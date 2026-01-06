„Am intrat cu teamă” Ce l-a determinat pe Costel Gâlcă să ceară întăriri după ultimele meciuri din 2025 + Ce spune despre Stanciu +8 foto
Costel Gâlcă foto: GOLAZO.ro
Superliga

„Am intrat cu teamă” Ce l-a determinat pe Costel Gâlcă să ceară întăriri după ultimele meciuri din 2025 + Ce spune despre Stanciu

alt-text Ștefan Neda , Iosif Popescu (foto/video) , Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 06.01.2026, ora 14:09
alt-text Actualizat: 06.01.2026, ora 14:09
  • CORESPONDENȚĂ DIN ANTALYA. Costel Gâlcă (53 de ani) a susținut o primă conferință de presă din cantonament.
  • Tehnicianul giuleștenilor a abordat mai multe subiecte, printre care nemulțumirile din ultima vreme legate de joc, transferurile pe care le plănuiește clubul și problema arbitrajului din Liga 1.

Rapid se pregătește în Antalya înainte de reluarea campionatului, iar apoi va reveni în încercarea de a ajunge din nou pe prima poziție, pe care a pierdut-o în ultima etapă din 2025, după 1-2 cu FCSB.

Antrenament atipic FOTO: Locul inedit în care s-a pregătit o echipă care vrea să promoveze în Liga 1
Citește și
Antrenament atipic FOTO: Locul inedit în care s-a pregătit o echipă care vrea să promoveze în Liga 1
Citește mai mult
Antrenament atipic FOTO: Locul inedit în care s-a pregătit o echipă care vrea să promoveze în Liga 1

Costel Gâlcă: „M-a supărat că am intrat cu teamă cu FCSB”

Antrenorul Rapidului și-a exprimat în continuare dorința pentru noi transferuri.

„Am mai spus-o, aștept sosiri și aștept jucători, dar vom vedea, depinde și de ce se întâmplă la noi. După aceea vom decide”, a spus Gâlcă la conferință.

Întrebat în continuare de reporterul GOLAZO.ro dacă nemulțumirile din urma partidei cu FCSB, 1-2, au fost în privința întregului joc, per ansamblu, sau în privința unui jucător sau a unui post anume, Gâlcâ a răspuns:

„Am spus-o și am spus direct, pentru că am văzut același meci pe care l-am văzut și în tur. Am spus că am pierdut cel puțin 45 de minute, că după aceea, în a doua repriză, am reacționat, am jucat mult mai bine, am avut mai mult curaj. Asta m-a supărat.

Eu nu m-am referit strict la jocul cu FCSB. La jocul cu FCSB am spus că am intrat iarăși parcă cu teamă, cu prea mult respect, dar nimic mai mult. După aceea, am spus că în ultimele trei meciuri am luat doar un punct, tocmai de aceea mă refeream că mai avem nevoie, în anumite poziții, de jucători”.

Cât despre pozițiile concrete în care își dorește transferuri, tehnicianul a spuis: „Păi, ați văzut, atacant (n.r. - bifat deja, Daniel Paraschiv), la mijloc mai avem nevoie, cum ai spus, poate și pe părțile laterale ceva... O să vedem”.

Constantin Gâlcă, antrenor Rapid, conferință de presă în Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
Constantin Gâlcă, antrenor Rapid, conferință de presă în Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)

Galerie foto (8 imagini)

Constantin Gâlcă, antrenor Rapid, conferință de presă în Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Constantin Gâlcă, antrenor Rapid, conferință de presă în Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Constantin Gâlcă, antrenor Rapid, conferință de presă în Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Constantin Gâlcă, antrenor Rapid, conferință de presă în Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Daniel Paraschiv, atacant Rapid, conferință de presă în Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
+8 Foto
labels.photo-gallery

Costel Gâlcă: „Transferul lui Stanciu nu este posibil. Am încheiat orice discuție”

Antrenorul giuleștenilor a vorbit din nou și despre șansa unui transfer al lui Nicolae Stanciu la Rapid.

„Dacă îl aducem pe Stanciu... e jucător de națională, dar nu cred că o să vină. Și aici am terminat orice discuție.
Ar schimba mult în bine jocul nostru, dar nu cred că o să vină.

Transferul nu e posibil, din punctul meu de vedere. Are un salariu foarte mare, ar trebui să renunțe la mulți bani. Nu cred că un club din România își permite să dea un salariu foarte mare unui jucător”, a mai spus Gâlcă.

