Gest de un milion de dolari! FOTO: Jutta Leerdam, lovitură financiară după aurul de la JO de Iarnă! Ce a făcut imediat după ce a doborât recordul olimpic
Gest de un milion de dolari! FOTO: Jutta Leerdam, lovitură financiară după aurul de la JO de Iarnă! Ce a făcut imediat după ce a doborât recordul olimpic

alt-text Publicat: 17.02.2026, ora 13:59
alt-text Actualizat: 17.02.2026, ora 14:00
  • Jutta Leerdam (27 de ani) a câștigat primul ei aur la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina și pare să fi dat lovitura și pe plan financiar.
  • Patinatoarea de viteză ar putea încasa peste milion de dolari, după gestul făcut la finalul cursei.

Olandeza a izbucnit în lacrimi după succesul formidabil obținut la proba feminină de patinaj viteză de 1.000 de metri, cu un timp care a stabilit un nou record olimpic: 1:12:31.

Apoi, și-a tras fermoarul de la bluza costumului portocaliu, a lăsat să se vadă sutienul sport alb de la Nike și a făcut turul arenei în timp ce fanii o aplaudau.

Jutta Leerdam, gest de peste un milion de dolari!

Sponsorul oficial al Olandei la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 este FILA.

Jutta Leerdam, gest de un milion de dolari (foto: Imago)
Jutta Leerdam, gest de un milion de dolari (foto: Imago)

Jutta Leerdam este iubita lui Jake Paul (foto: Imago) Jutta Leerdam, gest de un milion de dolari (foto: Imago)
+11 Foto
Nike nu a ratat ocazia și a postat imaginea pe contul oficial de Instagram al brandului, alături de descrierea: „Când ești atât de rapid, nu ceri permisiunea.

@juttaleerdam bate recordul olimpic la patinaj viteză 1000 m și câștigă prima sa medalie de aur”.

Contul Nike are aproape 300 de milioane de urmăritori!

Gestul olandezei de a face reclamă sutienului sport într-un moment de maximă expunere ar putea valora peste un milion de dolari, conform expertei în marketing, Frederique de Laat.

Conform Gazzetta dello Sport, chiar și lacrimile olandezei au fost transformate în publicitate.

Un retailer olandez a promovat un creion de ochi rezistent la apă, pornind de la imaginea cu Leerdam, ale cărei lacrimi i-au distrus machiajul, care i s-a întins pe față. „Rezistent la apă, chiar și cu lacrimi de bucurie”, a fost mesajul postat.

Un alt expert în marketing spune că Leerdam ar putea ajunge să câștige și mai mult, 100.000 de dolari per postare pe social media.

Jutta Leerdam, multiplă campioană și influencer cu milioane de urmăritori în social media

Jutta Leerdam este de 7 ori campioană mondială la patinaj viteză. A mai câștigat o medalie de argint la proba feminină de 1000 m la Jocurile Olimpice de la Beijing din 2022

Olandeza are peste 6 milioane de urmăritori pe Instagram și peste 2,5 de milioane de urmăritori pe TikTok.

Jutta a stârnit indignarea unora când a decis să folosească avionul privat pentru deplasarea la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina.

Ea a fost însoțită de prieteni și de logodnicul ei, boxerul și influencerul Jake Paul. Cei doi s-au logodit în martie 2025. Cei doi s-au mutat într-o vilă luxoasă, de 15 milioane de euro, din Puerto Rico

Sportiva a fost aspru criticată:

Comportamentul ei pare oribil, ca al unei dive. Dacă aș fi antrenorul ei, nu l-aș tolera. Încetul cu încetul, întreaga țară începe să se cam sature de comportamentul ei”. Johan Derksen, fost fotbalist

Când nu se antrenează, Jutta pozează ca model pentru branduri faimoase.

Deține un avion privat, dar și o colecție impresionantă de mașini, printre care: un Mercedes Maybach, un Ferrari SF-90 și un Lamborghini Huracan.

