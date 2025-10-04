Derby cu Arena goală? Câte bilete s-au vândut până acum la FCSB - Universitatea Craiova
Suporterii FCSB nu se înghesuie la stadion FOTO GOLAZO.ro/Raed Krishan
Derby cu Arena goală? Câte bilete s-au vândut până acum la FCSB - Universitatea Craiova

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 04.10.2025, ora 11:25
alt-text Actualizat: 04.10.2025, ora 11:25
  • Cel mai important meci al etapei a 12-a va avea loc duminică seara, pe Arena Națională: FCSB - Universitatea Craiova, de la 20:30
  • Până în acest moment s-au vândut de trei ori și jumătate mai puține bilete decât asistența pe care FCSB a avut-o la meciul cu Craiova
  • FCSB - Universitatea Craiova va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1

FCSB se teme că va juca derby-ul cu Universitatea Craiova cu una dintre cele mai reduse asistențe pe stadion la un meci cu o rivală la titlul de campioană.

Câte bilete s-au vândut pentru FCSB - Universitatea Craiova

Eșecul cu Young Boys Berna, situația dezastruoasă din clasamentul Ligii 1, dar și vreme extrem de urâtă din București din aceste zile, toate acestea au făcut ca până acum să fie vândute foarte puține bilete: în jur de 7.000.

Cert este că Arena Națională se va deschide doar pentru primul inel, care are în jur de 25.000 de locuri.

Nici biletele oferite oaspeților nu au prezentat mare interes. Până acum, oltenii au achiziționat doar 200 de tichete din cele 2.500 care le revin conform regulamentului.

6.700
de spectatori e media pe care o are FCSB în acest sezon de Liga 1, la meciurile de acasă, e pe locul 7, lider fiind Craiova, medie de aproape 15.000 de fani

FCSB speră să aibă la ora meciului măcar numărul de bilete care să acopere costurile de organizare. Pentru a se întâmpla așa ceva e nevoie de cel puțin 13.000 de spectatori plătitori.

La meciul de pe Arenă, din sezonul regulat al sezonului trecut, disputat pe 9 martie, au fost prezenți în jur de 16.000 de spectatori. În schimb, la partida din play-off, de la București, au participat 53.000 de spectatori, recordul sezonului trecut la un meci de fotbal disputat în România. Acela a fost însă meciul în care FCSB a sărbătorit câștigarea titlului de campioană.

TOP 3 meciuri din acest sezon, ca prezență pe stadion

MeciScorPrezență
1. Rapid - FCSB2-226.871
2. Dinamo - FCSB4-323.215
3. U Craiova - Dinamo2-222.240

Diverse
09:00
Stranieri
23:57
Universitatea Craiova liga 1 bilete fcsb
Răspunsul lui Chivu a uimit Italia Ce a spus românul când a fost întrebat dacă va urmări derby-ul Juventus - AC Milan
Campionate
12:48
Răspunsul lui Chivu a uimit Italia Ce a spus românul când a fost întrebat dacă va urmări derby-ul Juventus - AC Milan
Citește mai mult
Răspunsul lui Chivu a uimit Italia Ce a spus românul când a fost întrebat dacă va urmări derby-ul Juventus - AC Milan
Zverev iese la atac Germanul acuză o conspirație în ATP: „Vor să-i avantajeze pe Alcaraz și Sinner” » Cum răspunde italianul + ce spun cifrele
Tenis
12:11
Zverev iese la atac Germanul acuză o conspirație în ATP: „Vor să-i avantajeze pe Alcaraz și Sinner” » Cum răspunde italianul + ce spun cifrele
Citește mai mult
Zverev iese la atac Germanul acuză o conspirație în ATP: „Vor să-i avantajeze pe Alcaraz și Sinner” » Cum răspunde italianul + ce spun cifrele
Cybertruck ucide? Scandal uriaș în SUA. „Tancul” lui Elon Musk, acuzat că a provocat moartea a trei tineri: „Ar fi în viață dacă puteau ieși!”
Auto
11:55
Cybertruck ucide? Scandal uriaș în SUA. „Tancul” lui Elon Musk, acuzat că a provocat moartea a trei tineri: „Ar fi în viață dacă puteau ieși!”
Citește mai mult
Cybertruck ucide? Scandal uriaș în SUA. „Tancul” lui Elon Musk, acuzat că a provocat moartea a trei tineri: „Ar fi în viață dacă puteau ieși!”
Dennis Man s-a dezlănțuit Românul a dezvăluit prin ce a trecut de când a ajuns la PSV » Presa din Olanda: „Jucătorul pe care îl așteptam!”
Stranieri
10:47
Dennis Man s-a dezlănțuit Românul a dezvăluit prin ce a trecut de când a ajuns la PSV » Presa din Olanda: „Jucătorul pe care îl așteptam!”
Citește mai mult
Dennis Man s-a dezlănțuit Românul a dezvăluit prin ce a trecut de când a ajuns la PSV » Presa din Olanda: „Jucătorul pe care îl așteptam!”

