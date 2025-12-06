Aston Villa a relansat Premier League!  FOTO. Victorie fabuloasă cu Arsenal, după un gol marcat în ultima fază » Cum arată lupta la titlu +5 foto
Aston Villa FOTO: IMAGO
Aston Villa a relansat Premier League! FOTO. Victorie fabuloasă cu Arsenal, după un gol marcat în ultima fază » Cum arată lupta la titlu

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 06.12.2025, ora 19:43
alt-text Actualizat: 06.12.2025, ora 19:43
  • Aston Villa a câștigat meciul cu Arsenal, scor 2-1, după un gol marcat în ultimele secunde.
  • Odată cu acest rezultat, lupta la titlu din Premier League a fost relansată, Villa fiind și ea în calcule pentru cucerirea marelui trofeu.

Partida de pe Villa Park a avut o importanță foarte mare. Dacă „tunarii” s-ar fi impus, ar fi rămas la o distanță considerabilă față de principalele urmăritoare, Aston Villa și Manchester City.

Aston Villa a câștigat dramatic partida cu Arsenal

Formația lui Mikel Arteta nu s-a regăsit în prima repriză a duelului cu Villa, fiind condusă la pauză, după reușita lui Matty Cash din minutul 36.

„Tunarii” au ieșit mai bine de la vestiare și au reușit să restabilească egalitatea în minutul 52, grație reușitei lui Leandro Trossard, care fusese introdus pe teren la pauză, în locul lui Eberechi Eze.

6 puncte
despărțeau cele două formații înaintea partidei

Ulterior, cele două formații au oferit un duel pe contre, cu multe ratări de ambele părți. Totul s-a schimbat pe final, când Villa a forțat decisiv.

În ultimele secunde, după o fază extrem de alambicată, în care mingea s-a plimbat de la un jucător la altul în careul londonezilor, Emiliano Buendia a reușit să înscrie golul victoriei, mijlocașul argentinian reușind să relanseze lupta la titlu în Premier League.

În acest moment, după victoria lui Manchester City cu Sunderland, scor 3-0, Arsenal se află pe primul loc, la doar două puncte distanță de cetățeni. Villa e și ea aproape, la 3 puncte de trupa lui Arteta.

Golul marcat de Emiliano Buendia (2).png
Golul marcat de Emiliano Buendia (2).png

Golul marcat de Emiliano Buendia (1).png Golul marcat de Emiliano Buendia (2).png Golul marcat de Emiliano Buendia (3).png Golul marcat de Emiliano Buendia (4).png Golul marcat de Emiliano Buendia (5).png
