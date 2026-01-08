„Construiți un bordel!” FOTO. Fanii  au taxat dur Benfica după eliminarea rușinoasă din Cupa Ligii + Mourinho și-a distrus jucătorii
Jose Mourinho FOTO: IMAGO
Campionate

„Construiți un bordel!” FOTO. Fanii au taxat dur Benfica după eliminarea rușinoasă din Cupa Ligii + Mourinho și-a distrus jucătorii

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 08.01.2026, ora 18:08
alt-text Actualizat: 08.01.2026, ora 18:10
  • Benfica - Braga 1-3. Suporterii gazdelor nu și-au stăpânit indignarea după eliminarea din semifinalele Cupei Ligii Portugaliei.
  • Jose Mourinho (62 de ani), antrenorul „vulturilor”, nu și-a ascuns nemulțumirea față de jocul elevilor săi.

Șansele celor de la Benfica de a cuceri un trofeu în acest sezon au scăzut considerabil după eliminarea din Cupa Ligii Portugaliei.

Echipa pregătită de Jose Mourinho se află pe locul 3 în campionat, la 10 puncte în spatele liderului Porto, care nu a pierdut niciun meci în actuala stagiune.

Tensiuni la Tottenham  FOTO: Micky van de Ven, conflict cu fanii nemulțumiți după înfrângerea cu Bournemouth
Citește și
Tensiuni la Tottenham FOTO: Micky van de Ven, conflict cu fanii nemulțumiți după înfrângerea cu Bournemouth
Citește mai mult
Tensiuni la Tottenham  FOTO: Micky van de Ven, conflict cu fanii nemulțumiți după înfrângerea cu Bournemouth

Fanii, mesaj dur după eliminarea din Cupa Ligii: „Construiți un bordel”

Suporterii nu au trecut cu vederea înfrângerea șocantă din Cupa Ligii și au rămas la Estadio da Luz pentru a-i certa pe jucători, însă și-au petrecut noaptea la baza de antrenament a clubului, într-un oraș aflat la 23 de kilometri de Lisabona, potrivit marca.com.

Fanii au ironizat clubul pentru deciziile luate de conducere:

„După hotel, construiți un bordel. La naiba cu titlurile, ceea ce vrem este beton”, se arată pe bannerul amplasat de fani.

Suporterii fac referire la un hotel care a fost deschis în centrul orașului Lisabona, în clădirea în care se aflau birourile clubului.

Unitatea de cazare a fost decorată cu însemnele celor de la Benfica și a fost inaugurată de legenda clubului, Rui Costa.

Jose Mourinho, verdict dur după înfrângerea cu Braga: „Benfica a meritat să piardă”

La finalul partidei cu Braga, Jose Mourinho nu și-a menajat jucătorii pentru prestația sub așteptări.

Nu pot spune că Braga a meritat să câștige. Trebuie să spun că Benfica a meritat să piardă. Noi am fost cei care au avut o primă repriză oribilă”, a spus tehnicianul celor de la Benfica, potrivit marca.com.

După fluierul final, rezultatul l-a determinat pe Jose Mourinho să recurgă la un gest neobișnuit:

De obicei nu vorbesc în vestiar după meciuri, dar astăzi am făcut-o. Am vorbit pe un ton critic, dar calm. Nimeni nu a vrut să răspundă.

Am avut o conversație care s-a transformat într-un monolog. Au fost niște prestații individuale absolut inacceptabile, ceea ce a dus la o prestație colectivă foarte slabă în prima repriză”, a spus antrenorul.

Echipa de pe Estadio da Luz își poate salva sezonul în cazul în care va câștiga Cupa Portugaliei.

Benfica va întâlni Porto în sferturi, pe 14 ianuarie, de la ora 22:45, pe Estadio do Dragao.

