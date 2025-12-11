Sabalenka, răspuns categoric Liderul mondial cere interzicerea sportivelor transgender în circuitul WTA: „Nu este corect”

Aryna Sabalenka (27 de ani, #1 WTA) este împotriva includerii jucătoarelor de tenis transgender în circuitul WTA.

Regulamentele WTA permit sportivilor transgender să participe în competiții dacă și-au declarat genul feminin de cel puțin patru ani și au scăzut nivelul testosteronului sub pragul impus.

Aryna Sabalenka este împotriva integrării sportivilor transgender în WTA: „Nu este corect”

Invitată la emisiunea lui Piers Morgan, înainte de „Bătălia sexelor”, Aryna Sabalenka și-a exprimat dezaprobarea față de participarea sportivelor transgender în circuitul feminin.

„Este o întrebare dificilă și nu am nimic împotriva lor, dar simt că ar avea un avantaj uriaș față de restul și nu cred că este corect ca femeile să se confrunte cu bărbați biologic mai puternici.

Nu este corect ca o femeie să fi muncit toată viața pentru a atinge apogeul și apoi să fie nevoită să se confrunte cu un bărbat care este biologic mult mai puternic. Nu sunt de acord cu asta în sport”, a spus Aryna Sabalenka, la emisiunea „Uncensored”, conform marca.com.

Forurile de tenis susțin interzicerea sportivilor transgender

Situația dezbătută în cadrul emisiunii este una mai mult ipotetică în tenisul contemporan, pentru că nu există nicio jucătoare transgender înscris în circuitul WTA.

Cea mai cunoscută tenismenă transgender este Renee Richards, care a evoluat în circuitul feminin între 1977 și 1981.

În ultimii doi ani, mai multe federații și-au modificat regulamentele pentru a interzice oricui a trecut prin pubertatea masculină să concureze la competițiile de feminin.

Criticii incluziunii sportivilor transgender susțin că pubertatea masculină le conferă sportivelor un avantaj musculo-scheletic pe care tranziția nu îl atenuează, arată Sky Sports.

Aryna Sabelenka, despre „Bătălia sexelor”: „Suntem acolo să ne distrăm”

Aryna Sabalenka și Nick Kyrgios se vor întâlni, pe 28 decembrie, la „Bătălia sexelor”. Liderul clasamentului WTA se așteaptă ca grecul să se impună, însă obiectivul evenimentului este altul.

„Nu mă expun niciunui risc. Suntem acolo să ne distrăm și să oferim tenis de calitate. Cine câștigă, câștigă.

Este evident că bărbații sunt, din punct de vedere biologic, mai puternici decât femeile, dar nu despre asta este vorba. Acest eveniment va contribui la promovarea tenisului feminin la un nivel și mai înalt”, a spus Aryna Sabalenka, conform BBC.

