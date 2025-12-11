Câți bani ia Camelia Voinea de la ANS Controversata antrenoare de gimnastică primește o indemnizație mai mare decât a sportivilor. Plus rentă viageră

- Camelia Voinea încasează de la ANS atât renta viageră pentru medalia de argint obținută la Jocurile Olimpice de la Seul 1988, cât și o indemnizație lunară.
- În total, veniturile sale de la ANS ajung aproape la 9.000 de lei, echivalentul a aproximativ 1.800 de euro lunar.
Gimnastica românească trece printr-o perioadă tensionată după ce mai multe foste sportive au lansat acuzații împotriva antrenoarei Camelia Voinea (55 de ani).
În ultimele săptămâni, au apărut și imagini în care Voinea o abuzează verbal pe fiica sa, Sabrina Voinea, evenimente care au declanșat controverse puternice la nivelul conducerii sportului.
Camelia Voinea încasează lunar 1.800 de euro de la ANS
Președintele Agenției Naționale pentru Sport (ANS), Bogdan Matei, a declarat într-un interviu acordat pentru GOLAZO.ro că „nu sunt omul care să tolereze astfel de comportamente”.
Între timp, Federația Română de Gimnastică (FRG) a luat o decizie fără precedent: a dizolvat loturile naționale feminine, obligând sportivele să revină la cluburile de origine, suspendând sistemul centralizat de pregătire cel puțin până la finalul acestui an.
În acest context, devin relevante și informațiile privind sprijinul financiar pe care Camelia Voinea îl primește de la ANS.
Camelia Voinea are rentă viageră de aproape 6.000 de lei
Antrenoarea beneficiază de o rentă viageră de 5.989 de lei brut, aproximativ 1.200 de euro, pentru medalia de argint obținută ca gimnastă cu echipa României la Jocurile Olimpice de la Seul 1988.
Camelia Voinea a făcut parte din aceeași echipă cu Daniela Silivaș, Gabriela Potorac, Aurelia Dobre, Eugenia Golea și Celestina Popa.
Camelia Voinea a primit de la ANS o indemnizație de 3.000 de lei pe lună, în perioada martie-septembrie 2025
Pe lângă renta viageră, Camelia Voinea a mai primit de la ANS și o indemnizație lunară, care în ultimele luni a ajuns la 3.000 de lei.
GOLAZO.ro a analizat statele de plată care sunt publice pe site-ul ANS, iar concluzia este că suma pe care a primit-o Camelia Voinea este cea mai mare acordată membrilor staff-ului.
Antrenoarea a început să primească 3.000 de lei din martie 2025, după ce în ianuarie încasase 900 de lei, la fel ca alți doi antrenori principali, Carmen Traicu și Florin Cotuțiu care figurau pe statul de plată.
În februarie, indemnizația Cameliei Voinea a crescut brusc la 2.775 de lei, de peste trei ori mai mult decât suma primită de ceilalți antrenori principali, care au rămas la 900 de lei.
Camelia Voinea a avut o indemnizație mai mare decât a sportivilor. Doar fiica ei, Sabrina Voinea, primește lunar 3.000 de lei
Pe statul cu indemnizații plătite de ANS colectivului tehnic al lotului în septembrie, doar trei membri se apropie de suma primită de Camelia Voinea: secundul Dan Potra - 2.550 de lei, coregraful Maria Fumea - 2.100 de lei și medicul Mihai Rășcu - 2.400 de lei.
Indemnizația lunară de 3.000 de lei pe care o primește Camelia Voinea este mai mare și decât cea a sportivilor, singura excepție fiind fiica sa, Sabrina Voinea, care figurează cu aceeași sumă, 3.000 de lei.
Indemnizațiile plătite de ANS în septembrie 2025 colectivului tehnic al lotului național de gimnastică
|Nume
|Funcție
|Sumă (lei)
|Cristian Mogoș
|Organizator cantonament
|400
|Camelia Voinea
|Antrenor principal
|3.000
|Madalina Cioveie
|Antrenor secund
|765
|Razvan Florea
|Medic
|800
|Cosette Minculescu
|Medic
|800
|Dan Nicolae Potra
|Antrenor secund
|2.550
|Maria Fumea
|Coregraf
|2.100
|Mihai Rășcu
|Medic
|2.400
|Florin Cotuțiu
|Antrenor principal
|1.000
|Ramona Maria Micu
|Antrenor secund
|850
|Ciprian Resiga
|Kinetoterapeut
|600
|Georgiana Anca Bumbar
|Maseur
|500
|Cezara Andreea Blioju
|Coregraf
|700
|Dragoș Birzu
|Antrenor principal
|510
|Răzvan Șelariu
|Antrenor secund
|434
|Cristina Spinu
|Antrenor principal
|900
|Vlad Mihai Bucșa
|Consult. preg. fizică
|360
|Carmen Traicu
|Antrenor principal
|900
|Ciprian Nicolae Crețu
|Antrenor secund
|765
|Georgeta Ravdan
|Coregraf
|630
|Anca Gheorghe
|Medic
|720
|Cristina Crețu
|Kinetoterapeut
|540
|Genica Mihu
|Asistent
|281
|Marius Ilie Radu
|Maseur
|500
|Laura Ienac
|Metodist
|675
Indemnizațiile plătite de ANS gimnaștilor în septembrie 2025
|Sportiv
|Sumă (lei)
|Robert Burtănete
|900
|Ella Crețu Oprea
|1.000
|Lilia Adriana Cosman
|200
|Amalia Ghigoarță
|900
|Raisa Maria Chivu
|900
|Bianca Gabriela Vișovan
|900
|Flavius Borca
|900
|Șerban Cotîrlan
|900
|Adelina Cristina Ionescu
|900
|Sabrina Voinea
|3.000
|Maria Sorina Cepinschi
|900
|Denisa Golgotă
|1.000
|Anamaria Mihăescu
|900
|Miruna Valentina Botez
|900
|Alexia Gabriela Vănoagă
|225
|Gabriel Burtănete
|900
|Nicolae Iulian Bera
|540