Programul celor de la Benfica în luna ianuarie:

  • 14 ianuarie, ora 22:45, Cupa Portugaliei, Porto - Benfica
  • 17 ianuarie, ora 22:30, Liga Portugaliei, Rio Ave - Benfica
  • 21 ianuarie, 22:00, Liga Campionilor, Juventus - Benfica
  • 25 ianuarie, ora 20:00, Liga Portugaliei, Benfica - Estrela Amadora
  • 28 ianuarie, ora 22:00, Liga Campionilor, Benfica - Real Madrid

Citește și

Sceptic în privința lui Țicu Ioan Andone nu este impresionat de noul transfer al lui Dinamo: „E mai mult de probă”
Superliga
16:59
Sceptic în privința lui Țicu Ioan Andone nu este impresionat de noul transfer al lui Dinamo: „E mai mult de probă”
Citește mai mult
Sceptic în privința lui Țicu Ioan Andone nu este impresionat de noul transfer al lui Dinamo: „E mai mult de probă”
„Ăsta a fost cel mai greu moment” Joyskim Dawa a povestit astăzi, în Antalya, suferința prin care a trecut după o accidentare gravă
Superliga
16:28
„Ăsta a fost cel mai greu moment” Joyskim Dawa a povestit astăzi, în Antalya, suferința prin care a trecut după o accidentare gravă
Citește mai mult
„Ăsta a fost cel mai greu moment” Joyskim Dawa a povestit astăzi, în Antalya, suferința prin care a trecut după o accidentare gravă

