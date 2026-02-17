„Imposibilul m-a motivat” Brignone, dublu aur la Jocuri după 10 luni de la accidentarea care i-a pus piciorul în pericol: „Voiam doar să pot merge”

Federica Brignone a depășit o perioadă înfiorătoare și a cucerit primele medalii de aur la Jocurile Olimpice la 35 de ani.

Schioarea italiană a suferit la începutul lui aprilie 2025 o gravă leziune la piciorul stâng: 42 de puncte de sutură la operație!

„Tigroaica” încă mai are nevoie de o intervenție chirurgicală. Trebuie să scoată șuruburile de la tibie.

Acum, la 35 de ani și șapte luni, după cea mai delicată perioadă a carierei, Federica Brignone renaște și e în vârful Jocurilor de Iarnă.

Schioarea italiană a cucerit primele ei medalii olimpice de aur. După bronz la PyeongChang 2018 și Beijing 2022, după argint în China, în 2022, dublu aur la Milano Cortina 2026.

12 februarie, super-G.

15 februarie, slalom uriaș.

Brignone, dramă în aprilie 2025: tibie și peroneu rupte, la fel ligamentul încrucișat

Pe 4 aprilie, a suferit o accidentare dramatică, în urma unei căderi îngrozitoare pe pârtie.

Piciorul stâng a fost foarte grav afectat. Diagnostic: fractură de tibie și peroneu, ruptură a ligamentului încrucișat anterior la genunchi.

42 de puncte de sutură a avut nevoie Brignone la operația din aprilie

Chiar și în acele condiții, mintea ei încă era la marea competiție pe care nu voia să o piardă:

In molti si stanno domandando come sia stato possibile, che Federica BRIGNONE abbia patito un infortunio estremamente grave cadendo nel corso di un gigante.



Le immagini frontali dell’incidente chiariscono ogni dubbio lasciando perfettamente intendere quanto sia stata anomala ma… pic.twitter.com/3hYHnsoaOq — Massimiliano Ambesi (@max_ambesi) April 4, 2025

„Jocurile Olimpice sunt aici, nu spun că nu mă gândesc la ele, dar sunt concentrată pe cu totul altceva în acest moment”, spunea ea atunci.

Așa arăta piciorul lui Brignone după prima operație Foto: Instagram

„Sunt sigură că mă voi întoarce la viața pe care o iubesc, plină de sport. E o altă provocare a vieții mele, a carierei mele, și trebuie să învăț să o accept”.

Brignone: „Tot ce mă interesa era să pot merge din nou normal”

Zece luni mai târziu, cu două medalii de aur la gât, una dintre sportive-simbol ale Jocurilor se întoarce la aprilie 2025.

Sportiva cu un tigru pe cască a fost imbatabilă la concursurile olimpice de super-G și slalom uriaș Foto: Imago

„Tot ce mă interesa în primăvară era să pot merge din nou normal. Schiatul era o amintire îndepărtată”, a povestit ea la conferința de luni, potrivit Blick.ch.

Nu a uitat nici lungul drum de întoarcere.

Nu am ratat nicio ședință de recuperare, nicio sesiune de antrenament sau de terapie. Muncă, doar muncă, 24 de ore pe zi Federica Brignone, schioare italiană

Două intervenții chirurgicale dificile. „Cea mai mare putere a mea a fost că mi-am acceptat destinul și am privit mereu înainte”.

Și cele mai îndrăznețe cuvinte pentru o asemenea provocare: „Imposibilul m-a provocat”.

Întâlnire obligatorie cu medicul: „Să verificăm dacă s-a deteriorat ceva”

Urmează altă operație, cel puțin una. „Trebuie să scot șuruburile la tibie. Dar aștept sfârșitul sezonului. E esențial ca osul să se vindece”.

Nu mai poate amâna însă întâlnirea cu medicul: „Să verificăm dacă s-a deteriorat ceva în ultimele zile”.

Mi-ar plăcea acum să călătoresc. Departe, foarte departe, acolo unde nimeni nu mă cunoaște Federica Brignone, dublă campioană olimpică

