FCSB - Dinamo 0-0 Plictiseală de România. Remiză albă în derby-ul așteptat de toți suporterii » Cum arată clasamentul +36 foto
FCSB - Dinamo foto: GOLAZO.ro
Superliga

FCSB - Dinamo 0-0 Plictiseală de România. Remiză albă în derby-ul așteptat de toți suporterii » Cum arată clasamentul

alt-text George Neagu , Ștefan Neda , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video) , Raed Krishan (foto)
alt-text Publicat: 06.12.2025, ora 22:30
alt-text Actualizat: 06.12.2025, ora 22:36
  • FCSB - Dinamo 0-0. Niciuna dintre cele două mari rivale nu a reușit să se impună în al doilea derby de România al acestui sezon.
  • Gnahore a bifat cea mai mare ocazie a partidei, printr-o bară, în minutul 75.

Derby-ul de pe Arena Națională a început cu Dinamo ceva mai prezentă în atac, însă fără să pună prea multe probleme la poarta lui Epassy.

Au luat la țintă jucătorii Probleme la FCSB - Dinamo: arbitrul nu a luat măsuri!
Citește și
Au luat la țintă jucătorii Probleme la FCSB - Dinamo: arbitrul nu a luat măsuri!
Citește mai mult
Au luat la țintă jucătorii Probleme la FCSB - Dinamo: arbitrul nu a luat măsuri!

Prima ocazie ocazie a fost bifată de Șut în minutul 20, la prima mingea trimisă pe spațiul porții, însă încercarea sa a fost chiar pe direcția portarului.

Dinamo ar mai fi putut bifa ocazii importante prin Caragea, care a scăpat de câteva ori spre poarta lui Târnovanu, dar a fost surprins adesea în ofsaid de către tușier.

FCSB - Dinamo, meci
FCSB - Dinamo, meci

Galerie foto (36 imagini)

FCSB - Dinamo, meci FCSB - Dinamo, meci FCSB - Dinamo, meci FCSB - Dinamo, meci FCSB - Dinamo, meci
+36 Foto
labels.photo-gallery

Partea secundă a adus o echipă a celor de la FCSB mult mai hotărâtă. După mai multe faze importante de atac ale campioanei, Soro a bifat primul șut pe poartă al „câinilor”, printr-o reluare spectaculoasă cu călcâiul, reținută de Târnovanu.

Au urmat două ocazii ale lui Darius Olaru, însă primul șut, trimis periculos, nu a prins cadrul porții „alb-roșiilor”.

În minutul 75, Gnahore a bifat cea mai mare ocazie a meciului, după ce a trimis din prima de la 16 metri. Șutul violent al francezului a lovit stâlpul din dreapta al porții lui Târnovanu.

Pe finalul partidei, ambele echipe au forțat atacurile pentru a marca golul victoriei, însă cele două defensive au reușit să se anuleze reciproc, iar scorul a rămas neschimbat până la finalul celor 90 de minute.

VIDEO. Jucătorii de la FCSB au mers la galerie la finalul meciului

VIDEO. Jucătorii de la Dinamo și-au salutat suporterii la final

Clasamentul Ligii 1

PozițiaEchipaMeciuriPuncte
1Rapid1838
2FC Botoșani1836
3Dinamo1935
4U Craiova1833
5FC Argeș1933
6Oțelul Galați1927
7Farul Constanța1826
8FCSB1925
9UTA Arad1825
10U Cluj1824
11Petrolul Ploiești1819
12CFR Cluj1819
13Unirea Slobozia1918
14Csikszereda1916
15Hermannstadt1812
16Metaloglobus București188
Când mai e util acoperișul? FCSB - Dinamo se joacă în ploaie pe Arena Națională: stadion inundat, scaune ude, acoperișul nu e folosit! 
Citește și
Când mai e util acoperișul? FCSB - Dinamo se joacă în ploaie pe Arena Națională: stadion inundat, scaune ude, acoperișul nu e folosit!
Citește mai mult
Când mai e util acoperișul? FCSB - Dinamo se joacă în ploaie pe Arena Națională: stadion inundat, scaune ude, acoperișul nu e folosit! 