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU De ce doi dintre cei mai buni absolvenți de Medicină din România au ales să le fie greu în 2026: explică cum au luat Terapie Intensivă la rezidențiat, când mulți colegi ai lor au ales medicină de înfrumusețare
INTERVIU De ce doi dintre cei mai buni absolvenți de Medicină din România au ales să le fie greu în 2026: explică cum au luat Terapie Intensivă la rezidențiat, când mulți colegi ai lor au ales medicină de înfrumusețare
INTERVIU De ce doi dintre cei mai buni absolvenți de Medicină din România au ales să le fie greu în 2026: explică cum au luat Terapie Intensivă la rezidențiat, când mulți colegi ai lor au ales medicină de înfrumusețare
portugalia Jose Mourinho Cupa Ligii Benfica Lisabona Sporting Braga FANI
Știrile zilei din sport
A jucat 13 meciuri și a câștigat o avere! Suma colosală încasată de  Denis Alibec în 6 luni la FCSB + Ce se va întâmpla cu atacantul
Superliga
08.01
A jucat 13 meciuri și a câștigat o avere! Suma colosală încasată de Denis Alibec în 6 luni la FCSB + Ce se va întâmpla cu atacantul
Citește mai mult
A jucat 13 meciuri și a câștigat o avere! Suma colosală încasată de  Denis Alibec în 6 luni la FCSB + Ce se va întâmpla cu atacantul
FCSB sparge pușculița Cât plătește campioana pentru înlocuitorul lui Adrian Șut:  „E mai bun decât Rădoi!” » Noi detalii despre transfer
Superliga
08.01
FCSB sparge pușculița Cât plătește campioana pentru înlocuitorul lui Adrian Șut: „E mai bun decât Rădoi!” » Noi detalii despre transfer
Citește mai mult
FCSB sparge pușculița Cât plătește campioana pentru înlocuitorul lui Adrian Șut:  „E mai bun decât Rădoi!” » Noi detalii despre transfer
Arbitrii, revoltă anti-Vassaras! O decizie a șefului CCA i-a scandalizat pe centralii și asistenții din Liga 1: „E inuman ce ne pune să facem!”
Superliga
08.01
Arbitrii, revoltă anti-Vassaras! O decizie a șefului CCA i-a scandalizat pe centralii și asistenții din Liga 1: „E inuman ce ne pune să facem!”
Citește mai mult
Arbitrii, revoltă anti-Vassaras! O decizie a șefului CCA i-a scandalizat pe centralii și asistenții din Liga 1: „E inuman ce ne pune să facem!”
„Este detestabil!” Critici dure pentru Nick Kyrgios, după „Bătălia sexelor”: „Arogant, jalnic” » Reacția sportivului s-a viralizat
Tenis
08.01
„Este detestabil!” Critici dure pentru Nick Kyrgios, după „Bătălia sexelor”: „Arogant, jalnic” » Reacția sportivului s-a viralizat
Citește mai mult
„Este detestabil!” Critici dure pentru Nick Kyrgios, după „Bătălia sexelor”: „Arogant, jalnic” » Reacția sportivului s-a viralizat
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
14:48
„Se agață ca un miros urât” O legendă a lui Manchester United dă vina pe Sir Alex Ferguson pentru declinul echipei
„Se agață ca un miros urât” O legendă a lui Manchester United dă vina pe Sir Alex Ferguson pentru declinul echipei
13:27
Fotbalul, parte din dezmățul Primăriilor Autoritățile locale aproape și-au dublat cheltuielile în 5 ani. Fotbalul bugetar din Liga 1 a urmat același trend. Ce club șochează
Fotbalul, parte din dezmățul Primăriilor Autoritățile locale aproape și-au dublat cheltuielile în 5 ani. Fotbalul bugetar din Liga 1 a urmat același trend. Ce club șochează
14:20
Rinat Akhmetov, lider în România Domeniul în care patronul lui Shakhtar Donetsk a făcut investiții record în 2025
Rinat Akhmetov, lider în România Domeniul în care patronul lui Shakhtar Donetsk a făcut  investiții record în 2025
13:00
Radu Voina, operat de urgență Fostul mare handbalist a suferit o intervenție complicată. Cum se simte acum
Radu Voina, operat de urgență Fostul mare handbalist a suferit o intervenție complicată. Cum se simte acum
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Top stiri din sport
Negocieri pentru Drăgușin! Presa din Italia anunță că un gigant din Serie A a început discuțiile pentru transferul românului » Nu e singura echipă interesată
Stranieri
08.01
Negocieri pentru Drăgușin! Presa din Italia anunță că un gigant din Serie A a început discuțiile pentru transferul românului » Nu e singura echipă interesată
Citește mai mult
Negocieri pentru Drăgușin! Presa din Italia anunță că un gigant din Serie A a început discuțiile pentru transferul românului » Nu e singura echipă interesată
CFR Cluj îl „retrage” pe Deac din fotbal Mureșan anunță ce se va întâmpla cu veteranul clujenilor: „Antrenorii nu cred că el mai poate juca”
Superliga
08.01
CFR Cluj îl „retrage” pe Deac din fotbal Mureșan anunță ce se va întâmpla cu veteranul clujenilor: „Antrenorii nu cred că el mai poate juca”
Citește mai mult
CFR Cluj îl „retrage” pe Deac din fotbal Mureșan anunță ce se va întâmpla cu veteranul clujenilor: „Antrenorii nu cred că el mai poate juca”
Sceptic în privința lui Țicu Ioan Andone nu este impresionat de noul transfer al lui Dinamo: „E mai mult de probă”
Superliga
08.01
Sceptic în privința lui Țicu Ioan Andone nu este impresionat de noul transfer al lui Dinamo: „E mai mult de probă”
Citește mai mult
Sceptic în privința lui Țicu Ioan Andone nu este impresionat de noul transfer al lui Dinamo: „E mai mult de probă”
Mai pleacă Bancu? Căpitanul U Craiova a anunțat noul său plan: „Vreau să dau totul!”
Superliga
08.01
Mai pleacă Bancu? Căpitanul U Craiova a anunțat noul său plan: „Vreau să dau totul!”
Citește mai mult
Mai pleacă Bancu? Căpitanul U Craiova a anunțat noul său plan: „Vreau să dau totul!”

Echipe/Competiții

fcsb 40 CFR Cluj 25 dinamo bucuresti 23 rapid 19 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 8 Poli Iasi 1 uta arad 3 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
09.01

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share