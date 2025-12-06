Critici din „grupa morții” la CM  Norvegia, nemulțumită de gestul FIFA: „Un spectacol bizar”
Foto: IMAGO
Campionatul Mondial

Critici din „grupa morții” la CM Norvegia, nemulțumită de gestul FIFA: „Un spectacol bizar”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 06.12.2025, ora 12:56
  • Președinta Federației Norvegiene de Fotbal, Lise Klaveness (44 de ani), a criticat ceremonia organizată de FIFA pentru tragerile la sorți a grupelor Campionatului Mondial.

Evenimentul a avut loc vineri, la Washington DC, iar Norvegia se află în grupa I, alături de Franța, Senegal și câștigătoarea barajului 2, format din Irak, Bolivia și Surinam.

Lise Klaveness: „Să ne asigurăm că FIFA se concentrează pe fotbal”

Lise Klaveness, președinta Federației Norvegiene de Fotbal, și-a exprimat nemulțumirea cu privire la decernarea Premiului FIFA pentru Pace, acordat lui Donald Trump, președintele Americii.

„Astăzi (n.r. - vineri), nu cred că pot lua acest lucru în serios. Trebuie să încercăm să rămânem vigilenți, să ținem ușa închisă și să ne asigurăm că FIFA se concentrează pe fotbal și nu pe aceste lucruri.

Atunci când acest premiu nu are criterii obiective, nici juriu și nici legătură cu conducerea, există riscul ca acesta să fie o modalitate deghizată de politizare a organizației”, a declarat Lise Klaveness, conform abola.pt.

Pe lângă Premiul pentru Pace, Donald Trump a mai primit din partea lui Gianni Infantino, președintele FIFA, o medalie și o diplomă.

Cu siguranță meritați primul Premiu FIFA pentru Pace pentru ce ați realizat într-un mod incredibil. Puteți conta mereu pe mine, domnule președinte, și pe sprijinul meu, dar și pe sprijinul comunității fotbalului în lupta pentru pace Gianni Infantino, despre Donald Trump

Stale Solbakken: „A fost un spectacol bizar”

Stale Solbakken, selecționerul Norvegiei, a criticat organizarea întregului eveniment ce a avut loc vineri, în capitala Americii.

„A fost un spectacol bizar din multe puncte de vedere, trebuie să fiu sincer și să spun asta”, a spus norvegianul, conform sursei citate.

Norvegia a obținut a patra calificare din istorie la Campionatul Mondial. Nordicii au mai reușit această performanță în 1938, 1994 și 1998.

Echipa antrenată de Stale Solbakken s-a calificat la turneul final de pe primul loc din grupa I a preliminariilor. Norvegia a obținut maximum de puncte (24) după 8 meciuri.

Din acea grupă au mai făcut parte Italia, Israel, Estonia și Moldova.

Grupele Campionatului Mondial din 2026

Grupa AGrupa BGrupa CGrupa D
MexicCanadaBraziliaSUA
Africa de SudEuropa AMarocParaguay
Coreea de SudQatarHaitiAustralia
Europa DElvețiaScoțiaEuropa C / România
Grupa EGrupa FGrupa GGrupa H
GermaniaOlandaBelgiaSpania
CuracaoJaponiaEgiptCapul Verde
Coasta de FildeșEuropa BIranArabia Saudită
EcuadorTunisiaNoua ZeelandăUruguay
Grupa IGrupa JGrupa KGrupa L
FranțaArgentinaPortugaliaAnglia
SenegalAlgeriaBaraj 1Croația
Baraj 2AustriaUzbekistanGhana
NorvegiaIordaniaColumbiaPanama
  • Europa A: Italia, Irlanda de Nord, Țara Galilor, Bosnia
  • Europa B: Ucraina, Polonia, Suedia, Albania
  • Europa C: Turcia, ROMÂNIA, Slovacia, Kosovo
  • Europa D: Danemarca, Cehia, Irlanda, Macedonia de Nord
  • Baraj 1: RD Congo, Jamaica, Noua Caledonie
  • Baraj 2: Irak, Bolivia, Surinam

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

norvegia Campionatul Mondial donald trump grupe trageri la sorti
