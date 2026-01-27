„De departe cel mai bun din România!” Olimpiu Moruțan, lăudat de analiști după debutul la Rapid: „Nu există jucător care să se apropie de el”

Olimpiu Moruțan (26 de ani) a fost lăudat după ce a bifat primele minute în tricoul Rapidului.

Transferat de la Aris Salonic în această iarnă, Moruțan a jucat 30 de minute în victoria obținută de Rapid la Arad, cu UTA, scor 2-1.

Transferul lui Moruțan la Rapid, lăudat de analiști

Basarab Panduru, Bogdan Cosmescu și Constantin Zotta, analiști la postul TV Prima Sport, au vorbit despre revenirea lui Moruțan în Liga 1.

„Ai făcut ceva, ai adus un jucător care e în jurul echipei naționale, un jucător bun. Important e că el are calitate. Ar trebui să facă multe lucruri bune în campionatul nostru.

Mi se pare că a făcut cea mai bună alegere. Oriunde s-ar fi dus în lumea asta, niciunde nu era titular meci de meci. Aici cred că e titular meci de meci, iar acesta e marele avantaj”, a declarat Basarab Panduru, conform primasport.ro.

Bogdan Cosmescu: „Este de departe cel mai bun jucător”

Comentatorul sportiv Bogdan Cosmescu este de părere că mijlocașul este mult peste nivelul campionatului României.

„Nu știu cum l-au convins. Bănuiesc că avea salariu mare în Grecia, probabil că îi dau aceeași bani. După părerea mea, este mult peste nivelul campionatului nostru.

Dacă e sănătos, nu există jucător care să se apropie de el, este de departe cel mai bun jucător din România”.

2 milioane de euro este cota lui Olimpiu Moruțan, conform Transfermarkt

Întrebat despre Moruțan, Constantin Zotta, fostul președinte al clubului Rapid, a spus:

„Dacă ar continua la fel, reprezintă un mare ajutor pentru Rapid. E ceva ce Rapid avea nevoie. E de ultima pasă, cu finalizare, cu dribling, poate să scoată din joc un adversar prin dribling.

Abia aștept să-l văd pe Moruțan în Giulești când va dribla unul, doi jucători.

Chiar cred că e un transfer reușit. A ales un club unde are un antrenor serios și o conducere serioasă și cred că e un lucru important pentru el”, a spus Constantin Zotta.

FOTO. Olimpiu Moruțan, la primul meci în tricoul Rapidului

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport