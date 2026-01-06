Unde merge Tudorie Atacantul român și-a găsit echipă, după despărțirea de Wuhan Three Towns
Alexandru Tudorie
Unde merge Tudorie Atacantul român și-a găsit echipă, după despărțirea de Wuhan Three Towns

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 06.01.2026, ora 15:44
alt-text Actualizat: 06.01.2026, ora 16:05
  • Alexandru Tudorie (29 de ani) e aproape de un transfer la Guangdong GZ-Power, formație din liga secundă a Chinei.
  • Atacantul român s-a despărțit în urmă cu o lună de Wuhan Three Towns, formație alături de care evitase greu retrogradarea din primul eșalon.

Tudorie a ajuns în China în fereastra de transferuri din iarna anului trecut, după ce Wuhan Three Towns a plătit 200.000 de euro pentru a-l aduce de la Petrolul.

Alexandru Tudorie ar putea semna cu Guangdong GZ-Power

Tudorie a rămas fără echipă la începutul lunii decembrie 2025, iar acum ar fi aproape de o mutare la Guangdong GZ-Power, formație din al doilea eșalon al Chinei, a transmis presa locală, potrivit publicației Hotpot Football.

Guangdong a ratat la limită promovarea în prima ligă la finalul sezonului trecut, după ce a încheiat la egalitate cu formația de pe locul 2, însă departajarea s-a făcut în funcție de rezultatele din meciurile directe.

În același timp, Tudorie și Wuhan, echipă la care a evoluat în trecut și Nicolae Stanciu, s-au salvat cu greu de la retrogradarea din primul eșalon.

Tudorie a bifat 26 de apariții în Super Liga Chinei, reușind să marcheze 10 goluri.

De-a lungul carierei, atacantul a mai trecut pe la Oțelul, Voluntari, FCSB, U Craiova, Arsenal Tula, Sepsi, Al-Adalah, UTA Arad și Petrolul Ploiești.

Mai multe știri de ultimă oră