FCSB - Dinamo 0-0

  • Asistența: 28.150 spectatori

Final de meci.

Min. 90+1 - Iese Tănase, intră Thiam.

Min. 86 - Iese Cîrjan, intră Perica. Gnahore preia banderola de căpitan.

Min. 82 - Iese Cisotti, intră Edjouma.

Min. 76 - Sivis încearcă și el poarta din interiorul careului, însă șutul său la colțul scurt este reținut de Târnovanu.

Min. 75 - Ocazie imensă pentru Dinamo. Gnahore trimite un șut violent de la 16 metri, însă mingea lovește stâlpul porții lui Târnovanu.

Min. 69 - Ies Mărginean și Armstrong, intră Kyriakou și Milanov.

Min. 66 - Olaru trimite din nou pe poarta lui Epassy, însă șutul este reținut cu ușurință de portarul camerunez.

Min. 63 - Ocazie imensă pentru FCSB. Olaru trage din întoarcere de la 16 metri, însă șutul său trece puțin pe lângă poarta lui Epassy.

Min. 62 - Dublă schimbare la Dinamo. Ies Soro și Caragea, intră Pop și Mazilu.

Min. 58 - Galben pentru Darius Olaru.

Min. 54 - Soro reia superb cu călcâiul din 6 metri, însă încercarea sa este reținută de Târnovanu.

Min. 50 - FCSB a început mai bine partea secundă, fiind mult mai prezentă în zona careului advers, fără să aibă ocazii foarte mari la poarta lui Epassy.

Min. 46 - Începe repriza secundă. Ies Radunovic și Ngezana, intră Pantea și Popescu. Pantea va evolua ca fundaș stânga, în timp Lixandru va trece în defensivă în locul sud-africanului. În același timp, Darius Olaru a coborât la închidere, locul său fiind luat de Popescu.

Pauză pe Arena Națională.

Min. 34 - Galben pentru Caragea, care va lipsi la partida următoare.

Min. 34 - Târnovanu are nevoie de îngrijiri medicale, după o ciocnire dură cu Caragea, care l-a lovit neintenționat în cap la ultima acțiune a dinamoviștilor.

Min. 29 - Ofsaid la o ocazie imensă a lui Caragea, care a trimis mult pe lângă poartă, singur cu Târnovanu.

Min. 24 - Galben pentru Boateng, după un fault asupra lui Olaru, într-un duel aerian.

Min. 20 - Adrian Șut trimite de la 14 metri, tare, pe jos, însă șutul său nu-i pune mari probleme lui Epassy, care reține balonul.

Min. 18 - FCSB a reușit prima acțiune mai consistentă în jumătatea lui Dinamo. Centrarea pe jos a lui Cisotti, de pe partea dreaptă, este respinsă de apărarea „câinilor”.

FCSB - Dinamo, meci
FCSB - Dinamo, meci

Galerie foto (36 imagini)

FCSB - Dinamo, meci FCSB - Dinamo, meci FCSB - Dinamo, meci FCSB - Dinamo, meci FCSB - Dinamo, meci
+36 Foto
labels.photo-gallery

Min. 17 - Galben pentru Graovac, după un fault asupra lui Soro.

Min. 12 - Galben pentru Radunovic.

Min. 5 - Dinamo inițiază o primă acțiune ofensivă, însă centrarea lui Opruț este respinsă de apărarea campioanei.

Min. 1 - A început partida pe Arena Națională.

