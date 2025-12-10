Cofinanțare pentru arena din „Ștefan cel Mare” Primăria Sectorului 2 va contribui la construcția noului stadion al lui Dinamo

Primăria Sectorului 2 a publicat, miercuri, actele prin care dorește să cofinanțeze cu 25% din investiția totală pentru construcția noului stadion din „Ștefan cel Mare”.

Suma pentru construirea „Arenei Multifuncționale Dinamo” ar urma să ajungă până la 172 de milioane de euro.

Primăria Sectorului 2 cofinanțează construcția stadionului din „Ștefan cel Mare”

Primăria Sectorului 2 a publicat, miercuri, actele pentru cofinanțarea cu 25% din valoarea totală a investiției pentru noua arenă a lui Dinamo.

Consiliul Local urmează să voteze, pe 16 decembrie, proiectul care include și transformarea Parcului Sportiv Dinamo într-un hub sportiv, acolo unde accesul va fi permis tuturor persoanelor, scrie prosport.ro.

Tot atunci se va discuta și despre alocarea și virarea fondurilor necesare participării la cofinanțarea lucrărilor la stadionul din „Ștefan cel Mare”.

La data de 1 octombrie, Guvernul României a publicat Ordonanța de Urgență pentru modificarea și completarea actelor normative prin care au fost stabilite măsurile legate de lucrările publice, printre care și construirea noilor stadioane.

În cadrul acelui anunț se spunea că stadioanele se vor construi numai cu participarea autorităților locale, prin cofinanțări de 25% din valoarea lucrărilor.

„Stadioanele se vor realiza numai cu participarea autorităților locale la finanțarea acestora, prin convenții de cofinanțare, în cuantum de 25% din valoarea lucrărilor.

Lucrările începute continuă, dar noi proiecte nu vor începe până pe 1 ianuarie 2027, decât dacă se finanțează din cuantumul contribuției proprii a beneficiarului”.

Între Primăria Sectorului 2, Clubul Sportiv Dinamo și administratorul stadionului s-a semnat un contract de asociere care prevede cofinanțarea cu 25% a construcției noului stadion, dar și modernizarea Parcului Sportiv Dinamo.

După ce Consiliul Local al Sectorului 2 va adopta această hotărâre, următorul pas pentru demolarea și construirea noului stadion din „Ștefan cel Mare” va fi semnarea contractului de cofinanțare cu CNI (Compania Națională de Investiții).

În acest moment, Clubul Sportiv Dinamo a obținut autorizația de demolare, au fost depuse actele pentru autorizația de construcție și autorizațiile pentru devierea rețelei de termoficare sunt deja gata.

Ce facilități va avea noul stadion Dinamo

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1 - și va avea 25.000 de locuri, cu dotări ultramoderne, omologată de UEFA, care va deservi și drept complex sportiv.

Stadionul va fi dotat cu:

spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori

o boxă generoasă pentru presă

spații pentru spectatorii cu dizabilități

spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant

propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri

tribune acoperite integral.

Ultimul meci disputat la nivelul Ligii 1 pe arena din „Ștefan cel Mare” a fost returul barajului de menținere/promovare dintre Dinamo și Universitatea Cluj, scor 1-1 (0-2 în tur), „dublă” care i-a trimis pe „câini” în Liga 2 pentru prima dată în istorie. Meciul s-a jucat pe 29 mai 2022.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport