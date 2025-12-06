Cea mai bizară eliminare VIDEO. A văzut „roșu”  înainte ca meciul să înceapă! » Totul a pornit de la lenjeria intimă a fotbalistului

Iker Guarrotxena (33 de ani), căpitanul clubului de fotbal indian FC Goa, a fost eliminat înainte de startul meciului cu Mumbai City, din semifinalele Supercupei Indiei, scor 2-1.

Motivul pentru care atacantul spaniol a primit cartonaș roșu pe tunelul de la vestiare, în rândurile de mai jos.

Deși fusese desemnat căpitan la FC Goa, Iker Guarrotxena nu a mai intrat pe teren, locul său fiind luat de Javier Siverio.

Iker Guarrotxena, eliminare bizară

Înainte de meci, pe tunelul de la vestiare, „centralul” partidei a semnalat faptul că lenjeria intimă pe care Guarrotxena o purta nu era de aceeași culoare cu șortul.

Arbitrul i-a transmis atacantului spaniol că trebuie să se schimbe pentru a putea intra pe teren, iar de acolo a pornit un întreg scandal.

După ce a intrat într-un conflict verbal cu brigada de arbitri, Iker Guarratxena a fost eliminat pe tunel, înainte ca partida să înceapă.

Cu toate acestea, FC Goa nu a evoluat în inferioritate numerică, locul ibericului fiind luat de Javier Siverio. Ca urmare a acestui cartonaș roșu, Guarrotxena nu va putea evolua în finala Supercupei Indiei.

Conform regulamentului, lenjeria intimă trebuie să aibă o culoare similară cu cea a șortului. În caz contrar, jucătorul va trebui să o schimbe.

In India, FC Goa captain Guarrotxena received a red card before the kickoff of the Super Cup semifinal for wearing underwear of the wrong color. pic.twitter.com/w5740lbIQn — Total Football (@TotalFootbol) December 5, 2025

Manolo Marquez, antrenorul celor de la FC Goa, a comentat situația bizară prin care a trecut echipa sa:

„L-am văzut pe arbitru cerându-i să se schimbe și am crezut că se va rezolva acolo. Apoi am plecat pe teren și două minute mai târziu, cineva a venit și a spus că Iker a fost eliminat.

Nu era o situație normală, dar tot puteam juca cu unsprezece jucători. Problema acum este că nu-l vom avea pe Iker în finală.

Să dai cartonaș roșu pentru asta e puțin cam mult, dar asta este”, a declarat Marquez, conform outlookindia.com.