VIDEO. Scenografia pregătită de suporterii lui Dinamo:

Echipele de start:

  • FCSB: Târnovanu - Crețu, Ngezana, Graovac, Radunovic - Șut, Lixandru - Cisotti, Olaru, Toma - Tănase
  • Rezerve: Udrea, Zima, Dăncuș, Edjouma, Pantea, Popescu, Stoian, Thiam
  • Antrenor: Elias Charalambous
  • Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Gnahore, Mărginean, Cîrjan - Armstrong, Soro, Caragea
  • Rezerve: Roșca, Din Licaciu, Tabuncic, Milanov, Perica, Mazilu, Mihai, Soare, Kyriakou, Toader, Bărbulescu, Pop
  • Antrenor: Zeljko Kopic
  • Stadion: Arena Naţională
  • Arbitru: Barbu Marian, Asistenți: Grigoriu Mircea Mihail, Vornicu Adrian, VAR: Popa Cătălin, AVAR: Porumbel Valentin
FCSB - Dinamo, înainte de meci
FCSB - Dinamo, înainte de meci

Galerie foto (8 imagini)

FCSB - Dinamo, înainte de meci FCSB - Dinamo, înainte de meci FCSB - Dinamo, înainte de meci FCSB - Dinamo, înainte de meci FCSB - Dinamo, înainte de meci
+8 Foto
labels.photo-gallery

19:15 Ploaie abundentă cu puțin peste o oră înainte de startul partidei

19:00 Jucătorii celor de la FCSB au ajuns la stadion

18:50 Jucătorii lui Dinamo au ajuns la Arena Națională

15:00 Detalii de organizare la FCSB - Dinamo

  • Casele de bilete de la Arena Națională vor fi deschise între 12:00 și 20:30
  • Biletele sunt disponibile și online, pe platforma de ticketing a lui FCSB
  • Accesul spectatorilor se va face începând cu 18:30
  • Programul liniilor 86, 90 și 640 ale TPBI (Transport Public București-Ifov) va fi prelungit până aproape de miezul nopții

14:00 Mesaj de la Selmani

Astrit Selmani (28 de ani), fostul atacant al lui Dinamo, le-a transmis foștilor săi colegi un mesaj din China, înainte de derby-ul cu FCSB.

„Sper ca Dinamo să obțină o mare victorie pe Arenă, la fel ca în derby-ul precedent. Urmăresc toate meciurile pe care «câinii» le joacă, sunt și voi fi suporter al lui Dinamo.

Cred, cu adevărat cred că Dinamo are o șansă foarte mare la câștigarea campionatului în acest sezon. Cu sprijinul suporterilor, orice este posibil pentru Dinamo”, a declarat Selmani, conform gsp.ro.

12:20 David Miculescu nu a fost inclus în lot pentru derby-ul cu Dinamo

Jucătorul de la FCSB nu a putut fi recuperat. În acest caz, în atac se va afla Florin Tănase sau Mamadou Thiam, iar echipa de start ar putea fi următoarea:

  • Târnovanu - Crețu, Graovac, Ngezana, Radunovic - Șut, Lixandru - Cisotti, Olaru, Toma - Tănase

11:00 Dinamovistul Gnahore nu vede vreo favorită în derby

„Nu cred că vreuna dintre echipe este favorită în astfel de meciuri.

Totul se reduce la pregătirea, atenția la detalii, pentru că detaliile schimbă mult jocul. La astfel de meciuri trebuie să dai 100%”, a declarat Eddy Gnahore la conferința premergătoare meciului.

Cele două mari rivale, FCSB și Dinamo, se duelează în etapa #19

Cea mai recentă dispută directă din SuperLiga României: 2 august 2025, Dinamo - FCSB 4-3 (Alexandru Musi, Daniel Armstrong - triplă / Florin Tănase - triplă), succes care a venit după 10 victorii consecutive reușite de roș-albaștri pe prima scenă, o serie fără egal în istoria derby-ului bucureștean.

Arena Naţională, stadion inaugurat în 2011, va găzdui cel de-al 34-lea duel dintre cele două în toate competiţiile, cei mai mulţi spectatori înregistrându-se pe 17 mai 2012 (49.759 spectatori, FCSB - Dinamo 3-2), potrivit lpf.ro.

În acest moment, Dinamo se află pe locul 3 în clasament, cu 34 de puncte acumulate după 18 partide jucate, în timp ce marea rivală FCSB are cu 10 puncte mai puțin, clasându-se pe locul 9.

