Convocarea lui Neymar (34 de ani) la națională pentru Campionatul Mondial a stârnit o serie incredibilă de reacții de bucurie, dar și meme-uri din partea fanilor.

Carlo Ancelotti a anunțat, luni seară, lotul Braziliei pentru CM 2026, cu Neymar în componență, iar fanii nu au ezitat să facă câteva glume la adresa starului care s-a confruntat cu mai multe accidentări și scăderi de formă în ultimii ani.

Convocarea lui Neymar a stârnit glume pe internet

În urma convocării, mai multe poze amuzante au început să circule pe internet, Neymar apărând înfășurat în folie de protecție, cu roți ajutătoare sau într-un premergător pentru copii.

Un alt fan a scris: „Genunchiul lui Neymar, după două tackling-uri ale jucătorilor din Haiti”, alături de un video cu o bucată de carne ce se desprinde imediat de pe os.

joelho do neymar depois de duas entradas dos jogadores do haitipic.twitter.com/0vy5DAKyl0 — Yasujirō Ozu Botafoguense (@gloriozu) May 18, 2026

Convocarea lui Neymar = bucuria copiilor

Totodată, cele mai profunde și răspândite reacții au fost cele de bucurie, inclusiv din partea multor copii, care au urmărit conferința lui Ancelotti din diverse locuri:

Estos nenes en Brasil estaban jugando al futsal, y decidieron PARAR EL PARTIDO para escuchar la convocatoria.



Cuando Ancelotti nombró a Neymar salieron a festejar como locos y terminaron SALTANDO TODOS JUNTOS adentro de la cancha.



Qué video hermoso. 🥹❤️ pic.twitter.com/ljYl5tXJmr https://t.co/zYOAWRaxWO — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 19, 2026

Alți fani brazilieni au urmărit conferința pe stradă, pe telefoanele mobile, și au „explodat” la momentul în care selecționerul i-a rostit numele starului de la Santos.

La reacción de la gente EN LA CALLE al enterarse que Neymar va al Mundial… saltando, cantando, agradeciendo y hasta LLORANDO.



Locura en Brasil. 🥹🇧🇷 pic.twitter.com/VIkIVum6Gk https://t.co/aZhVMKKAdW — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 18, 2026

Ancelotti, avertisment pentru Neymar după convocare

„Este un jucător important și va fi un jucător important în acest Campionat Mondial.

Va avea aceleași obligații precum ceilalți 25. Ar putea să joace sau ar putea să nu joace, s-ar putea să stea pe bancă și să intre.

Poate ajuta la crearea unei atmosfere bune în cadrul grupului și la scoaterea la iveală a potențialului maxim al fiecăruia. Nu vreau vedete, vreau jucători dispuși să ajute echipa să câștige meciuri.

Este important să nu ne concentrăm toate așteptările asupra unui singur jucător. Toată calitatea trebuie să fie direcționată spre a ajuta echipa să câștige Cupa Mondială”, a declarat Ancelotti.

