Încă o absență importantă la FCSB Nu va putea intra diseară! Cu ce jucători va începe campioana României marele derby cu Dinamo

- FCSB - Dinamo. Care este primul„11” cu care va evolua campioana României în derby-ul cu marea rivală, în rândurile de mai jos.
- Partida va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct de Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
La meci sunt așteptați aproximativ 30.000 de spectatori, iar galeria lui Dinamo ar putea depăși 5.000 de fani, în Peluza Nord a Arenei Naționale.
FCSB - Dinamo. Primul „11” aliniat de campioana României
FCSB și Dinamo se întâlnesc astăzi, de la ora 20:30, în cadrul etapei 19 din Liga 1.
Conform informațiilor GOLAZO.ro, formula de start a celor de la FCSB în derby-ul cu Dinamo ar putea arăta astfel:
- Târnovanu - Crețu, Graovac, Ngezana, Radunovic - Șut, Lixandru - Cisotti, Olaru, Toma - Tănase
O altă variantă ar fi cu Thiam atacant și Tănase la mijloc.
David Miculescu nu se află în lotul campioanei României pentru Derby de România, pentru că nu a putut fi recuperat. În acest caz, în atac se va afla Florin Tănase sau Mamadou Thiam.
În urmă cu două zile, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a declarat la emisiunea „Fotbal Show” de la Prima Sport că David Miculescu „nu s-a mai antrenat deloc după meciul cu Farul”.
Elias Charalambous a vorbit și el despre starea lui Miculescu la conferința de presă premergătoare meciului. Cipriotul a precizat că o decizie în privința jucătorului urma să fie luată după antrenamentul de vineri.
În cele din urmă, David Miculescu nu a fost inclus în lot pentru derby-ul cu Dinamo.
Nici Daniel Bîrligea nu va putea evolua cu Dinamo. Atacantul nu a mai jucat de aproape o lună în Liga 1. După ce a ratat meciul cu Petrolul (1-1), fiind suspendat, a lipsit și la partida cu Farul (2-1), din cauza unei entorse.
Elias Charalambous a mai spus că Bîrligea ar putea lipsi „până la finalul anului”.
În acest moment, Dinamo se află pe locul 3 în clasament, cu 34 de puncte acumulate după 18 partide jucate, în timp ce marea rivală FCSB are cu 10 puncte mai puțin, clasându-se pe locul 9.
Meciul tur de pe Arena Națională s-a încheiat cu victoria surprinzătoare a lui Dinamo (4-3).
Clasamentul în Liga 1
|Poziția
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Rapid
|18
|38
|2
|FC Botoșani
|18
|36
|3
|Dinamo
|18
|34
|4
|U Craiova
|18
|33
|5
|FC Argeș
|18
|30
|6
|Oțelul Galați
|19
|27
|7
|Farul Constanța
|18
|26
|8
|UTA Arad
|18
|25
|9
|FCSB
|18
|24
|10
|U Cluj
|18
|24
|11
|Petrolul Ploiești
|18
|19
|12
|CFR Cluj
|18
|19
|13
|Unirea Slobozia
|19
|18
|14
|Csikszereda
|18
|16
|15
|Hermannstadt
|18
|12
|16
|Metaloglobus București
|18
|8