FCSB - Dinamo 0-0. Niciuna dintre cele două mari rivale nu a reușit să se impună în al doilea derby de România al acestui sezon.

Gnahore a bifat cea mai mare ocazie a partidei, printr-o bară, în minutul 75.

Derby-ul de pe Arena Națională a început cu Dinamo ceva mai prezentă în atac, însă fără să pună prea multe probleme la poarta lui Epassy.

Prima ocazie ocazie a fost bifată de Șut în minutul 20, la prima mingea trimisă pe spațiul porții, însă încercarea sa a fost chiar pe direcția portarului.

Dinamo ar mai fi putut bifa ocazii importante prin Caragea, care a scăpat de câteva ori spre poarta lui Târnovanu, dar a fost surprins adesea în ofsaid de către tușier.

Partea secundă a adus o echipă a celor de la FCSB mult mai hotărâtă. După mai multe faze importante de atac ale campioanei, Soro a bifat primul șut pe poartă al „câinilor”, printr-o reluare spectaculoasă cu călcâiul, reținută de Târnovanu.

Au urmat două ocazii ale lui Darius Olaru, însă primul șut, trimis periculos, nu a prins cadrul porții „alb-roșiilor”.

În minutul 75, Gnahore a bifat cea mai mare ocazie a meciului, după ce a trimis din prima de la 16 metri. Șutul violent al francezului a lovit stâlpul din dreapta al porții lui Târnovanu.

Pe finalul partidei, ambele echipe au forțat atacurile pentru a marca golul victoriei, însă cele două defensive au reușit să se anuleze reciproc, iar scorul a rămas neschimbat până la finalul celor 90 de minute.

VIDEO. Jucătorii de la FCSB au mers la galerie la finalul meciului

VIDEO. Jucătorii de la Dinamo și-au salutat suporterii la final

Clasamentul Ligii 1

Poziția Echipa Meciuri Puncte 1 Rapid 18 38 2 FC Botoșani 18 36 3 Dinamo 19 35 4 U Craiova 18 33 5 FC Argeș 19 33 6 Oțelul Galați 19 27 7 Farul Constanța 18 26 8 FCSB 19 25 9 UTA Arad 18 25 10 U Cluj 18 24 11 Petrolul Ploiești 18 19 12 CFR Cluj 18 19 13 Unirea Slobozia 19 18 14 Csikszereda 19 16 15 Hermannstadt 18 12 16 Metaloglobus București 18 8

FCSB - Dinamo 0-0

Asistența: 28.150 spectatori

Final de meci.

Min. 90+1 - Iese Tănase, intră Thiam.

Min. 86 - Iese Cîrjan, intră Perica. Gnahore preia banderola de căpitan.

Min. 82 - Iese Cisotti, intră Edjouma.

Min. 76 - Sivis încearcă și el poarta din interiorul careului, însă șutul său la colțul scurt este reținut de Târnovanu.

Min. 75 - Ocazie imensă pentru Dinamo. Gnahore trimite un șut violent de la 16 metri, însă mingea lovește stâlpul porții lui Târnovanu.

Min. 69 - Ies Mărginean și Armstrong, intră Kyriakou și Milanov.

Min. 66 - Olaru trimite din nou pe poarta lui Epassy, însă șutul este reținut cu ușurință de portarul camerunez.

Min. 63 - Ocazie imensă pentru FCSB. Olaru trage din întoarcere de la 16 metri, însă șutul său trece puțin pe lângă poarta lui Epassy.

Min. 62 - Dublă schimbare la Dinamo. Ies Soro și Caragea, intră Pop și Mazilu.

Min. 58 - Galben pentru Darius Olaru.

Min. 54 - Soro reia superb cu călcâiul din 6 metri, însă încercarea sa este reținută de Târnovanu.

Min. 50 - FCSB a început mai bine partea secundă, fiind mult mai prezentă în zona careului advers, fără să aibă ocazii foarte mari la poarta lui Epassy.

Min. 46 - Începe repriza secundă. Ies Radunovic și Ngezana, intră Pantea și Popescu. Pantea va evolua ca fundaș stânga, în timp Lixandru va trece în defensivă în locul sud-africanului. În același timp, Darius Olaru a coborât la închidere, locul său fiind luat de Popescu.

Pauză pe Arena Națională.

Min. 34 - Galben pentru Caragea, care va lipsi la partida următoare.

Min. 34 - Târnovanu are nevoie de îngrijiri medicale, după o ciocnire dură cu Caragea, care l-a lovit neintenționat în cap la ultima acțiune a dinamoviștilor.

