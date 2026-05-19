„Dinamo m-a păcălit, am luat-o în freză”  Gigi Becali, discurs dur la adresa lui Dennis Politic: „Nu am avut inteligență”

Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul de la FCSB, a vorbit despre situația lui Dennis Politic (26 de ani), fotbalistul pe care l-a transferat în vara trecută de la rivala Dinamo.

FCSB l-a împrumutat în iarnă pe Politic la Hermannstadt, dar atacantul nu s-a adaptat nici la formația sibiană. Ultimul său meci jucat datează de pe 13 martie.

Finanțatorul „roș-albaștrilor” a anunțat că vor urma schimbări importante la FCSB în această vară și a vorbit și despre Dennis Politic, discursul său la adresa fotbalistului fiind unul dur.

Gigi Becali, despre Dennis Politic: „Am luat-o în freză”

Becali consideră că a fost păcălit atunci când l-a transferat pe Dennis Politic de la Dinamo:

„Va fi curățenie mare anul ăsta la FCSB. Cineva spunea că n-am investit. Cum n-am investit, mă? M-a costat aproape două milioane de euro Politic. Dacă Dinamo a avut inteligență și eu n-am avut, am luat-o în freză!

Nu m-au păcălit? N-am fost păcălit? Eu mă bucuram că iau căpitanul lor, dar ei, în gândul lor, spuneau: «Băi, fraiere, îl iei pe căpitan, dar nu e chiar căpitan»”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport, citat de gsp.ro.

900.000 de euro este cota lui Dennis Politic, potrivit Transfermarkt

În vara trecută, pentru a-l transfera pe Politic de la Dinamo, FCSB a achitat 970.000 de euro și l-a cedat definitiv pe Alexandru Musi.

Politic a jucat 24 de meciuri în tricoul „roș-albaștrilor”, reușind să înscrie trei goluri.

Dennis Politic nu va rămâne la Hermannstadt

Împrumutat la gruparea sibiană în iarnă, Politic se va întoarce acum la FCSB.

Claudiu Rotar, finanțatorul lui Hermannstadt, a exclus varianta unui nou împrumut, deoarece sibienii plătesc jumătate din salariul său lunar, circa 20.000 de euro.

„Nu va rămâne la Hermannstadt. E împrumutat de la FCSB, se va întoarce acolo.

(n.r. - V-ați gândit la încă un împrumut?) Nu, are salariul destul de mare, îl ținem jumi-juma cu FCSB”, a spus Claudiu Rotar, citat de sport.ro.

