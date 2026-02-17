„Am nevoie de ajutor” Lacrimile norvegianului care și-a pierdut bunicul la începutul Jocurilor si aurul olimpic în manșa finală. Gest de disperare! +7 foto
McGrath, în manșa finală a probei de slalom. O eroare l-a făcut să piardă tot Foto: Imago
Jocurile Olimpice

„Am nevoie de ajutor” Lacrimile norvegianului care și-a pierdut bunicul la începutul Jocurilor si aurul olimpic în manșa finală. Gest de disperare!

Theodor Jumătate
Publicat: 17.02.2026, ora 16:52
  • Atle Lie McGrath, 25 de ani, putea fi primul schior norvegian care câștigă aurul olimpic la slalom după 28 de ani. 
  • Nordicul participa la aceste Jocuri de Iarnă cu inimă frântă după ce bunicul lui s-a stins în timpul ceremoniei de deschidere. 
  • O eroare făcută în manșa finală, când era liderul cursei, l-a obligat să abandoneze. Furie, frustrare, dezamăgire, disperare, lacrimi. 

Atle Lie McGrath a suferit mult până la 25 de ani. În sport și în viață. Lacrimi de durere.

Schiorul norvegian, născut în Vermont, SUA, dar care trăiește la Oslo de la doi ani, de când s-a mutat cu familia, a îndurat două grave accidentări la genunchi, inclusiv cu ligamentul încrucișat anterior rupt la una dintre ele. Și mai multe operații.

I-a murit bunicul: „Tu ai vrut întotdeauna să-mi urmez visurile”

Dar nimic nu a fost mai greu ca dispariția bunicului Svein Lie, pe 6 februarie, exact în timpul în care se desfășura deschiderea Jocurilor de la Milano Cortina.

Suferința din ochii lui McGrath Foto: Imago Suferința din ochii lui McGrath Foto: Imago
Suferința din ochii lui McGrath Foto: Imago

„Singurul lucru care mă menține în mișcare este că tu ai vrut întotdeauna să-mi urmez visurile”, scria el atunci pe Instagram, potrivit VG.no.

McGrath era primul. Voia aurul. Eroare la poarta 13

Acum era cel mai în formă sportiv al lumii la concursurile de slalom special ale Cupei Mondiale.

Voia să cucerească aurul olimpic și să i-l dedice bunicului. Și era primul pe Stelvio, la Bormio, după prima manșă, avea 59 de sutimi de secundă avans față de elvețianul Loic Meillard.

Cu șanse mari să devină primul norvegian campion la slalomul Jocurilor după 28 de ani!

O eroare la poarta 13 în manșa secundă, decisivă, l-a făcut să abandoneze și să piardă tot. Când a realizat că a greșit și a ieșit de pe traseu, a urlat de furie.

Thierry Meynet, antrenorul elvețianului, se bucura fix în dreptul lui. Știa că Meillard avea aurul.

Fără bețe, fără schiuri, fără cască. Pe spate, în zăpadă, la marginea pădurii

A urmat o reacție de frustrare, dezamăgire, disperare. McGrath și-a aruncat bețele peste gard, și-a dat jos schiurile și s-a dus în partea cealaltă, departe de pârtie, la marginea pădurii.

S-a lăsat să cadă pe spate și a rămas acolo șapte minute, meditând la suferința sa.

După ce s-a ridicat, și-a scos casca. A lăsat-o în zăpadă. De-abia apoi s-a întors. Fără schiuri, fără bețe, fără mănuși, fără cască.

McGrath: „Cea mai grea zi. Am stricat totul. Doare”

Trei ore mai târziu, când a ieșit din hotel, a vorbit cu reporterii care-l așteptau.

„E greu de exprimat în cuvinte ce simt. Nu aș fi putut visa la un start mai bun și totuși am reușit să stric totul. Doare”, a declarat Atle, conform VG.no.

E cea mai grea zi din carieră. Îmi va lua mult timp să-mi revin. Am nevoie de ajutor. De la oamenii pe care-i iubesc și de la oamenii care știu cum să te ajute în astfel de clipe. E foarte greu să reziști mental la o asemenea situație. Mă bucur că am familia aici. Mi-e greu Atle Lie McGrath, schior norvegian

„Voiam să fiu singur. Un sentiment de gol pe care nu-l mai trăisem”

A povestit ce a trăit după greșeala de pe pârtie. „Emoțiile au preluat controlul.

Voiam să fiu singur, să găsesc puțină liniște, pace”, a spus el.

„Fotografii m-au găsit și n-am mai fost singur”.

Era un sentiment de gol pe care nu-l mai trăisem niciodată, un sentiment foarte ciudat. Pur și simplu, emoțiile mele se exprimau fizic Atle Lie McGrath, schior norvegian

„Privind inelele olimpice, știu că data viitoare când le voi vedea voi avea 29 de ani, nu 25, ca acum. Și asta mă doare”.