Min. 29 - Ofsaid la o ocazie imensă a lui Caragea, care a trimis mult pe lângă poartă, singur cu Târnovanu.

Min. 24 - Galben pentru Boateng, după un fault asupra lui Olaru, într-un duel aerian.

Min. 20 - Adrian Șut trimite de la 14 metri, tare, pe jos, însă șutul său nu-i pune mari probleme lui Epassy, care reține balonul.

Min. 18 - FCSB a reușit prima acțiune mai consistentă în jumătatea lui Dinamo. Centrarea pe jos a lui Cisotti, de pe partea dreaptă, este respinsă de apărarea „câinilor”.

Min. 17 - Galben pentru Graovac, după un fault asupra lui Soro.

Min. 12 - Galben pentru Radunovic.

Min. 5 - Dinamo inițiază o primă acțiune ofensivă, însă centrarea lui Opruț este respinsă de apărarea campioanei.

Min. 1 - A început partida pe Arena Națională.

VIDEO. Scenografia pregătită de suporterii lui Dinamo:

Echipele de start:

FCSB: Târnovanu - Crețu, Ngezana, Graovac, Radunovic - Șut, Lixandru - Cisotti, Olaru, Toma - Tănase

Rezerve: Udrea, Zima, Dăncuș, Edjouma, Pantea, Popescu, Stoian, Thiam

Antrenor: Elias Charalambous

Elias Charalambous Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Gnahore, Mărginean, Cîrjan - Armstrong, Soro, Caragea

Rezerve: Roșca, Din Licaciu, Tabuncic, Milanov, Perica, Mazilu, Mihai, Soare, Kyriakou, Toader, Bărbulescu, Pop

Antrenor: Zeljko Kopic

Stadion : Arena Naţională

: Arena Naţională Arbitru: Barbu Marian, Asistenți: Grigoriu Mircea Mihail, Vornicu Adrian, VAR: Popa Cătălin, AVAR: Porumbel Valentin

Casele de bilete de la Arena Națională vor fi deschise între 12:00 și 20:30

Biletele sunt disponibile și online, pe platforma de ticketing a lui FCSB

Accesul spectatorilor se va face începând cu 18:30

Programul liniilor 86, 90 și 640 ale TPBI (Transport Public București-Ifov) va fi prelungit până aproape de miezul nopții

Astrit Selmani (28 de ani), fostul atacant al lui Dinamo, le-a transmis foștilor săi colegi un mesaj din China, înainte de derby-ul cu FCSB.

„Sper ca Dinamo să obțină o mare victorie pe Arenă, la fel ca în derby-ul precedent. Urmăresc toate meciurile pe care «câinii» le joacă, sunt și voi fi suporter al lui Dinamo.

Cred, cu adevărat cred că Dinamo are o șansă foarte mare la câștigarea campionatului în acest sezon . Cu sprijinul suporterilor, orice este posibil pentru Dinamo”, a declarat Selmani, conform gsp.ro.

Jucătorul de la FCSB nu a putut fi recuperat. În acest caz, în atac se va afla Florin Tănase sau Mamadou Thiam, iar echipa de start ar putea fi următoarea:

Târnovanu - Crețu, Graovac, Ngezana, Radunovic - Șut, Lixandru - Cisotti, Olaru, Toma - Tănase

„Nu cred că vreuna dintre echipe este favorită în astfel de meciuri.

Totul se reduce la pregătirea, atenția la detalii, pentru că detaliile schimbă mult jocul. La astfel de meciuri trebuie să dai 100%”, a declarat Eddy Gnahore la conferința premergătoare meciului.

Cele două mari rivale, FCSB și Dinamo, se duelează în etapa #19

Cea mai recentă dispută directă din SuperLiga României: 2 august 2025, Dinamo - FCSB 4-3 (Alexandru Musi, Daniel Armstrong - triplă / Florin Tănase - triplă), succes care a venit după 10 victorii consecutive reușite de roș-albaștri pe prima scenă, o serie fără egal în istoria derby-ului bucureștean.

Arena Naţională, stadion inaugurat în 2011, va găzdui cel de-al 34-lea duel dintre cele două în toate competiţiile, cei mai mulţi spectatori înregistrându-se pe 17 mai 2012 (49.759 spectatori, FCSB - Dinamo 3-2), potrivit lpf.ro.