Echipa antrenată de Zeljko Kopic are a doua cea mai bună defensivă din Liga 1, cu doar 16 goluri primite, la egalitate cu liderul Rapid. Doar FC Botoșani stă mai bine, care a primit doar 14 goluri.

Formația pregătită de Elias Charalambous nu excelează la acest capitol. FCSB a încasat nu mai puțin de 25 de goluri în 18 partide.

Elias Charalambous: „Nu vedem meciul ca o revanșă”

Acest meciuri sunt, pentru mine, cele mai tari jocuri, la fel și pentru fani și pentru jucători. Mâine știm foarte bine că avem un motiv în plus să câștigăm acest meci, pentru fanii noștri. Știm cât de specială este această partidă pentru ei. Cu siguranță, băieții vor încerca să facă tot ce pot pentru a obține cele trei puncte.

Meciul e unul de tradiție, poate cel mai mare derby al țării. Nu este vorba doar despre cele trei puncte, ci și pentru fani. Știu 100% că vor fi alături de noi mâine (n.r. - sâmbătă).

Rezultatul cu Farul (n.r. - scor 2-1) a fost o reacție foarte bună. Spiritul pe care l-au arătat băieții a fost spiritul pe care vrem să-l avem în echipă.

Ei au demonstrat că în momentele dificile pot arăta o reacție și sunt sigur că mâine vom arăta din nou acest spirit.

În momentele dificile arată cine sunt cu adevărat. În ultimul meci cu Farul, care a fost un meci extrem de important, u arătat caracter și calitate.

Eu nu mă tem niciodată, văd întotdeauna lucrurile într-un mod pozitiv”, a declarat Elias Charalambous, la conferința de presă.

Nu vedem lucrurile ca pe o revanșă. Nu văd lucrurile în acest fel pentru că, dacă luăm în calcul totalul meciurilor de când sunt aici, poate avem 10 victorii și o înfrângere. Nu trebuie să vorbim despre revanșe Elias Charalambous, antrenor FCSB

Zeljko Kopic: „În derby-uri nu există favorite”

Tehicianul croat se așteaptă la un duel în care orice echipă poate surprinde, însă este optimist pentru o victoria, la fel ca în meciul tur, câștigat 4-3.

„Avem destule probleme, dar vine derby-ul. Suntem într-o formă bună, suntem pozitivi și așteptăm partida într-o stare de spirit bună. Mergem acolo să luptăm, să jucăm un fotbal bun. Am toate motivele să fiu optimist.

Acesta este cel mai mare derby din fotbalul românesc, dar am mai avut și alte derby-uri și pregătim fiecare meci în același mod. Desigur, este un alt nivel de emoție, de energie, și toată lumea așteaptă acest joc.

Trebuie să ne amintim sentimentul de după victoria din tur și vrem să îl repetăm. Este un meci special. Un meci special, cu sentimente speciale.

Când câștigi derby-ul, ai multe motive să fii fericit și să sărbătorești. Dar acel meci e istorie, iar acum trebuie să ne pregătim și să mergem cu aceeași atitudine.

Știm că jucătorii lor vor fi foarte, foarte motivați. Este un meci important pentru ei, dar are aceeași importanță și pentru noi. Ce aștept de la jucătorii mei este ca, indiferent cât de motivați vor fi adversarii, noi să fim și mai motivați.

În acest sezon, toți jucătorii noștri ofensivi au avut mult mai multe ocazii decât goluri marcate. Presiunea există și e normală. Aștept de la toți să participe și la faza defensivă, și la organizarea ofensivă, dar în careul advers trebuie să fim mai buni.

Depinde cum va începe meciul și cum se va desfășura. Singurul lucru care contează este ce va fi după 90 de minute. În derby-uri nu există favorite. Indiferent de forma unei echipe, derby-urile sunt, mai mult sau mai puțin, 50-50. În unele momente, anumite echipe au mai multă calitate, dar acum echipa noastră, clubul nostru, crește și avem șansele noastre.

