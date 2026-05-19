Favorita #1 Primele calcule: ce șanse are Universitatea Craiova în preliminariile Ligii Campionilor

Universitatea Craiova va reprezenta România în preliminariile Champions League din acest an, urmând să intre în competiție încă din primul tur.

Statisticienii au publicat deja primele calcule în privința șanselor pe care le au oltenii în calificări.

Craiova va avea echipă în Liga Campionilor după mai bine de 3 decenii. Primele calcule arată că oltenii au șanse mari să repete parcursul din acest sezon, adică să ajungă din nou în faza principală din Conference League.

Primele calcule: ce șanse are Universitatea Craiova în preliminariile Ligii Campionilor

Universitatea va fi cap de serie în primul tur preliminar, unde, conform Football Meets Data, are cele mai mari șanse dintre toate formațiile să treacă în runda următoare: 82%!

Pentru Craiova, calificarea este singura opțiune. O eventuală eliminare e echivalentă cu pierderea unei plase de siguranță.

Spre deosebire de celelalte trei tururi, o eliminare încă de la debutul în Liga Campionilor o aruncă pe campioană direct în Conference League, sărind peste Europa League. Asta înseamnă că doar un parcurs perfect mai poate aduce calificarea în faza ligii.

O calificare în turul II din UCL înseamnă că, din acel moment, Craiova ar părăsi cupele europene doar dacă ar fi eliminată de 3 ori consecutiv!

Oltenii au 58% șanse să ajungă în turul III, fiind în continuare printre favorite. Prezența în această rundă garantează calificarea în faza principală din Conference League.

Conform sursei citate, drumul s-ar opri aici în Liga Campionilor, șansele de calificare în play-off fiind de 43%.

Ar retrograda în play-off-ul Europa League, unde ar avea 44% șanse să ajungă în faza ligii, fiind prima sub linia celor calificate.

Posibilii adversari ai Universității Craiova în turul 1:

Inter d'Escaldes (Andorra)

Levski Sofia (Bulgaria)

Sabah (Azerbaidjan)

Kaun Zalgiris (Lituania)

Gyor (Ungaria)

Iberia 1999 (Georgia)

Floriana (Malta)

Trei Fiori (San Marino)

Campioana din Muntenegru

Campioana din Albania

Vardar Skopje (Macedonia de Nord)

Vitebsk (Belarus)

Campioana din Luxemburg

Posibilii adversari ai Universității Craiova în turul 2:

Steaua Roșie Belgrad (Serbia)

Dinamo Zagreb (Croația)

Slovan Bratislava (Slovacia)

Lech Poznan (Polonia)

NK Celje (Slovenia)

Omonia Nicosia (Cipru)

Shamrock Rovers (Irlanda)

KuPS Kuopio (Finlanda)

Drita (Kosovo)

Lincoln Red Imps (Gibraltar)

Borac Banja Luka (Bosnia)

Hapoel Beer Sheva (Israel)