În acest moment, Dinamo se află pe locul 3 în clasament, cu 34 de puncte acumulate după 18 partide jucate, în timp ce marea rivală FCSB are cu 10 puncte mai puțin, clasându-se pe locul 9.

Echipa antrenată de Zeljko Kopic are a doua cea mai bună defensivă din Liga 1, cu doar 16 goluri primite, la egalitate cu liderul Rapid. Doar FC Botoșani stă mai bine, care a primit doar 14 goluri.

Formația pregătită de Elias Charalambous nu excelează la acest capitol. FCSB a încasat nu mai puțin de 25 de goluri în 18 partide.

Elias Charalambous: „Nu vedem meciul ca o revanșă”

„Acest meciuri sunt, pentru mine, cele mai tari jocuri, la fel și pentru fani și pentru jucători. Mâine știm foarte bine că avem un motiv în plus să câștigăm acest meci, pentru fanii noștri. Știm cât de specială este această partidă pentru ei. Cu siguranță, băieții vor încerca să facă tot ce pot pentru a obține cele trei puncte.

Meciul e unul de tradiție, poate cel mai mare derby al țării. Nu este vorba doar despre cele trei puncte, ci și pentru fani. Știu 100% că vor fi alături de noi mâine (n.r. - sâmbătă).

Rezultatul cu Farul (n.r. - scor 2-1) a fost o reacție foarte bună. Spiritul pe care l-au arătat băieții a fost spiritul pe care vrem să-l avem în echipă.

Ei au demonstrat că în momentele dificile pot arăta o reacție și sunt sigur că mâine vom arăta din nou acest spirit.

În momentele dificile arată cine sunt cu adevărat. În ultimul meci cu Farul, care a fost un meci extrem de important, u arătat caracter și calitate.

Eu nu mă tem niciodată, văd întotdeauna lucrurile într-un mod pozitiv”, a declarat Elias Charalambous, la conferința de presă.

Nu vedem lucrurile ca pe o revanșă. Nu văd lucrurile în acest fel pentru că, dacă luăm în calcul totalul meciurilor de când sunt aici, poate avem 10 victorii și o înfrângere. Nu trebuie să vorbim despre revanșe Elias Charalambous, antrenor FCSB

Zeljko Kopic: „În derby-uri nu există favorite”

Tehicianul croat se așteaptă la un duel în care orice echipă poate surprinde, însă este optimist pentru o victoria, la fel ca în meciul tur, câștigat 4-3.

„Avem destule probleme, dar vine derby-ul. Suntem într-o formă bună, suntem pozitivi și așteptăm partida într-o stare de spirit bună. Mergem acolo să luptăm, să jucăm un fotbal bun. Am toate motivele să fiu optimist.

Acesta este cel mai mare derby din fotbalul românesc, dar am mai avut și alte derby-uri și pregătim fiecare meci în același mod. Desigur, este un alt nivel de emoție, de energie, și toată lumea așteaptă acest joc.

Trebuie să ne amintim sentimentul de după victoria din tur și vrem să îl repetăm. Este un meci special. Un meci special, cu sentimente speciale.

Când câștigi derby-ul, ai multe motive să fii fericit și să sărbătorești. Dar acel meci e istorie, iar acum trebuie să ne pregătim și să mergem cu aceeași atitudine.

Știm că jucătorii lor vor fi foarte, foarte motivați. Este un meci important pentru ei, dar are aceeași importanță și pentru noi. Ce aștept de la jucătorii mei este ca, indiferent cât de motivați vor fi adversarii, noi să fim și mai motivați.

În acest sezon, toți jucătorii noștri ofensivi au avut mult mai multe ocazii decât goluri marcate. Presiunea există și e normală. Aștept de la toți să participe și la faza defensivă, și la organizarea ofensivă, dar în careul advers trebuie să fim mai buni.

Depinde cum va începe meciul și cum se va desfășura. Singurul lucru care contează este ce va fi după 90 de minute. În derby-uri nu există favorite. Indiferent de forma unei echipe, derby-urile sunt, mai mult sau mai puțin, 50-50. În unele momente, anumite echipe au mai multă calitate, dar acum echipa noastră, clubul nostru, crește și avem șansele noastre.

La fel și FCSB: nu au început bine sezonul, dar în ultimele cinci meciuri, Dinamo și FCSB sunt echipele cu cea mai bună formă, 11 puncte. Ei sunt în creștere, au multă calitate și mă aștept ca ambele echipe să fie la nivel înalt mâine”, a declarat Zeljko Kopic, potrivit dinamo1948.club.