La fel și FCSB: nu au început bine sezonul, dar în ultimele cinci meciuri, Dinamo și FCSB sunt echipele cu cea mai bună formă, 11 puncte. Ei sunt în creștere, au multă calitate și mă aștept ca ambele echipe să fie la nivel înalt mâine”, a declarat Zeljko Kopic, potrivit dinamo1948.club.

Clasamentul în Liga 1

PozițiaEchipaMeciuriPuncte
1Rapid1838
2FC Botoșani1836
3Dinamo1834
4U Craiova1833
5FC Argeș1830
6Oțelul Galați1927
7Farul Constanța1826
8UTA Arad1825
9FCSB1824
10U Cluj1824
11Petrolul Ploiești1819
12CFR Cluj1819
13Unirea Slobozia1918
14Csikszereda1816
15Hermannstadt1812
16Metaloglobus București188
Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures)
Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures)

Galerie foto (25 imagini)

Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures) Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures) Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures) Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures) Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures)
+25 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Sorana Cîrstea și-a anunțat retragerea Când își va lua sportiva rămas-bun de la tenis: „Nu m-am așteptat să concurez atât de mult”
Tenis
09:46
Sorana Cîrstea și-a anunțat retragerea Când își va lua sportiva rămas-bun de la tenis: „Nu m-am așteptat să concurez atât de mult”
Citește mai mult
Sorana Cîrstea și-a anunțat retragerea Când își va lua sportiva rămas-bun de la tenis: „Nu m-am așteptat să concurez atât de mult”
Rupeți blestemul Bezigrad! Reportaj în inima coșmarului sloven. Tricolorii vor să oprească seria ratărilor la Mondiale începută după eșecul de la Ljubljana, din 2001
Nationala
09:15
Rupeți blestemul Bezigrad! Reportaj în inima coșmarului sloven. Tricolorii vor să oprească seria ratărilor la Mondiale începută după eșecul de la Ljubljana, din 2001
Citește mai mult
Rupeți blestemul Bezigrad! Reportaj în inima coșmarului sloven. Tricolorii vor să oprească seria ratărilor la Mondiale începută după eșecul de la Ljubljana, din 2001

