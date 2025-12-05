Liga 1, etapa #19 Oțelul se impune categoric în fața Sloboziei, în primul meci al rundei » Programul + Clasamentul actualizat

- Oțelul Galați - Unirea Slobozia 3-0. Victorie clară pentru formația lui Laszlo Balint în primul meci al etapei #19 din Liga 1.
- Sâmbătă are loc derby-ul din FCSB și Dinamo, de la 20:30, iar duminică U Craiova primește vizita celor de la CFR Cluj, de la aceeși oră.
- Toate partidele pot fi urmărite în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Runda #19 a Superligii începe vineri cu duelul de la Galați și se va încheia luni, cu duelul pentru locul 1 dintre Botoșani și Rapid.
Oțelul Galați - Unirea Slobozia 3-0
- Au marcat: Conrado (13), Paulinho (21), Andrezinho (77)
- Arbitru: Bîrsan Marcel, A1: Gheorghe Sebastian Eugen, A2: Ilinca Cristian Daniel, VAR: Flueran Viorel Nicusor, AVAR: Dima Iulia
- Stadion: „Oțelul”, Galați
Sâmbătă, 6 decembrie
Csikszereda - FC Argeș, live de la 17:00
FCSB - Dinamo, live de la 20:30
Duminică, 7 decembrie
U Cluj - Hermannstadt, live de la 15:00
Metaloglobus - Farul, live de la 17:30
U Craiova - CFR Cluj, live de la 20:30
Luni, 8 decembrie
UTA Arad - Petrolul, live de la 17:30
FC Botoșani - Rapid, live 20:30
Clasamentul în Liga 1
|Poziția
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Rapid
|18
|38
|2
|FC Botoșani
|18
|36
|3
|Dinamo
|18
|34
|4
|U Craiova
|18
|33
|5
|FC Argeș
|18
|30
|6
|Oțelul Galați
|19
|29
|7
|Farul Constanța
|18
|26
|8
|UTA Arad
|18
|25
|9
|FCSB
|18
|24
|10
|U Cluj
|18
|24
|11
|Petrolul Ploiești
|18
|19
|12
|CFR Cluj
|18
|19
|13
|Unirea Slobozia
|19
|18
|14
|Csikszereda
|18
|16
|15
|Hermannstadt
|18
|12
|16
|Metaloglobus București
|18
|8