Povestea lui Al Hamlawi  Cum a ajuns atacantul palestinian în Bănie + Dezvăluiri dureroase: „Am stat aproape un an în scaun cu rotile”

Assad Am Hamlawi. Foto: SPORT Pictures
Superliga

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 04.10.2025, ora 12:28
alt-text Actualizat: 04.10.2025, ora 12:58
  • Assad Al Hamlawi (24 de ani), atacantul Craiovei, a vorbit despre cum a ajuns să fie transferat în Bănie.
  • Acesta a mai descris și o perioadă dificilă din viața lui, în care a stat în scaun cu rotile timp de un an.

În cadrul unui interviu acordat pentru Superliga, atacantul născut în Suedia a vorbit și despre dragostea pe care o are pentru Palestina, țara de origine a tatălui său.

Al Hamlawi a dezvăluit cum a ajuns să fie transferat la Craiova

Întrebat despre cum a ajuns să fie transferat de Craiova, Al Hamlawi a declarat că Tudor Băluță i-a recomandat să meargă la echipa olteană. Palestinianul a spus:

Trebuie să îi mulțumesc lui Tudor Băluță pentru că datorită lui a început totul. Mi-a făcut un nume prin antrenor și directorul sportiv. M-au găsit interesant și de acolo am fost interesat.

Știi, dacă Băluță spune că e o echipă bună și știu să joace fotbal, atunci evident că nu pot spune nu”, a spus Assad Al Hamlawi, potrivit superliga.ro.

Cei doi au fost colegi la Slask Wroclaw, în Polonia, timp de 6 luni. În această vară, ambii jucătorii au fost transferați de formația antrenată de Mirel Rădoi.

Atacantul palestinian a mai declarat că își formase o părere bună despre Universitatea Craiova, tot datorită lui Băluță.

„Sincer, tot ce am auzit au fost lucruri bune. Tudor, el a vorbit despre antrenor, despre directorul sportiv, despre echipă. Cât de implicați și profesioniști sunt pe teren. Și în afara terenului, sunt calmi, amuzanți.

Acceptă jucătorii așa cum sunt și cum venim ca persoane. Tot ce a spus a fost corect, și sunt foarte recunoscător pentru asta”, a adăugat Al Hamlawi.

1,2 milioane de euro
valorează Assad Al Hamlawi, potrivit Transfermarkt

Al Hamlawi, despre o perioadă grea din viața lui: „Am stat în scaun cu rotile”

Jucătorul în vârstă de 24 de ani a povestit un moment dificil din urmă cu 10 ani, atunci când a avut ambele picioare rupte.

Întrebat dacă nu îi e frică să facă tumbe peste cap, pe care le-a învățat de la tatăl său, Al Hamlawi a spus:

„Nu, am avut accidentări groaznice când eram mai mic. În 2015, mi-am rupt ambele picioare și am stat în scaun cu rotile aproape un an. Deci un backflip pe teren nu e nimic comparativ cu asta.

A fost un moment greu, dar am avut familia lângă mine și toată familia e puternică mental. Ne susținem și ne ajutăm mereu. Așa că m-am ridicat și sunt mai puternic ca niciodată”.

Jucătorul Craiovei a dezvăluit și ce gânduri avea în acel moment:

La început, am crezut că mi s-a încheiat cariera. Fotbalul meu s-a terminat. Nu voi putea să merg din nou. Nu voi putea să alerg din nou Assad Al Hamlawi, atacant Craiova

„Inima mea a aparținut mereu Palestinei”

Al Hamlawi s-a născut în Helsingborg (Suedia), dintr-un tată palestinian și o mamă suedeză.

Cu toate acestea, el a ales să reprezinte Palestina, țară pe care o apreciază foarte mult, mai ales după începerea războiului din Gaza.

„M-am născut în Suedia, așa cum ai spus. E un mod de a sprijini oamenii din Suedia. Dar inima mea a aparținut mereu Palestinei. De aceea am ales să joc pentru echipa națională a Palestinei.

Mă simt destul de conectat cu Palestina, pentru că mama mea e suedeză, dar știe să gătească mâncare arabă, mâncare palestiniană, tot ce vrei, e cea mai bună. Și tata m-a învățat multe despre Palestina și unde am crescut.

De asemenea, orașul în care am fost când eram mic, ne-a arătat împrejurimile. Sper că într-o zi voi putea să mă întorc acolo”, a concluzionat Al Hamlawi.

Assad Al Hamlawi a fost transferat de Craiova în această de la Slask Wroclaw pentru 1 milion de euro.

Palestinianul a devenit rapid un jucător de bază pentru Mirel Rădoi, reușind să bifeze 955 de minute în tricoul oltenilor până acum.

6
goluri și 2 pase de gol a reușit Al Hamlawi în 15 meciuri pentru Craiova

liga 1 craiova palestina viata Assad Al Hamlawi
