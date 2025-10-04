Derby cu Arena goală? Câte bilete s-au vândut până acum la FCSB - Universitatea Craiova

Cel mai important meci al etapei a 12-a va avea loc duminică seara, pe Arena Națională: FCSB - Universitatea Craiova, de la 20:30

Până în acest moment s-au vândut de trei ori și jumătate mai puține bilete decât asistența pe care FCSB a avut-o la meciul cu Craiova

FCSB se teme că va juca derby-ul cu Universitatea Craiova cu una dintre cele mai reduse asistențe pe stadion la un meci cu o rivală la titlul de campioană.

Câte bilete s-au vândut pentru FCSB - Universitatea Craiova

Eșecul cu Young Boys Berna, situația dezastruoasă din clasamentul Ligii 1, dar și vreme extrem de urâtă din București din aceste zile, toate acestea au făcut ca până acum să fie vândute foarte puține bilete: în jur de 7.000.

Cert este că Arena Națională se va deschide doar pentru primul inel, care are în jur de 25.000 de locuri.

Nici biletele oferite oaspeților nu au prezentat mare interes. Până acum, oltenii au achiziționat doar 200 de tichete din cele 2.500 care le revin conform regulamentului.

6.700 de spectatori e media pe care o are FCSB în acest sezon de Liga 1, la meciurile de acasă, e pe locul 7, lider fiind Craiova, medie de aproape 15.000 de fani

FCSB speră să aibă la ora meciului măcar numărul de bilete care să acopere costurile de organizare. Pentru a se întâmpla așa ceva e nevoie de cel puțin 13.000 de spectatori plătitori.

La meciul de pe Arenă, din sezonul regulat al sezonului trecut, disputat pe 9 martie, au fost prezenți în jur de 16.000 de spectatori. În schimb, la partida din play-off, de la București, au participat 53.000 de spectatori, recordul sezonului trecut la un meci de fotbal disputat în România. Acela a fost însă meciul în care FCSB a sărbătorit câștigarea titlului de campioană.

TOP 3 meciuri din acest sezon, ca prezență pe stadion

Meci Scor Prezență 1. Rapid - FCSB 2-2 26.871 2. Dinamo - FCSB 4-3 23.215 3. U Craiova - Dinamo 2-2 22.240

