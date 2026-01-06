- Alexandru Tudorie (29 de ani) e aproape de un transfer la Guangdong GZ-Power, formație din liga secundă a Chinei.
- Atacantul român s-a despărțit în urmă cu o lună de Wuhan Three Towns, formație alături de care evitase greu retrogradarea din primul eșalon.
Tudorie a ajuns în China în fereastra de transferuri din iarna anului trecut, după ce Wuhan Three Towns a plătit 200.000 de euro pentru a-l aduce de la Petrolul.
Alexandru Tudorie ar putea semna cu Guangdong GZ-Power
Tudorie a rămas fără echipă la începutul lunii decembrie 2025, iar acum ar fi aproape de o mutare la Guangdong GZ-Power, formație din al doilea eșalon al Chinei, a transmis presa locală, potrivit publicației Hotpot Football.
Guangdong a ratat la limită promovarea în prima ligă la finalul sezonului trecut, după ce a încheiat la egalitate cu formația de pe locul 2, însă departajarea s-a făcut în funcție de rezultatele din meciurile directe.
În același timp, Tudorie și Wuhan, echipă la care a evoluat în trecut și Nicolae Stanciu, s-au salvat cu greu de la retrogradarea din primul eșalon.
Tudorie a bifat 26 de apariții în Super Liga Chinei, reușind să marcheze 10 goluri.
De-a lungul carierei, atacantul a mai trecut pe la Oțelul, Voluntari, FCSB, U Craiova, Arsenal Tula, Sepsi, Al-Adalah, UTA Arad și Petrolul Ploiești.