Dat afară după o lună?  Jucătorul adus de Mirel Rădoi la Gaziantep ar putea pleca după doar 3 meciuri jucate

Florin Ștefan (30 de ani), fostul fundaș al Universității Craiova, ar urma să se despartă curând de Gaziantep, la doar o lună de la transferul său în Turcia.

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În ultimul meci jucat de Ștefan, 1-2 cu Rizespor, fundașul a fost huiduit de fanii lui Gaziantep, iar Mirel Rădoi, care a fost ulterior concediat, i-a luat apărarea.

Florin Ștefan ar urma să plece de la Gaziantep după doar o lună

Mirel Rădoi a fost concediat după ce l-a înfuriat pe președintele Memik Yilmaz. În cadrul conferinței de după meciul cu Rizespor, tehnicianul i-a reproșat conducerii transferurile făcute.

Ruptura de Rădoi l-ar putea afecta și pe Florin Ștefan, jucător adus la Gaziantep chiar de antrenorul român.

Jurnaliștii turci de la Spor Depor susțin că Gaziantep ar urma să-i rezilieze contractul lui Florin Ștefan, la doar o lună după ce a fost transferat.

700.000 de euro este cota de piață a lui Florin Ștefan, conform Transfermarkt

Și site-ul GFK Arena, apropiat de Gaziantep, a anunțat recent că jucătorul riscă să i se rezilieze contractul. „A fost cel mai slab în primele trei etape”.

Florin Ștefan a fost integralist în primele două meciuri jucate pentru Gaziantep, 1-1 cu Alanyaspor și 1-0 cu Eyuspor.

În partida cu Rizespor, 1-2, a fost înlocuit în minutul 65, după ce fanii echipei au început să-l huiduie pe Ștefan la fiecare atingere de balon.

Florin Ștefan s-a despărțit de Craiova după doar un sezon petrecut în Bănie, în care a câștigat titlul și Cupa României.

26 de meciuri a jucat Florin Ștefan în sezonul trecut pentru Craiova. A marcat un singur gol și a livrat 4 pase decisive

De-a lungul carierei sale, fundașul stânga a mai jucat pentru FC Olt Slatina, Academica Clinceni, Juventus București, Sepsi, CFR Cluj și Rapid.

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