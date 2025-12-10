Prejudiciu: 2,4 milioane €! Curtea de Conturi arată cum, sub comanda lui Novak și Lipă, MTS și ANS au scurs bani fără acoperire legală
Prejudiciu: 2,4 milioane €! Curtea de Conturi arată cum, sub comanda lui Novak și Lipă, MTS și ANS au scurs bani fără acoperire legală

Dan Udrea , Mirela Neag
Publicat: 10.12.2025, ora 09:00
Actualizat: 10.12.2025, ora 16:24
  • GOLAZO.ro continuă să dezvăluie ce arată un raport al Curții de Conturi, privind neregulile din finanțele publice ale sportului românesc.
  • MTS și ANS au fost găsite vinovate pentru că în 2021 și 2024 au oferit premieri, în valoare de 2,4 milioane de euro, către persoane care n-aveau nicio calitate pentru a fi recompensate.
  • Curtea de Conturi dezvăluie inclusiv ce artificiu s-a încercat în 2021, de către șefii MTS, pentru a se valida premieri de 700.000 de euro.

GOLAZO.ro a publicat marți concluziile unui raport al Curții de Conturi, care a efectuat un control la COSR, privind premierile solicitate de Federația de Canotaj pentru două ediții ale Jocurilor Olimpice: Tokyo 2021 și Paris 2024!

Curtea de Conturi arată cum, sub comanda lui Novak și Lipă, MTS și ANS au scurs bani fără acoperire legală

Același control, efectuat la ordinul lui Marcel Ciolacu, care era prim-ministrul României la finalul anului 2024, când au apărut primele semne de întrebare în spațiul public privind premierile solicitate de anumite federații, a scos la lumină și alte nereguli, nu doar cele de la Federația de Canotaj, condusă de Elisabeta Lipă.

Curtea de Conturi a verificat și modul în care MTS, care s-a transformat ulterior în ANS, a decis să premieze angajații pentru JO 2021 și 2024.

Iar capitolul din raport care se referă la acest lucru are un titlu sugestiv: „Deficiențe cu privire la plata premiilor olimpice pentru membrii colectivelor tehnice multidisciplinare din cadrul ANS, succesoarea MTS”.

Și de aici, documentul consultat de GOLAZO.ro conține dezvăluiri și acuzații, în același timp:

  • În anii olimpici 2021 și 2024, la propunerea Ministerului Tineretului și Sportului (MTS), respectiv Agenției Naționale pentru Sport (ANS), COSR a plătit suma totală de 11.770.100 lei: pentru 2021 - suma de 3.317.100 lei, pentru anul 2024 - suma de 8.453.000 lei, membrilor comisiilor și colectivelor multidisciplinare, reprezentând premii acordate atât personalului din cadrul ministerului, cât și personalului instituțiilor subordonate
  • Beneficiarii premiilor au fost, de exemplu: consilier, expert, referent, contabil, electrician, tâmplar, asistent medical, kinetoterapeut, muzeograf, auditori interni, secretar general, îngrijitor, muncitor, paznic, bucătar, ospătar, camerista, electrician, fochist etc.
  • Valoarea individuală a premiului, în anul 2021 a fost cuprinsă între 3.500 lei și 15.000 lei, iar în anul 2024 a fost între 4.000 lei și 40.000 lei.
  • Din analiza documentelor ANS rezultă faptul că, atât pentru ciclul olimpic 2016-2020, cât și pentru ciclul olimpic 2020-2024 nu a fost stabilită și aprobată componența colectivelor tehnice multidisciplinare și nici nu au fost stabilite atribuții clare care să justifice contribuția la obținerea performanțelor sportive pentru pregătirea și participarea la JO.

Mai mult, raportul Curții scoate la iveală și artificiul prin care MTS, care îl avea la acel moment ca ministru pe Eduard Novak, a încercat să acopere eventualele premieri ulterioare, care urmau să aibă loc.

„La data de 20 iulie 2021, cu doar 7 zile înaintea începerii competiției aferente ciclului olimpic 2016-2020, la nivelul MTS s-a emis un Ordin prin care s-a stabilit componența colectivelor tehnice și atribuțiile acestora, ceea ce conduce la concluzia să personalul premiat nu a contribuit la performanțele sportivilor, având în vedere data emiterii acestui ordin”.

Ținând cont de aceste lucruri, raportul are concluzii clare:

  • Personalul premiat în 2021 și 2024 nu a avut criterii care au stat la baza bonusurilor propuse
  • Entitatea (MTS, ANS) nu s-a asigurat ca plata premiilor olimpice acordate beneficiarilor să fie efectuată în baza bunei gestiuni financiare în angajarea și utilizarea fondurilor publice primite de la bugetul statului
  • Acordarea necuvenită a premiilor pentru personalul din cadrul federațiilor sportive naționale și ANS, succesoare a MTS, fără a verifica legalitatea, realitatea și regularitatea componenței colectivelor tehnice multidisciplinare, atribuțiile fiecărui membru în obținerea performanțelor sportivilor și criteriile care au stat la baza premiilor propuse
  • Recomandăm dispunerea măsurilor ce se impun pentru recuperarea sumelor acordate necuvenit și restituirea acestora către ANS.

În 2021, șeful MTS era Eduard Novak, în vreme ce pe parcursul anului 2024, până în decembrie, cea care a condus Agenția Națională pentru Sport a fost Elisabeta Lipă.

În iunie 2025, GOLAZO.ro dezvăluia documentul cu toate cele 484 de persoane, angajate ale ANS, care au fost premiate, pentru JO Paris 2024, cu o sumă care a trecut de 1,7 milioane de euro! Articolul poate fi găsit aici.

În tabel erau, printre alții: bucătari, ospătari, patiser, bufetier, marangoz.

Cum sunt reprezentate câteva din funcțiile care apar în documentul ANS

  • Consilieri - 87
  • Ospătari și ajutor de ospătar - 40
  • Bucătar și ajutor de bucătar - 37
  • Referenți și experți - 35
  • Amenajatori - 34
  • Cameriste - 32
  • Îngrijitori - 17
  • Șoferi - 15
  • Fochiști - 10

Pe listă apar însă, printre alții, inclusiv: zugrav, tâmplar, zidar, electrician, instalator, recepționer, lăcătuș mecanic, merceolog, muzeograf, patiser, bufetier, dar și marangoz.

Acesta din urmă e dulgher specializat în prelucrarea lemnăriei navelor sau a unor ambarcațiuni.

Ce sumă a primit fiecare categorie în parte

  • Consilierii: sume între 5.000 și 40.000 lei
  • Bucătari: 4.000-40.000 lei
  • Ospătari: 3.000-40.000 lei
  • Fochiști: 10.000-40.000 lei
  • Tâmplar: 9.000-40.000 lei
  • Lăcătuș-mecanic: 30.000-40.000 lei
  • Zugrav: 9.000-30.000 lei
  • Îngrijitori: 4.000-25.000 lei
  • Șoferi: 7.000-28.000 lei
  • Amenajatori: 7.000-20.000 lei
  • Cameriste: 4.000-12.000 lei
  • Recepționer: 14.000
  • Contabil-șef: 30.000-35.000 
  • Ajutor de bucătar sau ospătar: 10.000
  • Medic: 30.000
  • Asistent medical: 10.000
  • Merceolog: 15.000
  • Bufetier: 14.000
  • Patiser: 14.000
  • Marangoz: 9.000
  • Muzeograf: 6.000

Printre cei care au încasat suma maximă, de 8.000 de euro, s-a aflat și Roxana Bulugioiu, fostă Ciuhulescu.

E trecută în tabel cu funcția de consilier superior și s-a ales cu 40.000 lei. Ea a fost purtătoarea de cuvânt a precedentului ministru al Sportului, Eduard Novak.

CCR decide astăzi dacă magistrații se vor putea pensiona în continuare la 50 de ani și cu pensii ca acum / „Dezbaterile care au început sunt puternice” / Tensiune în Guvernul Bolojan
CCR decide astăzi dacă magistrații se vor putea pensiona în continuare la 50 de ani și cu pensii ca acum / „Dezbaterile care au început sunt puternice” / Tensiune în Guvernul Bolojan
CCR decide astăzi dacă magistrații se vor putea pensiona în continuare la 50 de ani și cu pensii ca acum / „Dezbaterile care au început sunt puternice” / Tensiune în Guvernul Bolojan
Elisabeta Lipa Eduard Novak prejudiciu curtea de conturi