Acesta a adăugat câteva cuvinte și despre noul atacant, Daniel Paraschiv:

Și clubul l-a convins, dar și el și-a dorit, pentru că vine la un club mare, vine după un timp în care n-a avut continuitate și cu siguranță vrea să demonstreze că e un jucător important pentru noi. Și ne dorim foarte mult să ne ajute și să aibă realizări. Costel Gâlcă, antrenor Rapid

Costel Gâlcă, despre problemele de arbitraj

Rapid a primit primul penalty în acest sezon de Liga 1 în etapa 21, în minutul 86 al meciului cu FCSB. Tehnicianul giuleștenilor consideră că rezultatele echipei sale au fost influențate și de deciziile luate de arbitri.

„Am avut câteva meciuri după care bineînțeles că puteam să avem cel puțin 3-4 puncte în plus, dar asta e situația. Poate în meciurile care rămân și în cele de play-off se vor uita mai bine și cei de la VAR, iar cei din teren sperăm să ia decizii mai bune”, a mai declarat antrenorul.

În plus, a vorbit și despre ce le transmite jucătorilor în momentele grele și a fost întrebat dacă el crede că „a făcut minuni” în acest sezon la Rapid:

„Minuni au făcut jucătorii, nu eu. Au înțeles și zilele acestea, se antrenează, știu că suferă. Și pot face minuni în continuare, putem face în continuare acest lucru, dar să fim conștienți că mai sunt și momente mai grele.

E o perioadă puțin mai grea (n.r. - în cantonament), nu s-a plâns nimeni, le-am spus de fiecare dată: «Dacă nu mai puteți, continuați!».

Trebuie să și suferim! Atunci, vor veni și meciurile bune, și rezultatele. Sunt și momente mai grele, tot ei pot să scoată echipa, să facă aceste momente mai bune.
Nu ai tot timpul o zi bună și un arbitru bun”, a mai transmis Gâlcă.

Citește și

Chelsea a găsit antrenor  Și-a luat rămas bun de la suporteri și a anunțat că merge în Premier League: „E ceva ce nu pot refuza”
Campionate
12:28
Chelsea a găsit antrenor Și-a luat rămas bun de la suporteri și a anunțat că merge în Premier League: „E ceva ce nu pot refuza”
Citește mai mult
Chelsea a găsit antrenor  Și-a luat rămas bun de la suporteri și a anunțat că merge în Premier League: „E ceva ce nu pot refuza”
Barcelona îi dă planurile peste cap lui Chivu Fotbalistul care se înțelesese cu Inter semnează cu formația catalană » Decizia românului
Campionate
12:21
Barcelona îi dă planurile peste cap lui Chivu Fotbalistul care se înțelesese cu Inter semnează cu formația catalană » Decizia românului
Citește mai mult
Barcelona îi dă planurile peste cap lui Chivu Fotbalistul care se înțelesese cu Inter semnează cu formația catalană » Decizia românului

