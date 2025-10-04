Daminuță, schimbare de carieră Fostul jucător de la  Inter și AC Milan nu mai vrea să audă de fotbal: „E crunt!” + deciziile pe care le regretă

Cristian Daminuță (35 de ani), fost jucător la Inter și AC Milan, și-a schimbat domeniul de activitate și lucrează acum în aeroport.

Fotbalistul a povestit motivele pentru care a decis să plece de la Inter Milano și a recunoscut că regretă decizia de a părăsi Viitorul.

Cristian Daminuță, care era văzut drept un talent al fotbalului românesc după ce a debutat la 15 ani în Liga 2 și la 16 ani în Liga 1, a vorbit despre noul său loc de muncă.

Daminuță, schimbare de carieră: „Sunt agent de securitate. Regret că n-am făcut-o mai devreme”

Daminuță a ales să se retragă în anul 2023, după ce în ultimii ani evoluase numai în ligile inferioare din România. Deși mulți foști fotbaliști rămân în lumea sportului, el a ales să lucreze în aeroport.

„În urma încheierii carierei de fotbalist, ca să zic așa, trebuia să încep o viață nouă. Pentru mine, fotbalul a căzut pe locul doi din cauza a ceea ce se întâmplă, din cauza sistemului, ca să zic așa.

A trebuit să mă reorientez și am făcut cea mai bună alegere. Chiar regret că n-am făcut-o mai devreme”, a declarat Daminuță, la Digi Sport.

Sunt agent de securitate la aeroport. Am început o viață nouă, un mediu nou pentru mine. Sunt foarte bucuros de drumul pe care l-am ales. Pentru că, până la urmă, am doi copii mici de crescut și trebuia să iau o decizie. Cristian Daminuță

Poli Timișoara, Dinamo, Inter Milano, AC Milan și Viitorul Constanța sunt cele mai importante echipe la care a evoluat Daminuță, de-a lungul carierei.

Întrebat de ce nu a rămas în fotbal, fie ca antrenor de juniori sau în alt rol, fotbalistul a declarat.

„Eu sunt un tip direct și nu îmi place să caut alibiuri. În fotbal, în ziua de azi, băieții ăștia, care sunt ca mine, au de suferit ”, apoi a explicat de ce nu se gândește la o carieră în fotbal nici în viitorul apropiat:

„Pentru că la ceea ce se întâmplă la noi am rămas… mască. E crunt. Cel mai crunt este ceea ce se întâmplă la sectorul juvenil.

Mă refer la copiii care fac primii pași în fotbal până în perioada în care se termină junioratul. Deci, la noi, astea sunt lucruri care lasă de dorit”, a mai spus fostul fotbalist.

Cristian Daminuță: „Odată ce am ajuns la Inter Primavera, am simțit că am făcut un pas înapoi”

Daminuță a fost căpitanul echipei Inter Primavera din care făceau parte jucători precum Mario Balotelli, Davide Santon, Mattia Destro sau Giulio Donati.

Întrebat dacă a mai vorbit cu Balotelli, fostul jucător de la Inter, AC Milan, Liverpool, sau Manchester City, Daminuță a declarat:

Da, am rămas prieteni mulți ani după ce drumurile noastre s-au despărțit, dar acum nu mai ținem legătura. A fost o experiență frumoasă. Păcat că, din cauza tinereții și a lipsei de experiență, ca să zic așa, am luat niște decizii greșite, m-am lăsat dus de val și, în primul rând, nu am avut oamenii potriviți lângă mine, pentru că fiecare a fost cu interesul lui. Cristian Daminuță

Fotbalistul a explicat de ce nu a rămas la Inter, deși era apreciat, și a ales să plece la Modena, în Serie B, unde a jucat doar trei meciuri, adunând în total șapte minute.

„După un sezon la Inter Primavera, deja simțeam că pot mai mult. Adică eram obișnuit din România, unde deja aveam vreo 40 de meciuri în Liga 2, plus debutul la echipa mare a lui Poli în Liga 1, cu 40 de mii de spectatori.

Și, odată ce am ajuns la Inter Primavera, mă simțeam ca și cum făceam un pas înapoi, dar nu din punct de vedere fotbalistic, că nivelul era ridicat, ci pentru că eram fără spectatori.

