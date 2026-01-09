„Florentino o să te dea afară” Conflict aprins între Diego Simeone și Vinicius » Intervenție dură a lui Xabi Alonso: „Nenorocitule!”

ATLETICO MADRID - REAL MADRID 1-2. Vinicius Jr. (25 de ani) și Diego Simeone (55 de ani) au fost protagoniștii unor momente tensionate în timpul semifinalei din Supercupa Spaniei.

În prima repriză a duelului ce a avut loc în Arabia Saudită, antrenorul celor de la Atletico Madrid a vrut să-l scoată din ritm pe starul brazilian și să-l enerveze.

„Florentino o să te dea afară, ține minte» ce-ți spun!”, i-ar fi transmis „Cholo” lui Vinicius, potrivit marca.com.

🚨🚨🎙️| Diego Simeone to Vinicius Jr during the game tonight: “Vini, Vini… Florentino Pérez will kick you out [of Real Madrid], remember I told you!"



[@FabrizioRomano] pic.twitter.com/z91366vzS4 — CentreGoals. (@centregoals) January 8, 2026

Tensiuni între Diego Simeone și Vinicius

În minutul 81 al partidei, când brazilianul a fost înlocuit de Xabi Alonso, Simeone l-a abordat din nou, încercând să-l facă să creadă că huiduielile de pe stadion erau îndreptate spre el.

Vinicius, deja în afara terenului, a avut o reacție furioasă, iar între cele două bănci a izbucnit o mică ceartă.

Revoltat pe comportamentul omologului său, Alonso i-a a dat replica acestuia: „Vezi-ți de ai tăi, nenorocitule” .

Momentul în care Xabi Alonso strigă spre Diego Simeone. Foto: captura X

Vinicius l-a ironizat pe Simeone

La finalul partidei, Vinicius a pus mâna pe telefon și a văzut o postare publicată de celebrul jurnalist italian Fabrizio Romano, cu tot momentul petrecut în timpul schimbării sale.

Brazilianul nu s-a lăsat cu una cu două și a ținut să-l ironizeze pe Simeone.

„Ai pierdut încă un meci eliminatoriu”, a fost comentariul lăsat de Vinicius la postare, alături de patru emoticoane.

🚨 Vinicius Jr on Instagram: “Simeone has lost another knockout game”. ❗️



🔗 https://t.co/9AS0xPdPg9 pic.twitter.com/mueqjmj53G — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 8, 2026

Diego Simeone: „ Nu-mi amintesc”

„Cholo” a refuzat să comenteze momentul la conferința de presă:

„Ce se întâmplă pe teren, încă de când eram copii, rămâne acolo, nu avem ce spune.” a afirmat Simeone.

Chestionat cu privire la afirmația făcută la adresa lui Vinicius, argentinianul a replicat: „Nu-mi amintesc, am o memorie proastă”.

Nu mi-a plăcut momentul. Cholo i-a spus ceva și astfel de lucruri depășesc spiritul pe care trebuie să-l ai față de colegi. Nu-mi place când li se vorbește așa colegilor. Nu orice este permis. Xabi Alonso, antrenor Real Madrid

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport