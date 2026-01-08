Înlocuitor pentru Șut Patronul FCSB a anunțat un nou transfer:  „E cu cinci clase peste!” » A dezvăluit și suma încasată pentru Șut +14 foto
  • Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, a anunțat că echipa va aduce un nou mijlocaș defensiv.
  • Adrian Șut (26 de ani), unul dintre jucătorii de bază ai roș-albaștrilor, a plecat din cantonamentul echipei pentru a face vizita medicală la noul său club, Al-Ain, din Emiratele Arabe Unite.

Patronul roș-albaștrilor a precizat că echipa a găsit deja un înlocuitor pentru Șut, care urmează să fie prezentat în zilele următoare, și a oferit detalii despre modul în care s-a desfășurat transferul fotbalistului român la Al-Ain.

FCSB i-a găsit înlocuitor lui Șut: „E mai defensiv, mai tehnic, tocmai asta vreau”

Patronul FCSB-ului a declarat că și-a pus întreaga încredere în Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al campioanei României.

O să îl vedeți, azi, mâine. Acum, când am vorbit cu Mihai Stoica, i-am spus să facă ce vrea. Mi-a spus suma, o chestiune de o sută de mii (n.r. - de euro), plus sau minus.

I-am zis: «pai stăm în o sută de mii? Ia-l și cu asta, basta». E străin. Nu îl cunosc, el mi-a spus acum vreo lună de zile că a văzut mulți jucători și că e unul foarte bun. Dacă zice Mihai Stoica că e bun... Așa a zis de Ngezana. Și este bun Ngezana, a mai greșit, că a avut problemele lui, dar o să vedeți cum o să fie.

I-am spus (n.r. - lui Mihai Stoica) să îi luăm pe ăștia doi de la Galați, pe Joao Paulo și pe Lameira, și mi-a spus că ăsta pe care îl putem lua e cinci clase peste ăștia doi. Mihai Stoica, dacă nu e sigur, îi e frică să zică, deși eu nu îi reproșez niciodată. Mi-a spus că omul e puțin mai defensiv, e și fundaș central. Eu tocmai asta vreau. A zis că e foarte tehnic”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.

FCSB, cantonament în Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
FCSB, cantonament în Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)

Gigi Becali, despre plecarea lui Șut: „Nu mai era mulțumit”

Adrian Șut urmează să ajungă la Abu Dhabi pentru a face vizita medicală pentru echipa Al-Ain.

L-am sunat pe Mihai Stoica: «Nu mă interesează. Fă ce vrei!» A făcut ce a vrut: 1,5 milioane. A semnat, o să facă vizita medicală. Nu mai voia la echipă, nu mai era mulțumit!

Probabil că acolo ia un salariu mai mare. Aici avea 20.000 pe lună. Voia să plece, nu mai era mulțumit de șase luni. Eu dacă voiam să-l țin, îl țineam”

În tricoul campioanei României, mijlocașul a adunat 212 meciuri, 16 goluri și 14 pase decisive.

  • Numai în această stagiune, Șut a adunat 29 de meciuri din cele 38 jucate.
  • În cele două sezoane în care FCSB a ieșit campioană, 2023-2024 și 2024-2025, Șut a jucat în 93 din cele 111 meciuri jucate în toate competițiile.
3,8 milioane de euro
este cota de piață a fotbalistului, conform transfermarkt.com

Întrebat dacă Octavian Popescu ar putea să ajungă la Al-Okhdood, formația antrenată de Marius Șumudică, Becali a răspuns:

„E posibil. Dacă Șumudică vrea să îl ia, îl ia. Eu mi-am dat acordul”

