Câți bani ia Camelia Voinea de la ANS Controversata antrenoare de gimnastică primește o indemnizație mai mare decât a sportivilor. Plus rentă viageră
Antrenoarea Camelia Voinea și fiica ei, Sabrina Voinea (foto: Imago)
Gimnastica

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 11.12.2025, ora 09:06
alt-text Actualizat: 11.12.2025, ora 10:49
  • Camelia Voinea încasează de la ANS atât renta viageră pentru medalia de argint obținută la Jocurile Olimpice de la Seul 1988, cât și o indemnizație lunară.
  • În total, veniturile sale de la ANS ajung aproape la 9.000 de lei, echivalentul a aproximativ 1.800 de euro lunar.

Gimnastica românească trece printr-o perioadă tensionată după ce mai multe foste sportive au lansat acuzații împotriva antrenoarei Camelia Voinea (55 de ani).

În ultimele săptămâni, au apărut și imagini în care Voinea o abuzează verbal pe fiica sa, Sabrina Voinea, evenimente care au declanșat controverse puternice la nivelul conducerii sportului.

Camelia Voinea încasează lunar 1.800 de euro de la ANS

Președintele Agenției Naționale pentru Sport (ANS), Bogdan Matei, a declarat într-un interviu acordat pentru GOLAZO.ro că „nu sunt omul care să tolereze astfel de comportamente”.

Între timp, Federația Română de Gimnastică (FRG) a luat o decizie fără precedent: a dizolvat loturile naționale femi­­nine, obligând sportivele să revină la cluburile de origine, suspendând sistemul centralizat de pregătire cel puțin până la finalul acestui an.

În acest context, devin relevante și informațiile privind sprijinul financiar pe care Camelia Voinea îl primește de la ANS.

Camelia Voinea are rentă viageră de aproape 6.000 de lei

Antrenoarea beneficiază de o rentă viageră de 5.989 de lei brut, aproximativ 1.200 de euro, pentru medalia de argint obținută ca gimnastă cu echipa României la Jocurile Olimpice de la Seul 1988.

Camelia Voinea a făcut parte din aceeași echipă cu Daniela Silivaș, Gabriela Potorac, Aurelia Dobre, Eugenia Golea și Celestina Popa.

Camelia Voinea a primit de la ANS o indemnizație de 3.000 de lei pe lună, în perioada martie-septembrie 2025

Pe lângă renta viageră, Camelia Voinea a mai primit de la ANS și o indemnizație lunară, care în ultimele luni a ajuns la 3.000 de lei.

GOLAZO.ro a analizat statele de plată care sunt publice pe site-ul ANS, iar concluzia este că suma pe care a primit-o Camelia Voinea este cea mai mare acordată membrilor staff-ului.

Antrenoarea a început să primească 3.000 de lei din martie 2025, după ce în ianuarie încasase 900 de lei, la fel ca alți doi antrenori principali, Carmen Traicu și Florin Cotuțiu care figurau pe statul de plată.

În februarie, indemnizația Cameliei Voinea a crescut brusc la 2.775 de lei, de peste trei ori mai mult decât suma primită de ceilalți antrenori principali, care au rămas la 900 de lei.

3.947 de lei
este salariul lunar pe care îl primește Camelia Voinea de la CS Farul Constanța

Camelia Voinea a avut o indemnizație mai mare decât a sportivilor. Doar fiica ei, Sabrina Voinea, primește lunar 3.000 de lei

Pe statul cu indemnizații plătite de ANS colectivului tehnic al lotului în septembrie, doar trei membri se apropie de suma primită de Camelia Voinea: secundul Dan Potra - 2.550 de lei, coregraful Maria Fumea - 2.100 de lei și medicul Mihai Rășcu - 2.400 de lei.

Indemnizația lunară de 3.000 de lei pe care o primește Camelia Voinea este mai mare și decât cea a sportivilor, singura excepție fiind fiica sa, Sabrina Voinea, care figurează cu aceeași sumă, 3.000 de lei.

Indemnizațiile plătite de ANS în septembrie 2025 colectivului tehnic al lotului național de gimnastică

NumeFuncțieSumă (lei)
Cristian MogoșOrganizator cantonament400
Camelia VoineaAntrenor principal3.000
Madalina CioveieAntrenor secund765
Razvan FloreaMedic800
Cosette MinculescuMedic800
Dan Nicolae PotraAntrenor secund2.550
Maria FumeaCoregraf2.100
Mihai RășcuMedic2.400
Florin CotuțiuAntrenor principal1.000
Ramona Maria MicuAntrenor secund850
Ciprian ResigaKinetoterapeut600
Georgiana Anca BumbarMaseur500
Cezara Andreea BliojuCoregraf700
Dragoș BirzuAntrenor principal510
Răzvan ȘelariuAntrenor secund434
Cristina SpinuAntrenor principal900
Vlad Mihai BucșaConsult. preg. fizică360
Carmen TraicuAntrenor principal900
Ciprian Nicolae CrețuAntrenor secund765
Georgeta RavdanCoregraf630
Anca GheorgheMedic720
Cristina CrețuKinetoterapeut540
Genica MihuAsistent281
Marius Ilie RaduMaseur500
Laura IenacMetodist675
sursa: ANS

Indemnizațiile plătite de ANS gimnaștilor în septembrie 2025

SportivSumă (lei)
Robert Burtănete900
Ella Crețu Oprea1.000
Lilia Adriana Cosman200
Amalia Ghigoarță900
Raisa Maria Chivu900
Bianca Gabriela Vișovan900
Flavius Borca900
Șerban Cotîrlan900
Adelina Cristina Ionescu900
Sabrina Voinea3.000
Maria Sorina Cepinschi900
Denisa Golgotă1.000
Anamaria Mihăescu900
Miruna Valentina Botez900
Alexia Gabriela Vănoagă225
Gabriel Burtănete900
Nicolae Iulian Bera540
sursa: ANS

gimnastica renta viagera agentia nationala pentru sport camelia voinea
