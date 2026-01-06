Alexandru Tudorie (29 de ani) e aproape de un transfer la Guangdong GZ-Power, formație din liga secundă a Chinei.

Atacantul român s-a despărțit în urmă cu o lună de Wuhan Three Towns, formație alături de care evitase greu retrogradarea din primul eșalon.

Tudorie a ajuns în China în fereastra de transferuri din iarna anului trecut, după ce Wuhan Three Towns a plătit 200.000 de euro pentru a-l aduce de la Petrolul.

Alexandru Tudorie ar putea semna cu Guangdong GZ-Power

Tudorie a rămas fără echipă la începutul lunii decembrie 2025, iar acum ar fi aproape de o mutare la Guangdong GZ-Power, formație din al doilea eșalon al Chinei, a transmis presa locală, potrivit publicației Hotpot Football.

Guangdong a ratat la limită promovarea în prima ligă la finalul sezonului trecut, după ce a încheiat la egalitate cu formația de pe locul 2, însă departajarea s-a făcut în funcție de rezultatele din meciurile directe.

According to Chinese media, China League One club Guangdong GZ-Power will sign Alexandru Tudorie. The 29 yo 🇷🇴 striker scored 10 goals in 26 apps for Wuhan Three Towns in Chinese Super League last season,. #CSL #ChinaLeagueOne #CL1 https://t.co/asQFwGt8i0 pic.twitter.com/gigp67cTXY — HOTPOT FOOTBALL (@HotpotFootball) December 30, 2025

În același timp, Tudorie și Wuhan, echipă la care a evoluat în trecut și Nicolae Stanciu, s-au salvat cu greu de la retrogradarea din primul eșalon.

Tudorie a bifat 26 de apariții în Super Liga Chinei, reușind să marcheze 10 goluri.

De-a lungul carierei, atacantul a mai trecut pe la Oțelul, Voluntari, FCSB, U Craiova, Arsenal Tula, Sepsi, Al-Adalah, UTA Arad și Petrolul Ploiești.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport