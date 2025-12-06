De ce nu și-a atins Alibec potențialul  Fostul său impresar a explicat care a fost principalul impediment: „Mare păcat”
Denis Alibec. Foto: Imago
Superliga

De ce nu și-a atins Alibec potențialul Fostul său impresar a explicat care a fost principalul impediment: „Mare păcat”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 06.12.2025, ora 12:58
  • Fostul impresar Giovanni Becali (73 de ani) a vorbit despre cariera atacantului Denis Alibec (34 de ani) și motivele pentru care acesta nu a reușit să confirme la nivel internațional.

Alibec a ajuns la Inter Milano în perioada junioratului și este considerat de mulți unul dintre cei mai talentați fotbaliști români ai ultimelor decenii, însă nu și-a atins pe deplin potențialul, evoluând mare parte din carieră în România și Turcia.

Problemele lui Alibec: „Putea deveni un mare jucător”

„Alibec a plecat la Inter la juniori, l-a dus un croat, după care l-am luat la 18-19 ani. Directorul sportiv de acum al lui Inter era la Primavera atunci.

I-au reînnoit contractul la 19 ani, după care l-au împrumutat la Bologna și a jucat acolo 2 meciuri. Asta e.

Putea deveni un mare jucător, avea fizic, tehnică. A avut problema asta cu greutatea. Ba mai gras, ba mai slab.

Cred că la Inter Primavera mânca ce trebuie, dar după, la Bologna, nu cred că mai ținea regim.

Gică Popescu de ce știe ce să mănânce chiar și acum? Mare păcat de Alibec. L-a debutat Mourinho la un meci amical.

Am terminat-o cu Alibec de mult, după episodul din Belgia. A fost împrumutat atunci. Nu m-am certat niciodată cu el”, a declarat Giovanni Becali, conform fanatik.ro.

3 titluri
cu 3 echipe diferite a câștigat Alibec în cariera sa: Astra Giurgiu (2016), CFR Cluj (2022), Farul Constanța (2023)

Cariera lui Denis Alibec

Internaționalul român a fost transferat de Inter Milano la 18 ani, în 2009, însă formația italiană l-a împrumutat la KV Mechelen doi ani mai târziu.

Fotbalistul a fost împrumutat, pe rând, la Viitorul (actuala Farul Constanța) și la Bologna.

În sezonul 2013-2014, Alibec a ajuns la Astra Giurgiu, alături de care a câștigat titlul în Liga 1 și a evoluat pentru prima oară în Europa League.

După perioada de succes de la Astra, s-a transferat la FCSB în sezonul 2016-2017, iar în 2018-2019 a revenit la clubul giurgiuvean.

Ulterior, a evoluat pentru Kayserispor, CFR Cluj, Atromitos, Farul, apoi a petrecut un an la Muaither, a revenit la Farul și, în cele din urmă, a semnat din nou cu FCSB, club la care se află și în prezent.

145 de meciuri
a jucat Denis Alibec pentru Astra Giurgiu, echipa la care a evoluat cel mai mult, reușind 63 de goluri și 40 de pase decisive.

liga 1 Denis Alibec fcsb giovanni becali
