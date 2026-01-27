Sabalenka, furioasă Sportiva critică dur interdicția impusă la Australian Open: „Nu înțeleg de ce! E vorba de sănătatea noastră” +7 foto
Aryna Sabalenka
Sabalenka, furioasă Sportiva critică dur interdicția impusă la Australian Open: „Nu înțeleg de ce! E vorba de sănătatea noastră”

George Neagu
Publicat: 27.01.2026, ora 11:16
Actualizat: 27.01.2026, ora 11:34
  • Aryna Sabalenka (27 de ani, #1 WTA) și-a exprimat nemulțumirea cu privire la interzicerea brățărilor inteligente la Australian Open.
  • Declarația liderului mondial vine după succesul din sferturile competiției, 6-3, 6-0 împotriva jucătoarei Iva Jovic (18 ani, #20 WTA).

Brățara inteligentă folosită de sportivi la Australian Open a stârnit controverse în ultima perioadă.

Carlos Alcaraz, liderul clasamentului ATP, a fost rugat să-și dea jos dispozitivul de pe mână, înaintea duelului din optimi cu Tommy Paul, scor 7-6, 6-4, 7-5. Spaniolul s-a conformat.

Aryna Sabalenka: „Sper că vor reconsidera această decizie”

Sportivii de performanță folosesc adesea diverse dispozitive pentru a-și monitoriza sănătatea generală a organismului, recuperarea sau efortul fizic.

Aryna Sabalenka nu înțelege de ce brățara Whoop este interzisă la turneele de Grand Slam.

„Am folosit-o pe teren pentru că am primit un e-mail de la ITF cu aprobarea deplină pentru a utiliza acest dispozitiv.

Nu știam că turneele de Grand Slam nu permit așa ceva. Nu înțeleg de ce, pentru că o folosim tot anul.

În toate turneele WTA, folosim Whoop. Este pur și simplu pentru a ne monitoriza starea de sănătate, așa că nu înțeleg de ce turneele de Grand Slam nu ne permit să o purtăm.

Sper că vor reconsidera această decizie și vor permite jucătorilor să-și monitorizeze starea de sănătate”, a declarat Aryna Sabalenka, conform tennistemple.com.

Aryna Sabalenka, nevoită să-și dea jos dispozitivul Whoop
Aryna Sabalenka, nevoită să-și dea jos dispozitivul Whoop

În urma victoriei împotriva sportivei Iva Jovic, Aryna Sabalenka s-a calificat în semifinalele turneului de la Melbourne.

În penultimul act al turneului de la Grand Slam, liderul WTA va da peste învingătoarea partidei dintre Coco Gauff și Elina Svitolina.

Indiferent cu cine voi juca, mă voi concentra pe mine însămi. Vreau să merg pas cu pas. Aryna Sabalenka

De ce este interzisă brățara inteligentă

Dispozitivul folosit de Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka și alții este o brățară inteligentă pentru sănătate și fitness și este folosită în principal de sportivii profesioniști.

Gadgetul nu are ecran și monitorizează recuperarea, efortul fizic, somnul, dar și nivelul de oxigen din sânge.

Carlos Alcaraz, nevoit să-și dea jos dispozitivul Whoop
Carlos Alcaraz, nevoit să-și dea jos dispozitivul Whoop

Publicația spaniolă AS explică de ce brățara inteligentă nu poate fi folosită pe teren:

„Pentru că, în tenisul profesionist, dispozitivele care facilitează transmiterea de date în afara terenului sau comunicarea externă sunt restricționate pentru a preveni încălcările regulilor de antrenament și riscurile legate de pariuri.

Nu este interzis, de exemplu, să joci cu un ceas care arată ora sau care nu comunică cu alte dispozitive, cum ar fi telefoanele mobile, tabletele sau computerele, cum ar fi cel pe care îl purta mereu Rafa Nadal, de exemplu”.

În ciuda regulii, Alcaraz jucase cu brățara în cele trei meciuri anterioare de la Australian Open, împotriva lui Adam Walton, Yannick Hanfmann și Corentin Moutet, mai notează sursa citată.

„Datele nu sunt steroizi! Dispozitivul e aprobat de ITF”

Will Ahmed, fondatorul și CEO- ului Whoop, compania care produce acele brățări, susține că dispozitivele pot fi folosite în timpul meciurilor.

Ridicol! Whoop este aprobat de Federația Internațională de Tenis pentru utilizare în timpul meciurilor și nu prezintă niciun risc pentru siguranță. Lăsați sportivii să-și măsoare corpurile! Datele nu sunt steroizi! Will Ahmed, CEO Whoop

„Whoop a fost creat pentru sportivi. Așadar, atunci când utilizarea sa este autorizată în joc, să elimini aceste informații este ca și cum le-ai cere sportivilor să joace pe nevăzute.

Whoop consideră că sportivii au dreptul fundamental de a-și înțelege propria performanță și sănătate, inclusiv în timpul competițiilor la evenimente precum Australian Open.

Dispozitivul este aprobat de Federația Internațională de Tenis pentru utilizarea în joc și nu prezintă riscuri de siguranță, corectitudine sau competiție.

Blocarea accesului la datele personale de sănătate nu protejează sportul. Whoop va continua să sprijine sportivii și membrii noștri în apărarea dreptului lor la datele lor”, se arată în comunicatul companiei.

