.

Citește și

 Neymar, înfășurat în folie😄  VIDEO+FOTO: Cum au reacționat fanii pe internet, după ce starul lui Santos a fost inclus în lotul pentru CM 2026
Campionatul Mondial
22:54
Neymar, înfășurat în folie😄 VIDEO+FOTO: Cum au reacționat fanii pe internet, după ce starul lui Santos a fost inclus în lotul pentru CM 2026
Citește mai mult
 Neymar, înfășurat în folie😄  VIDEO+FOTO: Cum au reacționat fanii pe internet, după ce starul lui Santos a fost inclus în lotul pentru CM 2026
Reghecampf, din nou la FCSB? Ce spune tehnicianul despre o viitoare revenire în țară: „Am făcut o greșeală odată”
Superliga
22:16
Reghecampf, din nou la FCSB? Ce spune tehnicianul despre o viitoare revenire în țară: „Am făcut o greșeală odată”
Citește mai mult
Reghecampf, din nou la FCSB? Ce spune tehnicianul despre o viitoare revenire în țară: „Am făcut o greșeală odată”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood filmează în România un nou lungmetraj
Unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood filmează în România un nou lungmetraj
Unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood filmează în România un nou lungmetraj
Manchester City Premier League CAMPIOANA arsenal Mikel Arteta
Știrile zilei din sport
„M-am supărat pe Rădoi” VIDEO. Ce a discutat  Marius Baciu  cu Gigi Becali: „Asta mi-a cerut” + „săgeți” către Rădoi și Charalambous
Superliga
18:08
„M-am supărat pe Rădoi” VIDEO. Ce a discutat Marius Baciu cu Gigi Becali: „Asta mi-a cerut” + „săgeți” către Rădoi și Charalambous
Citește mai mult
„M-am supărat pe Rădoi” VIDEO. Ce a discutat  Marius Baciu  cu Gigi Becali: „Asta mi-a cerut” + „săgeți” către Rădoi și Charalambous
Format nou anunțat de UEFA  Cum se vor desfășura preliminariile europene și Liga Națiunilor începând cu anul 2028 
Liga Națiunilor
18:46
Format nou anunțat de UEFA Cum se vor desfășura preliminariile europene și Liga Națiunilor începând cu anul 2028
Citește mai mult
Format nou anunțat de UEFA  Cum se vor desfășura preliminariile europene și Liga Națiunilor începând cu anul 2028 
Farmacia Ligii 1 De la Anticârcelul lui Șumudică la punguțele lui Neubert și aspacardinul lui Bancu
Superliga
17:33
Farmacia Ligii 1 De la Anticârcelul lui Șumudică la punguțele lui Neubert și aspacardinul lui Bancu
Citește mai mult
Farmacia Ligii 1 De la Anticârcelul lui Șumudică la punguțele lui Neubert și aspacardinul lui Bancu
Craiova, acuzată de jocuri de culise!  „Ce a făcut nu e fair-play” acuză șeful lui U Cluj despre abordarea lui Gertmonas. Ce acționar al Craiovei ar fi implicat
Superliga
14:13
Craiova, acuzată de jocuri de culise! „Ce a făcut nu e fair-play” acuză șeful lui U Cluj despre abordarea lui Gertmonas. Ce acționar al Craiovei ar fi implicat
Citește mai mult
Craiova, acuzată de jocuri de culise!  „Ce a făcut nu e fair-play” acuză șeful lui U Cluj despre abordarea lui Gertmonas. Ce acționar al Craiovei ar fi implicat
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:19
„Ne așteptam la altă reacție” Andrei Nicolescu, după anunțul suporterilor dinamoviști, înainte de barajul pentru Europa
„Ne așteptam la altă reacție”  Andrei Nicolescu , după anunțul suporterilor dinamoviști, înainte de barajul pentru Europa
20:58
„FCSB nu e favorită certă cu Dinamo” VIDEO. Dănciulescu pariază pe „câini” la baraj și avertizează: „Mare atenție la Botoșani!”
„FCSB nu e favorită certă cu Dinamo” VIDEO.  Dănciulescu pariază pe „câini” la baraj și avertizează: „Mare atenție la Botoșani!”
21:31
Gestul lui Barella față de Chivu VIDEO. Imaginile au apărut abia acum: „Pur și simplu minunat”
Gestul lui Barella față de Chivu  VIDEO. Imaginile au apărut abia acum: „Pur și simplu minunat”
21:08
Cum se simte Dan Petrescu Mihai Stoica, vești îmbucurătoare despre starea de sănătate fostului antrenor: „Se joacă cu bolile”
Cum se simte Dan Petrescu Mihai Stoica, vești îmbucurătoare despre starea de sănătate fostului antrenor: „Se joacă cu bolile”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima
Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție
Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani
Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Sigla

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Sigla
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Top stiri
„Performanță fenomenală”  Celebrul Tim Henman analizează, în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, șansele Soranei Cîrstea la Roland Garros
Special
09:07
„Performanță fenomenală” Celebrul Tim Henman analizează, în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, șansele Soranei Cîrstea la Roland Garros
Citește mai mult
„Performanță fenomenală”  Celebrul Tim Henman analizează, în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, șansele Soranei Cîrstea la Roland Garros
„România, groaznică! Toți, țigani, șmecheri” A jucat 6 meciuri la Rapid și vorbește depreciativ despre țara noastră: „Ce urât e Bucureștiul!”
Superliga
14:41
„România, groaznică! Toți, țigani, șmecheri” A jucat 6 meciuri la Rapid și vorbește depreciativ despre țara noastră: „Ce urât e Bucureștiul!”
Citește mai mult
„România, groaznică! Toți, țigani, șmecheri” A jucat 6 meciuri la Rapid și vorbește depreciativ despre țara noastră: „Ce urât e Bucureștiul!”
„E OK să arunci racheta, să țipi, s-o iei razna” Aryna Sabalenka, despre ieșirile nervoase + mărturie sensibilă despre tragediile trăite: „Plâng în hohote”
Tenis
10:59
„E OK să arunci racheta, să țipi, s-o iei razna” Aryna Sabalenka, despre ieșirile nervoase + mărturie sensibilă despre tragediile trăite: „Plâng în hohote”
Citește mai mult
„E OK să arunci racheta, să țipi, s-o iei razna” Aryna Sabalenka, despre ieșirile nervoase + mărturie sensibilă despre tragediile trăite: „Plâng în hohote”
VIDEO | Prima betonare pe prima linie de tramvai construită de la 0 în București, în ultimii 30 de ani: Prelungirea Ghencea. Primarul Ciucu spune ce a blocat proiectul
B365
19.05
VIDEO | Prima betonare pe prima linie de tramvai construită de la 0 în București, în ultimii 30 de ani: Prelungirea Ghencea. Primarul Ciucu spune ce a blocat proiectul
Citește mai mult
VIDEO | Prima betonare pe prima linie de tramvai construită de la 0 în București, în ultimii 30 de ani: Prelungirea Ghencea. Primarul Ciucu spune ce a blocat proiectul

Echipe/Competiții

fcsb 35 CFR Cluj 34 dinamo bucuresti 28 rapid 16 Universitatea Craiova 48 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
20.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share