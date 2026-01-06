„Am intrat cu teamă” Ce l-a determinat pe Costel Gâlcă să ceară întăriri după ultimele meciuri din 2025 + Ce spune despre Stanciu

CORESPONDENȚĂ DIN ANTALYA. Costel Gâlcă (53 de ani) a susținut o primă conferință de presă din cantonament.

Tehnicianul giuleștenilor a abordat mai multe subiecte, printre care nemulțumirile din ultima vreme legate de joc, transferurile pe care le plănuiește clubul și problema arbitrajului din Liga 1.

Rapid se pregătește în Antalya înainte de reluarea campionatului, iar apoi va reveni în încercarea de a ajunge din nou pe prima poziție, pe care a pierdut-o în ultima etapă din 2025, după 1-2 cu FCSB.

Costel Gâlcă: „ M-a supărat că am intrat cu teamă cu FCSB”

Antrenorul Rapidului și-a exprimat în continuare dorința pentru noi transferuri.

„Am mai spus-o, aștept sosiri și aștept jucători, dar vom vedea, depinde și de ce se întâmplă la noi. După aceea vom decide”, a spus Gâlcă la conferință.

Întrebat în continuare de reporterul GOLAZO.ro dacă nemulțumirile din urma partidei cu FCSB, 1-2, au fost în privința întregului joc, per ansamblu, sau în privința unui jucător sau a unui post anume, Gâlcâ a răspuns:

„Am spus-o și am spus direct, pentru că am văzut același meci pe care l-am văzut și în tur. Am spus că am pierdut cel puțin 45 de minute, că după aceea, în a doua repriză, am reacționat, am jucat mult mai bine, am avut mai mult curaj. Asta m-a supărat.

Eu nu m-am referit strict la jocul cu FCSB. La jocul cu FCSB am spus că am intrat iarăși parcă cu teamă, cu prea mult respect, dar nimic mai mult. După aceea, am spus că în ultimele trei meciuri am luat doar un punct, tocmai de aceea mă refeream că mai avem nevoie, în anumite poziții, de jucători”.

Cât despre pozițiile concrete în care își dorește transferuri, tehnicianul a spuis: „Păi, ați văzut, atacant (n.r. - bifat deja, Daniel Paraschiv), la mijloc mai avem nevoie, cum ai spus, poate și pe părțile laterale ceva... O să vedem”.

Costel Gâlcă: „Transferul lui Stanciu nu este posibil. Am încheiat orice discuție”

Antrenorul giuleștenilor a vorbit din nou și despre șansa unui transfer al lui Nicolae Stanciu la Rapid.

„Dacă îl aducem pe Stanciu... e jucător de națională, dar nu cred că o să vină. Și aici am terminat orice discuție.

Ar schimba mult în bine jocul nostru, dar nu cred că o să vină.

Transferul nu e posibil, din punctul meu de vedere. Are un salariu foarte mare, ar trebui să renunțe la mulți bani. Nu cred că un club din România își permite să dea un salariu foarte mare unui jucător”, a mai spus Gâlcă.

Acesta a adăugat câteva cuvinte și despre noul atacant, Daniel Paraschiv:

Și clubul l-a convins, dar și el și-a dorit, pentru că vine la un club mare, vine după un timp în care n-a avut continuitate și cu siguranță vrea să demonstreze că e un jucător important pentru noi. Și ne dorim foarte mult să ne ajute și să aibă realizări. Costel Gâlcă, antrenor Rapid

Costel Gâlcă, despre problemele de arbitraj

Rapid a primit primul penalty în acest sezon de Liga 1 în etapa 21, în minutul 86 al meciului cu FCSB. Tehnicianul giuleștenilor consideră că rezultatele echipei sale au fost influențate și de deciziile luate de arbitri.

„Am avut câteva meciuri după care bineînțeles că puteam să avem cel puțin 3-4 puncte în plus, dar asta e situația. Poate în meciurile care rămân și în cele de play-off se vor uita mai bine și cei de la VAR, iar cei din teren sperăm să ia decizii mai bune”, a mai declarat antrenorul.

În plus, a vorbit și despre ce le transmite jucătorilor în momentele grele și a fost întrebat dacă el crede că „a făcut minuni” în acest sezon la Rapid:

„Minuni au făcut jucătorii, nu eu. Au înțeles și zilele acestea, se antrenează, știu că suferă. Și pot face minuni în continuare, putem face în continuare acest lucru, dar să fim conștienți că mai sunt și momente mai grele.

E o perioadă puțin mai grea (n.r. - în cantonament), nu s-a plâns nimeni, le-am spus de fiecare dată: «Dacă nu mai puteți, continuați!».

Trebuie să și suferim! Atunci, vor veni și meciurile bune, și rezultatele. Sunt și momente mai grele, tot ei pot să scoată echipa, să facă aceste momente mai bune.

Nu ai tot timpul o zi bună și un arbitru bun”, a mai transmis Gâlcă.

