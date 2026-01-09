„Florentino o să te dea afară” Conflict aprins între Diego Simeone și Vinicius » Intervenție dură a lui Xabi Alonso: „Nenorocitule!”

- ATLETICO MADRID - REAL MADRID 1-2. Vinicius Jr. (25 de ani) și Diego Simeone (55 de ani) au fost protagoniștii unor momente tensionate în timpul semifinalei din Supercupa Spaniei.
În prima repriză a duelului ce a avut loc în Arabia Saudită, antrenorul celor de la Atletico Madrid a vrut să-l scoată din ritm pe starul brazilian și să-l enerveze.
„Florentino o să te dea afară, ține minte» ce-ți spun!”, i-ar fi transmis „Cholo” lui Vinicius, potrivit marca.com.
Tensiuni între Diego Simeone și Vinicius
În minutul 81 al partidei, când brazilianul a fost înlocuit de Xabi Alonso, Simeone l-a abordat din nou, încercând să-l facă să creadă că huiduielile de pe stadion erau îndreptate spre el.
Vinicius, deja în afara terenului, a avut o reacție furioasă, iar între cele două bănci a izbucnit o mică ceartă.
Revoltat pe comportamentul omologului său, Alonso i-a a dat replica acestuia: „Vezi-ți de ai tăi, nenorocitule”.
Vinicius l-a ironizat pe Simeone
La finalul partidei, Vinicius a pus mâna pe telefon și a văzut o postare publicată de celebrul jurnalist italian Fabrizio Romano, cu tot momentul petrecut în timpul schimbării sale.
Brazilianul nu s-a lăsat cu una cu două și a ținut să-l ironizeze pe Simeone.
„Ai pierdut încă un meci eliminatoriu”, a fost comentariul lăsat de Vinicius la postare, alături de patru emoticoane.
Diego Simeone: „Nu-mi amintesc”
„Cholo” a refuzat să comenteze momentul la conferința de presă:
„Ce se întâmplă pe teren, încă de când eram copii, rămâne acolo, nu avem ce spune.” a afirmat Simeone.
Chestionat cu privire la afirmația făcută la adresa lui Vinicius, argentinianul a replicat: „Nu-mi amintesc, am o memorie proastă”.
Nu mi-a plăcut momentul. Cholo i-a spus ceva și astfel de lucruri depășesc spiritul pe care trebuie să-l ai față de colegi. Nu-mi place când li se vorbește așa colegilor. Nu orice este permis. Xabi Alonso, antrenor Real Madrid