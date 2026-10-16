Bonusuri mai mari și reguli noi ATP pregătește schimbări pentru protejarea jucătorilor

ATP Tour propune modificări ale regulamentului prin care urmărește să reducă presiunea asupra jucătorilor de tenis, să limiteze riscul suprasolicitării și să îmbunătățească sprijinul financiar acordat acestora.

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Planul a fost prezentat de președintele ATP, Andrea Gaudenzi, în contextul problemelor medicale care i-au ținut departe de teren în acest an pe Carlos Alcaraz și Jannik Sinner.

Alcaraz a lipsit aproximativ patru luni și jumătate, între aprilie și august, din cauza unei accidentări la încheietura mâinii drepte, ratând inclusiv două turnee de Grand Slam.

Sinner, încă lider al clasamentului mondial, nu a mai jucat după ce a câștigat Wimbledon, în iulie, și a anunțat săptămâna trecută că nu va mai participa la competiții în acest an, din cauza unei inflamații la genunchiul drept.

Potrivit conducerii circuitului masculin, schimbările propuse ar urma să le permită jucătorilor să își organizeze mai bine programul și să reducă nevoia de a participa la turnee suplimentare pentru a recupera puncte în clasament.

ATP Tour vrea să reducă presiunea calendarului

Una dintre principalele propuneri vizează distribuirea punctelor în clasament, astfel încât rezultatele obținute în fazele avansate ale celor mai importante turnee să fie recompensate mai consistent.

În același timp, ATP intenționează să elimine regula care le permite jucătorilor să înlocuiască, în fiecare sezon, trei rezultate mai slabe de la turneele Masters 1000 cu rezultate mai bune obținute ulterior la competiții de categoria ATP 500 sau ATP 250.

Andrea Gaudenzi consideră că actualul sistem poate încuraja participarea la mai multe turnee decât ar fi necesar. „Acest lucru poate crea presiunea de a adăuga turnee în program după o înfrângere timpurie, pentru a recupera punctele”, a explicat președintele ATP, conform espn.com.

„Propunerile ar elimina această situație, astfel încât rezultatele de la cele mai importante turnee să conteze integral, iar jucătorii să își poată planifica programul în funcție de acestea, în loc să alerge după puncte și să riște să joace prea mult”, a adăugat Gaudenzi.

Modificările sunt analizate în timp ce ATP se pregătește să introducă un nou turneu de categoria Masters 1000 în Arabia Saudită. Dacă proiectul va fi implementat, numărul competițiilor de acest nivel din calendarul anual va crește la zece.

Bonusuri mai mari și sprijin financiar pentru jucători

Pachetul de măsuri include și o creștere a sumelor acordate sportivilor. Fondul de bonusuri de la finalul sezonului ar urma să crească de la 21,5 milioane de dolari la 50 de milioane de dolari.

Planul prevede, de asemenea, un fond de 25 de milioane de dolari destinat sprijinirii carierei jucătorilor care încheie anul în primii 250 din clasament.

În plus, ATP propune contribuții anuale de aproximativ 30 de milioane de dolari pentru sistemul de pensii, cu beneficii îmbunătățite pentru aproximativ 300 de jucători în fiecare an.

Aceste măsuri vin în contextul unor discuții privind reorganizarea tenisului profesionist, inclusiv posibilitatea reducerii premiilor și a dimensiunii tablourilor de dublu începând din 2028.

ATP: banii redistribuiți de la dublu ar putea ajunge la simplu

Gaudenzi a precizat că eventualele sume redistribuite dinspre competițiile de dublu nu ar părăsi sistemul de recompensare a jucătorilor, ci ar putea fi direcționate către alte categorii de participanți.

„Orice sumă redistribuită din premiile de la dublu ar rămâne destinată recompensării jucătorilor și ar urma să fie reinvestită în calificările de la simplu și în premiile pentru primele tururi, ajutând mai mulți jucători să investească în carierele lor și să concureze cu cei mai buni din lume”, a transmis acesta într-o scrisoare deschisă publicată pe site-ul ATP.

Potrivit președintelui circuitului, obiectivul general este stabilirea unui cadru mai clar pentru planificarea sezonului, recompensarea performanțelor la turneele importante și extinderea sprijinului financiar către un număr mai mare de sportivi.

Deocamdată, modificările sunt la stadiul de propuneri și trebuie să treacă prin consultări suplimentare și să primească aprobările necesare înainte de a putea fi aplicate.

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