„Construiți un bordel!” FOTO. Fanii  au taxat dur Benfica după eliminarea rușinoasă din Cupa Ligii + Mourinho și-a distrus jucătorii

Benfica - Braga 1-3. Suporterii gazdelor nu și-au stăpânit indignarea după eliminarea din semifinalele Cupei Ligii Portugaliei.

Jose Mourinho (62 de ani), antrenorul „vulturilor”, nu și-a ascuns nemulțumirea față de jocul elevilor săi.

Șansele celor de la Benfica de a cuceri un trofeu în acest sezon au scăzut considerabil după eliminarea din Cupa Ligii Portugaliei.

Echipa pregătită de Jose Mourinho se află pe locul 3 în campionat, la 10 puncte în spatele liderului Porto, care nu a pierdut niciun meci în actuala stagiune.

Fanii, mesaj dur după eliminarea din Cupa Ligii: „Construiți un bordel”

Suporterii nu au trecut cu vederea înfrângerea șocantă din Cupa Ligii și au rămas la Estadio da Luz pentru a-i certa pe jucători, însă și-au petrecut noaptea la baza de antrenament a clubului, într-un oraș aflat la 23 de kilometri de Lisabona, potrivit marca.com.

Fanii au ironizat clubul pentru deciziile luate de conducere:

„După hotel, construiți un bordel. La naiba cu titlurile, ceea ce vrem este beton” , se arată pe bannerul amplasat de fani.

Os sócios do Benfica só estão a ter o que merecem pic.twitter.com/kTslXgxALV — Central Benfica (@central_benfica) January 7, 2026

Suporterii fac referire la un hotel care a fost deschis în centrul orașului Lisabona, în clădirea în care se aflau birourile clubului.

Unitatea de cazare a fost decorată cu însemnele celor de la Benfica și a fost inaugurată de legenda clubului, Rui Costa.

Jose Mourinho, verdict dur după înfrângerea cu Braga: „Benfica a meritat să piardă”

La finalul partidei cu Braga, Jose Mourinho nu și-a menajat jucătorii pentru prestația sub așteptări.

„Nu pot spune că Braga a meritat să câștige. Trebuie să spun că Benfica a meritat să piardă. Noi am fost cei care au avut o primă repriză oribilă”, a spus tehnicianul celor de la Benfica, potrivit marca.com.

După fluierul final, rezultatul l-a determinat pe Jose Mourinho să recurgă la un gest neobișnuit:

„De obicei nu vorbesc în vestiar după meciuri, dar astăzi am făcut-o. Am vorbit pe un ton critic, dar calm. Nimeni nu a vrut să răspundă.

Am avut o conversație care s-a transformat într-un monolog. Au fost niște prestații individuale absolut inacceptabile, ceea ce a dus la o prestație colectivă foarte slabă în prima repriză”, a spus antrenorul.

Echipa de pe Estadio da Luz își poate salva sezonul în cazul în care va câștiga Cupa Portugaliei.

Benfica va întâlni Porto în sferturi, pe 14 ianuarie, de la ora 22:45, pe Estadio do Dragao.

Programul celor de la Benfica în luna ianuarie:

14 ianuarie, ora 22:45, Cupa Portugaliei, Porto - Benfica

17 ianuarie, ora 22:30, Liga Portugaliei, Rio Ave - Benfica

21 ianuarie, 22:00, Liga Campionilor, Juventus - Benfica

25 ianuarie, ora 20:00, Liga Portugaliei, Benfica - Estrela Amadora

- Estrela Amadora 28 ianuarie, ora 22:00, Liga Campionilor, Benfica - Real Madrid

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport