Istvan Kovacs, în elita mondială Poziția ocupată de român în topul celor mai buni arbitri din 2025
Istvan Kovacs FOTO: IMAGO
Istvan Kovacs, în elita mondială Poziția ocupată de român în topul celor mai buni arbitri din 2025

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 26.12.2025, ora 10:05
alt-text Actualizat: 26.12.2025, ora 10:09
  • Istvan Kovacs (41 de ani) a fost unul dintre cei mai buni arbitri din lume în 2025. Locul ocupat de român, în rândurile de mai jos.
  • Ancheta a fost realizată de Federația Internațională de Istorie și Statistică a Fotbalului.

Singurul arbitru care a fost la centru în finalele celor 3 competiții europene, Champions League, Europa League și Conference League, a încheiat anul la un singur punct distanță de locul 2 în ierarhia arbitrilor.

Istvan Kovacs, locul 4 în topul arbitrilor din 2025

Kovacs, care a condus finala UCL dintre PSG și Inter, scor 5-0, s-a clasat pe locul 4, cu 54 de puncte.

Cel mai bun arbitru al anului a fost desemnat francezul Clement Turpin, cu 65 de puncte, iar arbitrul din Carei a mai fost depășit de Francois Letexier și Szymon Marciniak.

„Clement Turpin a avut performanțe de clasă mondială în competițiile continentale, demonstrând control, calm și o poziționare excepțională”, a explicat IFFHS.

Turpin a prins de mai multe ori Top 10 în anii precedenți, însă câștigă în premieră această distincție.

Cei mai buni arbitri din 2025:

  1. Clement Turpin - 65 puncte
  2. Francois Letexier - 55
  3. Szymon Marciniak - 55
  4. Istvan Kovacs - 54
  5. Michael Oliver - 53
  6. Felix Zwayer - 45
  7. Slavko Vincic - 41
  8. Alireza Faghani - 25
  9. Maurizio Mariani - 25
  10. Sandro Scharer - 12

Clasamentul este bazat pe evoluțiile arbitrilor în anul calendaristic 2025.

Clement Turpin, cel mai bun arbitru în 2025 (FOTO: iffhs.com) Clement Turpin, cel mai bun arbitru în 2025 (FOTO: iffhs.com)
Clement Turpin, cel mai bun arbitru în 2025 (FOTO: iffhs.com)

La feminin, premiul a fost câștigat de italianca Maria Sole Ferrieri Caputi, cu 97 de puncte. Podiumul a fost completat de franțuzoaica Stephanie Frappart (93) și croata Ivana Martincic (67).

Au fost nominalizate și româncele Iuliana Demetrescu și Alina Peșu, însă acestea nu au prins Top 10.

Maria Sole Ferrieri Caputi, desemnată cel mai bun arbitru din fotbalul feminin în 2025 (FOTO: iffhs.com) Maria Sole Ferrieri Caputi, desemnată cel mai bun arbitru din fotbalul feminin în 2025 (FOTO: iffhs.com)
Maria Sole Ferrieri Caputi, desemnată cel mai bun arbitru din fotbalul feminin în 2025 (FOTO: iffhs.com)

Pentru premiile oferite de Federația Internațională de Istorie și Statistică a Fotbalului au votat membrii instituției, jurnaliști și experți din 75 de țări.

Pentru distincția „cel mai bun arbitru al anului” au fost nominalizați 25 de „fluierași” din mai mute țări. Încă din anul 1987, IFFHS oferă premii pentru cei mai buni arbitri, jucători, antrenori și multe altele.

14:43
15:49
13:51
13:07