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

LIVE Alegeri București: Secțiile de votare s-au deschis pentru alegerea noului primar general / Unde poți vota și de ce acte ai nevoie. Tot ce trebuie să știi în ziua alegerilor pentru Primăria Capitalei
LIVE Alegeri București: Secțiile de votare s-au deschis pentru alegerea noului primar general / Unde poți vota și de ce acte ai nevoie. Tot ce trebuie să știi în ziua alegerilor pentru Primăria Capitalei
LIVE Alegeri București: Secțiile de votare s-au deschis pentru alegerea noului primar general / Unde poți vota și de ce acte ai nevoie. Tot ce trebuie să știi în ziua alegerilor pentru Primăria Capitalei
derby dinamo liga 1 fcsb
Știrile zilei din sport
Controversă la tragerea la sorți pentru CM 2026  A luat o bilă, a privit-o și a pus-o la loc. Apoi a extras alta. Explicațiile celui mai discutat moment
Campionate
13:26
Controversă la tragerea la sorți pentru CM 2026 A luat o bilă, a privit-o și a pus-o la loc. Apoi a extras alta. Explicațiile celui mai discutat moment
Citește mai mult
Controversă la tragerea la sorți pentru CM 2026  A luat o bilă, a privit-o și a pus-o la loc. Apoi a extras alta. Explicațiile celui mai discutat moment
Alegeri București „Spionul” care cere votul
Diverse
08:53
Alegeri București „Spionul” care cere votul
Citește mai mult
Alegeri București „Spionul” care cere votul
Trump i-a înfuriat pe americani Declarația făcută de președintele SUA a iscat valuri de reacții: „Lipsit de patriotism!”
Campionate
14:06
Trump i-a înfuriat pe americani Declarația făcută de președintele SUA a iscat valuri de reacții: „Lipsit de patriotism!”
Citește mai mult
Trump i-a înfuriat pe americani Declarația făcută de președintele SUA a iscat valuri de reacții: „Lipsit de patriotism!”
De la EURO U19 la tâlhărie pentru droguri  Fost internațional de juniori, consumator de etnobotanice , condamndat pentru agresarea unui dealer
Diverse
11:00
De la EURO U19 la tâlhărie pentru droguri Fost internațional de juniori, consumator de etnobotanice, condamndat pentru agresarea unui dealer
Citește mai mult
De la EURO U19 la tâlhărie pentru droguri  Fost internațional de juniori, consumator de etnobotanice , condamndat pentru agresarea unui dealer
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:44
Lando Norris, campion în Formula 1 Pilotul de la McLaren și-a adjudecat primul titlu mondial din carieră
Lando Norris, campion în Formula 1  Pilotul de la McLaren și-a adjudecat primul titlu mondial din carieră
16:57
„Zero riscuri!” Mihai Stoica face clarificări în cazul lui Andre Duarte: „Va juca la noi!”
„Zero riscuri!”  Mihai Stoica face clarificări în cazul lui Andre Duarte : „Va juca la noi!”
16:27
„Să vă moară copiii de cancer!” Furie la Florența. Mesaje oribile ale fanilor Fiorentinei pentru propriii jucători
„Să vă moară copiii de cancer!” Furie la Florența. Mesaje oribile ale fanilor Fiorentinei pentru propriii jucători
16:30
Scot la licitație stadionul Președintele de la Oțelul Galați a explicat unde va juca echipa după vânzarea arenei: „Nu avem posibilitate financiară”
Scot la licitație stadionul Președintele de la Oțelul Galați a explicat unde va juca echipa după  vânzarea arenei: „Nu avem posibilitate financiară”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Top stiri din sport
Beckham, refuzat de Messi! Proprietarul echipei Inter Miami a dezvăluit: „Mi-a spus că doar la asta se gândește”
Campionate
13:37
Beckham, refuzat de Messi! Proprietarul echipei Inter Miami a dezvăluit: „Mi-a spus că doar la asta se gândește”
Citește mai mult
Beckham, refuzat de Messi! Proprietarul echipei Inter Miami a dezvăluit: „Mi-a spus că doar la asta se gândește”
Escortat de agenții de securitate Tatăl lui Lamine Yamal, comportament lipsit de fair-play la meciul Betis - Barcelona. I-a provocat pe suporterii adverși
Campionate
12:17
Escortat de agenții de securitate Tatăl lui Lamine Yamal, comportament lipsit de fair-play la meciul Betis - Barcelona. I-a provocat pe suporterii adverși
Citește mai mult
Escortat de agenții de securitate Tatăl lui Lamine Yamal, comportament lipsit de fair-play la meciul Betis - Barcelona. I-a provocat pe suporterii adverși
„Am fost lăsat de izbeliște” Mohamed Salah a răbufnit după remiza dramatică a lui Liverpool cu Leeds: „Mi-am câștigat poziția! Nu accept situația asta”
Campionate
11:09
„Am fost lăsat de izbeliște” Mohamed Salah a răbufnit după remiza dramatică a lui Liverpool cu Leeds: „Mi-am câștigat poziția! Nu accept situația asta”
Citește mai mult
„Am fost lăsat de izbeliște” Mohamed Salah a răbufnit după remiza dramatică a lui Liverpool cu Leeds: „Mi-am câștigat poziția! Nu accept situația asta”
Dinamo a refuzat oferta Câți bani putea încasa clubul alb-roșu pentru transferul lui Cătălin Cîrjan: „Era ușor să acceptăm, dar...”
Superliga
14:11
Dinamo a refuzat oferta Câți bani putea încasa clubul alb-roșu pentru transferul lui Cătălin Cîrjan: „Era ușor să acceptăm, dar...”
Citește mai mult
Dinamo a refuzat oferta Câți bani putea încasa clubul alb-roșu pentru transferul lui Cătălin Cîrjan: „Era ușor să acceptăm, dar...”

Echipe/Competiții

fcsb 84 CFR Cluj 8 dinamo bucuresti 39 rapid 10 Universitatea Craiova 8 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi 1 uta arad 12 farul constanta 16

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
07.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share