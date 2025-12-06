Încă o absență importantă la FCSB Nu va putea intra diseară! Cu ce jucători va începe campioana României marele derby cu Dinamo +25 foto
Încă o absență importantă la FCSB Nu va putea intra diseară! Cu ce jucători va începe campioana României marele derby cu Dinamo

Publicat: 06.12.2025, ora 12:21
Actualizat: 06.12.2025, ora 12:24
  • FCSB - Dinamo. Care este primul„11” cu care va evolua campioana României în derby-ul cu marea rivală, în rândurile de mai jos.
  • Partida va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct de Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

La meci sunt așteptați aproximativ 30.000 de spectatori, iar galeria lui Dinamo ar putea depăși 5.000 de fani, în Peluza Nord a Arenei Naționale.

FCSB - Dinamo. Primul „11” aliniat de campioana României

FCSB și Dinamo se întâlnesc astăzi, de la ora 20:30, în cadrul etapei 19 din Liga 1.

Conform informațiilor GOLAZO.ro, formula de start a celor de la FCSB în derby-ul cu Dinamo ar putea arăta astfel:

  • Târnovanu - Crețu, Graovac, Ngezana, Radunovic - Șut, Lixandru - Cisotti, Olaru, Toma - Tănase

O altă variantă ar fi cu Thiam atacant și Tănase la mijloc.

David Miculescu nu se află în lotul campioanei României pentru Derby de România, pentru că nu a putut fi recuperat. În acest caz, în atac se va afla Florin Tănase sau Mamadou Thiam.

În urmă cu două zile, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a declarat la emisiunea „Fotbal Show” de la Prima Sport că David Miculescu „nu s-a mai antrenat deloc după meciul cu Farul”.

Elias Charalambous a vorbit și el despre starea lui Miculescu la conferința de presă premergătoare meciului. Cipriotul a precizat că o decizie în privința jucătorului urma să fie luată după antrenamentul de vineri.

În cele din urmă, David Miculescu nu a fost inclus în lot pentru derby-ul cu Dinamo.

29 de meciuri
și 6 goluri a reușit David Miculescu în acest sezon pentru FCSB

Nici Daniel Bîrligea nu va putea evolua cu Dinamo. Atacantul nu a mai jucat de aproape o lună în Liga 1. După ce a ratat meciul cu Petrolul (1-1), fiind suspendat, a lipsit și la partida cu Farul (2-1), din cauza unei entorse.

Elias Charalambous a mai spus că Bîrligea ar putea lipsi „până la finalul anului”.

În acest moment, Dinamo se află pe locul 3 în clasament, cu 34 de puncte acumulate după 18 partide jucate, în timp ce marea rivală FCSB are cu 10 puncte mai puțin, clasându-se pe locul 9.

Meciul tur de pe Arena Națională s-a încheiat cu victoria surprinzătoare a lui Dinamo (4-3).

Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures)
Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures)

Galerie foto (25 imagini)

Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures) Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures) Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures) Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures) Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures)
+25 Foto
labels.photo-gallery

Clasamentul în Liga 1

PozițiaEchipaMeciuriPuncte
1Rapid1838
2FC Botoșani1836
3Dinamo1834
4U Craiova1833
5FC Argeș1830
6Oțelul Galați1927
7Farul Constanța1826
8UTA Arad1825
9FCSB1824
10U Cluj1824
11Petrolul Ploiești1819
12CFR Cluj1819
13Unirea Slobozia1918
14Csikszereda1816
15Hermannstadt1812
16Metaloglobus București188

