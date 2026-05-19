- Convocarea lui Neymar (34 de ani) la națională pentru Campionatul Mondial a stârnit o serie incredibilă de reacții de bucurie, dar și meme-uri din partea fanilor.
Carlo Ancelotti a anunțat, luni seară, lotul Braziliei pentru CM 2026, cu Neymar în componență, iar fanii nu au ezitat să facă câteva glume la adresa starului care s-a confruntat cu mai multe accidentări și scăderi de formă în ultimii ani.
Convocarea lui Neymar a stârnit glume pe internet
În urma convocării, mai multe poze amuzante au început să circule pe internet, Neymar apărând înfășurat în folie de protecție, cu roți ajutătoare sau într-un premergător pentru copii.
Galerie foto (4 imagini)
Un alt fan a scris: „Genunchiul lui Neymar, după două tackling-uri ale jucătorilor din Haiti”, alături de un video cu o bucată de carne ce se desprinde imediat de pe os.
Convocarea lui Neymar = bucuria copiilor
Totodată, cele mai profunde și răspândite reacții au fost cele de bucurie, inclusiv din partea multor copii, care au urmărit conferința lui Ancelotti din diverse locuri:
Alți fani brazilieni au urmărit conferința pe stradă, pe telefoanele mobile, și au „explodat” la momentul în care selecționerul i-a rostit numele starului de la Santos.
Ancelotti, avertisment pentru Neymar după convocare
„Este un jucător important și va fi un jucător important în acest Campionat Mondial.
Va avea aceleași obligații precum ceilalți 25. Ar putea să joace sau ar putea să nu joace, s-ar putea să stea pe bancă și să intre.
Poate ajuta la crearea unei atmosfere bune în cadrul grupului și la scoaterea la iveală a potențialului maxim al fiecăruia. Nu vreau vedete, vreau jucători dispuși să ajute echipa să câștige meciuri.
Este important să nu ne concentrăm toate așteptările asupra unui singur jucător. Toată calitatea trebuie să fie direcționată spre a ajuta echipa să câștige Cupa Mondială”, a declarat Ancelotti.