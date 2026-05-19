„Mirajul cupelor europene e mare" Dani Coman a reacționat după întâlnirea dintre Bogdan Andone și Gigi Becali: „ Nu am nicio problemă cu FCSB"
Dani Coman/ Foto: Facebook @Fotbal Club Argeș Pitești
Superliga

alt-text Publicat: 19.05.2026, ora 12:55
alt-text Actualizat: 19.05.2026, ora 12:55
  • Dani Coman (47 de ani), președintele celor de la FC Argeș, a vorbit despre întâlnirea dintre Bogdan Andone, antrenorul piteștenilor, și Gigi Becali, patronul de la FCSB.

Până să ajungă la varianta Marius Baciu, Gigi Becali l-a vrut la echipă pe Bogdan Andone, cel care a reușit să o califice pe FC Argeș în play-off și în semifinalele Cupei României, din postura de nou-promovată.

Omul de afaceri a declarat că tehnicianul piteștenilor a fost la el acasă pentru a negocia revenirea pe banca roș-albaștrilor. Mutarea a picat după intervenția lui Dani Coman.

Dani Coman: „N-am avut emoții! Rămâne la FC Argeș”

Președintele grupării din Trivale susține că știa despre întâlnirea dintre Bogdan Andone și Gigi Becali, însă nu s-a temut că antrenorul nu va rămâne la FC Argeș.

„Bineînțeles că știam. Bogdan Andone ne-a anunțat încă de la început, de când a fost sunat de domnul Becali. Rămâne la FC Argeș, avem niște obiective pentru anul următor.

Nu mi-a fost greu deloc să-l conving să continue la Argeș, pentru că Bogdan este un băiat de caracter, un om alături de care mi-am făcut niște planuri pentru sezonul următor, am discutat.

Chiar nu mi-a fost greu, deși mirajul cupelor europene este unul destul de mare.

Nu am avut însă emoții. Poziția mea era aceeași, indiferent dacă era vorba despre orice altă echipă din România.

Nu am nicio problemă cu FCSB, cu domnul Becali sau cu MM Stoica. S-au dus rivalitățile alea de pe vremea când eram jucător. Ne-am mai maturizat cu toții, am mai crescut și este altceva acum”, a declarat Dani Coman, citat de digisport.ro.

Ce a declarat Gigi Becali

„Am mai avut o variantă, pe Bogdan Andone. A fost la mine acasă, am discutat cu el ieri sau alaltăieri, cred că ieri (n.red. - duminică).

Am vorbit cu el, a zis că singurul lucru este Dani Coman, că nu vine dacă nu îi dă drumul. Am spus că nu e problemă, găsim soluție, conform regulamentului, dăm bani, plătim restul salariului.

A spus că vrea să plece numai cu acordul lui Dani. A vorbit cu Dani, nu i-a dat acordul. Să fii sănătos și cu asta basta. A zis: «Mă duc să mă întâlnesc cu Dani la ora 19. Dacă zice da, am venit, dacă nu, nu vin fără acordul lui.

Cum m-am dus și m-a primit, așa și plec. Am zis atunci că vin pe doi ani, îmi țin cuvântul».

Vrei să știi cum am ajuns la Bogdan Andone? Cum i-am spus și lui: «Bă, știi de ce te vreau eu»?

Ai văzut cum pupă și Iordănescu icoanele. Se vede smerenia lui când le pupă. Îmi place cum te rogi, de aia vreau să te iau, nu că ești tu mare antrenor». I-am zis lui Andone: «Vezi la Argeș, că poți și să retrogradezi»”, a declarat Gigi Becali la Prima Sport.

Bogdan Andone a antrenat-o pe FCSB în 2019

În sezonul 2018/19, Bogdan Andone a fost secundul lui Mihai Teja la FCSB.

Ulterior, a preluat funcția de antrenor principal și i-a condus pe roș-albaștri în perioada 1 iulie – 2 august 2019, interval în care a bifat doar șapte meciuri înainte de a-și da demisia, din cauza imixtiunilor patronului.

„Eu o văd ca demnitate, omul are bun simț și a plecat omul. Îmi pare rău de el, că e om de calitate, dar era pălăria prea mare pentru el, n-ai ce să faci”, declara Becali la acea vreme.

