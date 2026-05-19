Unde ar putea ajunge Pep Guardiola se pregătește de plecarea de la Manchester City! Ce opțiuni are tehnicianul spaniol

Pep Guardiola (55 de ani) ar putea pleca de la Manchester City la finalul sezonului, după un deceniu petrecut pe banca formației din Premier League.

Contractul său cu City este valabil până în 2027, însă anunțul despărțirii este așteptat după ultimul meci al sezonului din Premier League, cu Aston Villa, pe 24 mai.

Guardiola a ajuns la Manchester City în 2016 și a transformat clubul într-unul dintre cele mai puternice din fotbalul european.

Pep Guardiola se pregătește de plecarea de la Manchester City

În cazul în care va pleca, Guardiola și-ar putea lua un an sabatic, așa cum s-a întâmplat și după despărțirea de Barcelona, în 2012, înainte să o preia pe Bayern Munchen.

Totuși, tehnicianul ar putea alege, pentru prima dată în carieră, să antreneze o echipă națională, conform independent.co.uk.

Spaniolul a spus încă din 2024 că nu se vede plecând de la Manchester City pentru a începe același tip de proiect la un alt club, într-o altă țară.

În schimb, a lăsat deschisă posibilitatea de a antrena o selecționată națională.

Nu voi antrena o altă echipă. Nu vorbesc despre viitorul pe termen lung, dar ceea ce nu voi face este să plec de la Manchester City și să merg într-o altă țară ca să fac același lucru pe care îl fac acum. Nu aș avea energia necesară pentru asta. Încă sunt aici și fac ceea ce fac în prezent. Dar gândul de a începe în altă parte, cu tot procesul de antrenament și așa mai departe... nu, nu, nu. Poate o echipă națională, dar asta este diferit. Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City

În cei 10 ani petrecuți la campioana Angliei, antrenorul spaniol a cucerit 20 de trofee, printre care șase titluri în Premier League și Liga Campionilor, câștigată în sezonul 2022/2023, când City a reușit tripla istorică: campionat, Cupa Angliei și Champions League.

Destinațiile posibile după plecarea lui Guardiola de la Manchester City

Fostul fotbalist Terry Gibson consideră că o revenire imediată în La Liga este puțin probabilă.

„Nu prea are unde să meargă, aceasta este problema. Hansi Flick tocmai a semnat un nou contract, Pep nu va antrena niciodată Real Madrid. Nu mi-l pot imagina la Atletico Madrid.

Singura echipă la care mi-l pot imagina antrenând, la un moment dat, este naționala Spaniei”, a spus acesta, conform talksport.com.

Totuși, postul de selecționer al Spaniei este ocupat în prezent de Luis de la Fuente, aflat pe bancă din 2022. Situația s-ar putea schimba doar în funcție de parcursul naționalei la Campionatul Mondial din această vară.

Ce alte variante ar putea avea Pep Guardiola, potrivit presei internaționale:

Guardiola a fost asociat în trecut și cu naționala Braziliei, dar varianta este puțin probabilă acum, fiind antrenată de experimentatul Carlo Ancelotti.

O altă posibilitate ar fi naționala Italiei. Squadra Azzurra traversează o perioadă dificilă, după ce a ratat calificarea la Cupa Mondială pentru a treia ediție la rând, iar un proiect de reconstrucție ar putea reprezenta o provocare diferită pentru Guardiola.

Guardiola a fost în trecut o variantă și pentru naționala Angliei, după plecarea lui Gareth Southgate. Spaniolul spunea atunci că „orice se poate întâmpla”, dar postul a ajuns în cele din urmă la Thomas Tuchel.