Parcă trebuia să îmi încep din nou cariera. Și, în timpul parcursului bun pe care l-am avut, am cerut să mă lase să plec împrumut undeva, în Serie B sau în alte campionate, unde să pot juca la seniori”, a mai spus Daminuță.

Asta a fost cea mai proastă decizie, pentru că m-am transferat la Modena, care era în Serie B pe atunci. După un parcurs nu tocmai reușit, a venit o criză fotbalistică, iar directorul de la Modena mi-a spus că „îmi pare rău, nu o să te mai bag, o să bag copiii din pepiniera clubului, pentru că pe ei pot obține ceva bani, după patru luni te întorci la Inter”. Cristian Daminuță

Fotbalistul a spus și ce ar fi făcut diferit în parcursul său.

„În primul rând, n-aș mai pleca la drum cu oamenii nepotriviți. În al doilea rând, toți banii pe care i-aș fi câștigat din fotbal i-aș fi investit în mine.

Sunt bucuros că am putut să-mi iau o casă, că ăsta a fost cel mai important lucru pentru mine. Iar ulterior, n-am avut vicii cu mașini.

Vă dați seama, fiind un tânăr necopt la minte, chestii normale pe care orice tânăr le-ar fi făcut. Adică mai ieșeai în oraș, mai luai o haină. Cam astea au fost. N-am fost un tip care, să zic, mi-am bătut joc de bani, pentru că nu erau foarte mulți”, a mai declarat Daminuță.

Daminuță: „Am fost cel mai păcălit fotbalist din istoria României”

Daminuță spune că a fost păcălit și exploatat financiar în cariera sa.

„Eu am fost cel mai păcălit fotbalist din istoria României. Păi, în primul rând, gândiți-vă că m-am transferat la Inter Milano la 18 ani. Eram pe radarul multor echipe din Europa și din campionate puternice. M-am transferat la Inter cu un salariu de 3.000 de euro.

Din ce știu eu, figuram pe foaia de transfer cu o sumă de un milion și câteva sute de mii de euro. Mă rog, într-o afacere de 5 milioane. Trecerea mea de la Inter la Milan am făcut-o de la 3.000 la 6.000 de euro pe lună, dacă vă puteți închipui.

Magazionerul avea 10.000 de euro”, a mai spus Daminuță.

Daminuță regretă că a plecat de la Viitorul: „Altfel vorbești din postura din campion”

După experiența de la Modena, Daminuță a semnat cu AC Milan, unde însă nu a debutat. Ulterior, a fost împrumutat la Dinamo și a mai evoluat la L'Aquila și Poli Timișoara, fără să se impună la niciuna dintre echipe.

În cele din urmă, a ajuns la Viitorul (actuala Farul), echipa pregătită de Gheorghe Hagi.

Sub comanda lui Hagi, Daminuță a evoluat în 51 de meciuri în sezoanele 2013-2014 și 2014-2015, dar a ales să se transfere chiar înainte de sezonul în care Viitorul a cucerit titlul de campioană a României.

„ Aia a fost a doua decizie greșită pe care o regret enorm. Am avut două sezoane foarte bune la Viitorul, alături de domnul Hagi, am jucat meci de meci. Ideea care a fost?

Mie mi-a expirat contractul cu AC Milan. Iar în perioada aceea, la Viitorul, salariile erau foarte, foarte mici. Adică…

Florin Tănase și Benzar, cred că aveau ceva de ordinul sutelor de euro, 600-800 de euro salariul.

Eu, știind că mi-a expirat contractul cu AC Milan, am ales să… Mă gândeam că pot să obțin ceva de ordinul măcar miilor, măcar cât aveam la AC Milan. Și atunci mi-a picat oportunitatea de a pleca în Irak (n.r. - la Zakho), unde a fost o catastrofă totală, la fel”, a completat fostul mijlocaș defensiv.

Păi dacă rămâneam la Viitorul, ei în următorul an au ieșit campioni. Deci vă dați seama ce întorsătură putea să aibă cariera mea. Rămâneam, jucam meci de meci. Altfel vorbești din postura de campion al României că vrei să te transferi în altă parte Cristian Daminuță

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport