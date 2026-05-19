Ministrul s-a întâlnit cu fanii Stelei Radu Miruță, după ședința de la stadion: „Sufletul acestor oameni este umilit de decizii politice”

Radu Miruță (41 de ani), ministrul Apărării Naționale, a avut o întâlnire cu fanii Stelei, la stadionul din Ghencea, în contextul demersurilor pentru ca echipa să poată promova în Liga 1.

La finalul lunii aprilie, Miruță preciza că au avut loc primele întâlniri cu reprezentanți ai mediului privat. Atunci, ministrul Apărării a declarat că mai multe companii și-au exprimat dorința de a investi la Steaua.

Azi, ministrul spune că a discutat cu fanii despre pașii care pot duce echipa pe prima scenă.

Radu Miruță: „Cel mai mult mă preocupă nedreptatea”

„Am mers astă-seară să stau de vorbă cu suporteri ai Stelei. Pe stadion, acolo unde sufletul acestor oameni este de ani de zile umilit de decizii politice.

Dincolo de zgomotul intoxicat împins de cei care nu vor Steaua în prima ligă, dincolo de știrile false propagate, am mers să le vorbesc deschis despre absolut toți pașii posibili de făcut împreună în perioada următoare. Atâția câți un guvern interimar mai are voie legal să facă.

Ce mă ține cel mai mult preocupat de această problemă este nedreptatea. Nedreptatea la care sunt supuși suporteri pasionați care vin pe stadion și pe ploaie, și pe vânt, ori sportivi care câștigă pe teren, dar sunt trimiși la colț de interesele financiare din fotbal.

Nu le poți cere oamenilor să creadă în merit, în muncă și în reguli corecte, cât timp exact cei care le respectă sunt ținuți pe margine. Steaua trebuie judecată pe teren, nu în birouri și jocuri de culise”, a scris Miruță pe Facebook.

CSA Steaua funcționează ca instituție de drept public (ține de Ministerul Apărării), iar legea și regulamentele fotbalului românesc nu permit cluburilor publice să joace în Liga 1, unde pot participa doar entități private.

Cum ar putea promova echipa? Există două variante:

Schimbarea legii. Au existat proiecte, dar au primit avize negative

Au existat proiecte, dar au primit avize negative Transformarea clubului: CSA Steaua să devină entitate privată sau să se asocieze

