Astrit Selmani (28 de ani), fostul atacant al lui Dinamo, le-a transmis foștilor săi colegi un mesaj din China, înainte de derby-ul cu FCSB.

Atacantul care a contribuit decisiv la calificarea „câinilor” în play-off în sezonul trecut consideră că Dinamo poate repeta victoria obținută în tur și, mai mult, se poate lupta pentru titlu.

FCSB - Dinamo. Mesaj de la Astrit Selmani: „Sper să obțină o mare victorie. Cred cu adevărat”

Meciul tur de pe Arena Națională s-a încheiat cu victoria surprinzătoare a lui Dinamo (4-3).

„Sper ca Dinamo să obțină o mare victorie pe Arenă, la fel ca în derby-ul precedent. Urmăresc toate meciurile pe care «câinii» le joacă, sunt și voi fi suporter al lui Dinamo.

Cred, cu adevărat cred că Dinamo are o șansă foarte mare la câștigarea campionatului în acest sezon . Cu sprijinul suporterilor, orice este posibil pentru Dinamo”, a declarat Selmani, conform gsp.ro.

14 goluri a marcat Selmani în cele 39 de meciuri pentru „câini” în Superliga 2024-2025

Ultimul titlu câștigat de Dinamo a fost în 2007, pe vremea când echipa era antrenată de Mircea Rednic.

Atunci, „câinii” aveau în lot jucători precum Bogdan Lobonț, Ionel Ganea, Cătălin Munteanu, Cosmin Moți, Claudiu Niculescu, Adrian Cristea, Ionel Dănciulescu și Ștefan Radu.

VIDEO Supergolul lui Selmani cu U Cluj, în play-off -ul trecut

Selmani a plecat în această vară de la Dinamo, liber de contract.

Nu a vrut să prelungească din motive financiare și a ajuns în liga a doua chineză, la Shaanxi Union, unde are 5 goluri și 4 assisturi în 13 meciuri.

Acum, Dinamo se bazează în atac pe Alexandru Pop (două goluri), Stipe Perica (un gol) și Luca Bărbulescu (abia a debutat cu Farul, în Cupă).

Dinamo se află pe locul 3, cu 34 de puncte și are un avantaj de 10 puncte față de FCSB, campioana en-titre, care ocupă locul 9, cu 24 de puncte.

FOTO: Dinamo - FCSB 4-3

