Au început plecările de la CFR Unul dintre fotbaliștii aflați pe lista neagră a clujenilor și-a făcut deja bagajele

CFR Cluj a anunțat, marți, despărțirea oficială de Marcus Coco (29 de ani), după doar patru luni de colaborare.

Finanțatorul Ioan Varga și antrenorul Daniel Pancu au precizat în urmă cu aproximativ două săptămâni că lotul ardelenilor trebuie micșorat, iar lucrurile au început să se miște la gruparea din Gruia.

Marcus Coco s-a despărțit de CFR Cluj

Marcus Coco a fost transferat la CFR Cluj în septembrie, de la FC Nantes. Jucătorul cu 260 de meciuri în Ligue 1 a bifat doar 10 apariții în tricoul clujenilor, fără să aibă realizări notabile.

„Mulțumim, Marcus Coco! Clubul CFR 1907 Cluj și fundașul Marcus Coco au ajuns la un acord privind încetarea colaborării.

Mulțumim pentru munca depusă la CFR Cluj și îți dorim mult succes în carieră, Marcus!”, a transmis CFR Cluj pe Facebook.

În cariera sa, fundașul a mai evoluat pentru Guingamp și FC Nantes, formații pentru care a bifat 302 partide jucate, a marcat 12 goluri și a dat 15 pase decisive.

850.000 de euro este cota de piață a lui Marcus Coco, conform Transfermarkt

Kurt Zouma și Anton Kresic, următorii care o părăsesc pe CFR?

CFR Cluj ar dori să rezilieze contractele și fundașilor Kurt Zouma și Anton Kresic, anunță fanatik.ro.

Motivul pentru care clubul ar fi luat această decizie reprezintă salariile foarte mari pe care le au fundașii.

Kurt Zouma ar câștigă cei mai mulți bani, 35.000 de euro lunar, mult peste media din Liga 1. Anton Kresic ar primi și el 14.000 de euro pe lună.

În cele patru luni petrecute la gruparea din Gruia, Marcus Coco ar fi încasat, în total, 60.000 de euro.

Iuliu Mureșan: „Suntem în discuții cu doi fundași centrali”

Iuliu Mureșan, președintele echipei, a declarat că vrea să aducă înlocuitori pentru jucătorii care vor pleca din linia defensivă.

„Vrem să mai aducem. Suntem în discuții avansate cu doi fundași centrali. Aș fi vrut să fie la reunire (n.r. care are loc sâmbătă, 3 ianuarie), să vedem dacă reușim” , a declarat Mureșan, citat de digisport.ro.

Pentru CFR urmează meciul cu Oțelul Galați de pe 18 ianuarie, de la ora 17:45, din cadrul etapei 22 din Liga 1.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Craiova 21 40 2 Rapid 21 39 3 Botoșani 21 38 4 Dinamo 21 38 5 Argeș 21 34 6 Oțelul 21 33 7 U Cluj 21 33 8 UTA 21 32 9 FCSB 21 31 10 Farul Constanța 21 27 11 CFR Cluj 21 26 12 Unirea Slobozia 21 21 13 Petrolul 21 20 14 Csikszereda 21 16 15 Hermannstadt 21 13 16 Metaloglobus 21 11

