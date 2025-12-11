Câți bani ia Camelia Voinea de la ANS Controversata antrenoare de gimnastică primește o indemnizație mai mare decât a sportivilor. Plus rentă viageră

Camelia Voinea încasează de la ANS atât renta viageră pentru medalia de argint obținută la Jocurile Olimpice de la Seul 1988, cât și o indemnizație lunară.

În total, veniturile sale de la ANS ajung aproape la 9.000 de lei, echivalentul a aproximativ 1.800 de euro lunar.

Gimnastica românească trece printr-o perioadă tensionată după ce mai multe foste sportive au lansat acuzații împotriva antrenoarei Camelia Voinea (55 de ani).

În ultimele săptămâni, au apărut și imagini în care Voinea o abuzează verbal pe fiica sa, Sabrina Voinea, evenimente care au declanșat controverse puternice la nivelul conducerii sportului.

Camelia Voinea încasează lunar 1.800 de euro de la ANS

Președintele Agenției Naționale pentru Sport (ANS), Bogdan Matei, a declarat într-un interviu acordat pentru GOLAZO.ro că „nu sunt omul care să tolereze astfel de comportamente”.

Între timp, Federația Română de Gimnastică (FRG) a luat o decizie fără precedent: a dizolvat loturile naționale femi­­nine, obligând sportivele să revină la cluburile de origine, suspendând sistemul centralizat de pregătire cel puțin până la finalul acestui an.

În acest context, devin relevante și informațiile privind sprijinul financiar pe care Camelia Voinea îl primește de la ANS.

Camelia Voinea are rentă viageră de aproape 6.000 de lei

Antrenoarea beneficiază de o rentă viageră de 5.989 de lei brut, aproximativ 1.200 de euro, pentru medalia de argint obținută ca gimnastă cu echipa României la Jocurile Olimpice de la Seul 1988.

Camelia Voinea a făcut parte din aceeași echipă cu Daniela Silivaș, Gabriela Potorac, Aurelia Dobre, Eugenia Golea și Celestina Popa.

Camelia Voinea a primit de la ANS o indemnizație de 3.000 de lei pe lună, în perioada martie-septembrie 2025

Pe lângă renta viageră, Camelia Voinea a mai primit de la ANS și o indemnizație lunară, care în ultimele luni a ajuns la 3.000 de lei.

GOLAZO.ro a analizat statele de plată care sunt publice pe site-ul ANS, iar concluzia este că suma pe care a primit-o Camelia Voinea este cea mai mare acordată membrilor staff-ului.

Antrenoarea a început să primească 3.000 de lei din martie 2025, după ce în ianuarie încasase 900 de lei, la fel ca alți doi antrenori principali, Carmen Traicu și Florin Cotuțiu care figurau pe statul de plată.

În februarie, indemnizația Cameliei Voinea a crescut brusc la 2.775 de lei, de peste trei ori mai mult decât suma primită de ceilalți antrenori principali, care au rămas la 900 de lei.

3.947 de lei este salariul lunar pe care îl primește Camelia Voinea de la CS Farul Constanța

Camelia Voinea a avut o indemnizație mai mare decât a sportivilor. Doar fiica ei, Sabrina Voinea, primește lunar 3.000 de lei

Pe statul cu indemnizații plătite de ANS colectivului tehnic al lotului în septembrie, doar trei membri se apropie de suma primită de Camelia Voinea: secundul Dan Potra - 2.550 de lei, coregraful Maria Fumea - 2.100 de lei și medicul Mihai Rășcu - 2.400 de lei.

Indemnizația lunară de 3.000 de lei pe care o primește Camelia Voinea este mai mare și decât cea a sportivilor, singura excepție fiind fiica sa, Sabrina Voinea, care figurează cu aceeași sumă, 3.000 de lei.

Indemnizațiile plătite de ANS în septembrie 2025 colectivului tehnic al lotului național de gimnastică

Nume Funcție Sumă (lei) Cristian Mogoș Organizator cantonament 400 Camelia Voinea Antrenor principal 3.000 Madalina Cioveie Antrenor secund 765 Razvan Florea Medic 800 Cosette Minculescu Medic 800 Dan Nicolae Potra Antrenor secund 2.550 Maria Fumea Coregraf 2.100 Mihai Rășcu Medic 2.400 Florin Cotuțiu Antrenor principal 1.000 Ramona Maria Micu Antrenor secund 850 Ciprian Resiga Kinetoterapeut 600 Georgiana Anca Bumbar Maseur 500 Cezara Andreea Blioju Coregraf 700 Dragoș Birzu Antrenor principal 510 Răzvan Șelariu Antrenor secund 434 Cristina Spinu Antrenor principal 900 Vlad Mihai Bucșa Consult. preg. fizică 360 Carmen Traicu Antrenor principal 900 Ciprian Nicolae Crețu Antrenor secund 765 Georgeta Ravdan Coregraf 630 Anca Gheorghe Medic 720 Cristina Crețu Kinetoterapeut 540 Genica Mihu Asistent 281 Marius Ilie Radu Maseur 500 Laura Ienac Metodist 675 sursa: sursa: ANS

Indemnizațiile plătite de ANS gimnaștilor în septembrie 2025

Sportiv Sumă (lei) Robert Burtănete 900 Ella Crețu Oprea 1.000 Lilia Adriana Cosman 200 Amalia Ghigoarță 900 Raisa Maria Chivu 900 Bianca Gabriela Vișovan 900 Flavius Borca 900 Șerban Cotîrlan 900 Adelina Cristina Ionescu 900 Sabrina Voinea 3.000 Maria Sorina Cepinschi 900 Denisa Golgotă 1.000 Anamaria Mihăescu 900 Miruna Valentina Botez 900 Alexia Gabriela Vănoagă 225 Gabriel Burtănete 900 Nicolae Iulian Bera 540 sursa: sursa: ANS