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU În țara lui Maduro: Un român care a traversat Venezuela cu bicicleta povestește ce a văzut. „Socialismul a dezintegrat societatea. Erai jefuit și dacă te așezai la o bere”
INTERVIU În țara lui Maduro: Un român care a traversat Venezuela cu bicicleta povestește ce a văzut. „Socialismul a dezintegrat societatea. Erai jefuit și dacă te așezai la o bere”
INTERVIU În țara lui Maduro: Un român care a traversat Venezuela cu bicicleta povestește ce a văzut. „Socialismul a dezintegrat societatea. Erai jefuit și dacă te așezai la o bere”
rapid bucuresti liga 1 arbitraj cantonament costel galca
Știrile zilei din sport
 „Am renunțat la nuntă pentru Mondial!” VIDEO. Colegii îl ridiculizează, dar e convins că România se califică: „Ce concediu? Totul pentru acest vis”
Stranieri
06.01
„Am renunțat la nuntă pentru Mondial!” VIDEO. Colegii îl ridiculizează, dar e convins că România se califică: „Ce concediu? Totul pentru acest vis”
Citește mai mult
 „Am renunțat la nuntă pentru Mondial!” VIDEO. Colegii îl ridiculizează, dar e convins că România se califică: „Ce concediu? Totul pentru acest vis”
„I-a zis lui MM” Motivul pentru care Mirel Rădoi nu îi mai răspunde la telefon lui Gigi Becali: „Asta voiam să-l întreb”
Superliga
06.01
„I-a zis lui MM” Motivul pentru care Mirel Rădoi nu îi mai răspunde la telefon lui Gigi Becali: „Asta voiam să-l întreb”
Citește mai mult
„I-a zis lui MM” Motivul pentru care Mirel Rădoi nu îi mai răspunde la telefon lui Gigi Becali: „Asta voiam să-l întreb”
„Umilință!” Dan Nistor a răbufnit după ce a auzit că Deac a fost exclus de CFR:  „Azi ești bun, mâine ești făcut cu cârpa”
Superliga
06.01
„Umilință!” Dan Nistor a răbufnit după ce a auzit că Deac a fost exclus de CFR: „Azi ești bun, mâine ești făcut cu cârpa”
Citește mai mult
„Umilință!” Dan Nistor a răbufnit după ce a auzit că Deac a fost exclus de CFR:  „Azi ești bun, mâine ești făcut cu cârpa”
Afacerea Daniel Paraschiv Suma infimă plătită de Rapid pentru împrumutul fostului atacant de la Hermannstadt
Superliga
06.01
Afacerea Daniel Paraschiv Suma infimă plătită de Rapid pentru împrumutul fostului atacant de la Hermannstadt
Citește mai mult
Afacerea Daniel Paraschiv Suma infimă plătită de Rapid pentru împrumutul fostului atacant de la Hermannstadt
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:21
Trădătorul indicat de Becali e alt Virgil Cel despre care patronul FCSB a spus că „m-a făcut să nu mai am încredere în oameni” nu e vărul său, ci un senator AUR
Trădătorul indicat de Becali e alt Virgil Cel despre care patronul FCSB a spus că „m-a făcut să nu mai am încredere în oameni” nu e vărul său, ci un senator AUR
12:41
„Pot să vorbesc engleza” Messi explică de ce preferă să comunice în spaniolă, deși evoluează în SUA din 2023
„Pot să vorbesc engleza” Messi explică de ce preferă să comunice în spaniolă, deși evoluează în SUA din 2023
12:59
Ter Stegen s-a accidentat iar! A fost trimis de urgență la Barcelona » Catalanii se află în Arabia Saudită, pentru Supercupa Spaniei
Ter Stegen s-a accidentat iar!  A fost trimis de urgență la Barcelona » Catalanii se află în Arabia Saudită, pentru Supercupa Spaniei 
11:31
Mihai Popescu, revenire incredibilă! GOLAZO.ro l-a văzut azi pe stoperul FCSB antrenându-se în Antalya. Când ar putea reveni pe teren
Mihai Popescu, revenire incredibilă! GOLAZO.ro l-a văzut azi pe stoperul FCSB antrenându-se în Antalya.  Când ar putea reveni pe teren
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Top stiri din sport
Artă vs fotbal!  Cel mai scump tablou vândut în 2025, în România, la licitațiile Artmark, valorează cât salariul anual al lui Gino Iorgulescu
Special
06.01
Artă vs fotbal! Cel mai scump tablou vândut în 2025, în România, la licitațiile Artmark, valorează cât salariul anual al lui Gino Iorgulescu
Citește mai mult
Artă vs fotbal!  Cel mai scump tablou vândut în 2025, în România, la licitațiile Artmark, valorează cât salariul anual al lui Gino Iorgulescu
Revine Maxim la națională? VIDEO. Declarație surprinzătoare a fotbalistului de la Gaziantep: „Nu vreau să creez polemici”
Nationala
06.01
Revine Maxim la națională? VIDEO. Declarație surprinzătoare a fotbalistului de la Gaziantep: „Nu vreau să creez polemici”
Citește mai mult
Revine Maxim la națională? VIDEO. Declarație surprinzătoare a fotbalistului de la Gaziantep: „Nu vreau să creez polemici”
Coman, decisiv la Al-Gharafa VIDEO + FOTO. Florinel a spart gheața în Qatar cu un gol superb
Stranieri
06.01
Coman, decisiv la Al-Gharafa VIDEO + FOTO. Florinel a spart gheața în Qatar cu un gol superb
Citește mai mult
Coman, decisiv la Al-Gharafa VIDEO + FOTO. Florinel a spart gheața în Qatar cu un gol superb
„De-abia aștept să văd oferta!” Kennedy Boateng, interviu exclusiv pentru GOLAZO.ro despre negocierile cu Dinamo: „Răspunsul va fi acesta”
Superliga
06.01
„De-abia aștept să văd oferta!” Kennedy Boateng, interviu exclusiv pentru GOLAZO.ro despre negocierile cu Dinamo: „Răspunsul va fi acesta”
Citește mai mult
„De-abia aștept să văd oferta!” Kennedy Boateng, interviu exclusiv pentru GOLAZO.ro despre negocierile cu Dinamo: „Răspunsul va fi acesta”

Echipe/Competiții

fcsb 35 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 19 rapid 15 Universitatea Craiova 8 petrolul ploiesti 7 Poli Iasi 1 uta arad 3 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
07.01

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share