FCSB și CFR Cluj, într-un top nedorit  Unde se poziționează cele două cluburi după ce au fost eliminate prematur din Conference League +43 foto
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FCSB și CFR Cluj, într-un top nedorit Unde se poziționează cele două cluburi după ce au fost eliminate prematur din Conference League

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 19.08.2026, ora 17:50
  • FCSB și CFR Cluj se află în topul echipelor cu cel mai mare coeficient UEFA care au fost eliminate deja din cupele europene.
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Universitatea Craiova, U Cluj, FCSB și CFR Cluj sunt echipele românești care au participat în cele trei competiții europene în acest sezon.

Dintre acestea, doar campioana României a mai rămas într-o competiție. Va juca joi în turul play-off-ului Europa League, cu Ararat-Armenia.

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FCSB și CFR Cluj, în topul echipelor eliminate cu cel mai mare coeficient UEFA

Deși a ratat calificarea în play-off-ul Ligii 1 în sezonul trecut, FCSB a obținut în cele din urmă calificarea în Conference League, după ce a trecut de FC Botoșani și Dinamo la baraj.

În turul 2 preliminar al competiției, echipa antrenată de Marius Baciu a dat peste Auda, o echipă din Letonia. Deși pornea drept favorită, FCSB a pierdut ambele manșe, 2-3 în tur și 1-4 în retur (3-7 la general), și a părăsit prematur competiția.

De cealaltă parte, CFR Cluj s-a calificat în Conference League după ce a terminat campionatul pe locul al treilea. În turul al doilea preliminar a trecut de Alashkert (4-1 la general), dar a suferit o înfrângere drastică în următorul tur.

Norvegienii de la Tromso s-au impus cu 5-0 în Gruia, iar apoi cu 2-1 pe teren propriu, iar CFR a părăsit competiția în turul 3.

Astfel, cele două cluburi românești se află în topul echipelor deja eliminate care au cel mai mare coeficient UEFA.

FCSB are un coeficient de 25.500 de puncte, în timp ce CFR Cluj are 16.500 puncte. Acest punctaj este calculat pe ultimii 5 ani, inclusiv acest sezon.

Cum arată top 7 al echipelor cu un coeficient ridicat care au părăsit competițiile europene:

  • Ludogorets: 27.250 puncte (eliminată de Hapoel Tel Aviv, 2-4 la general)
  • FCSB: 25.500
  • AEK Larnaca: 21.750 (eliminată de Beitar Ierusalim, 3-3 la general, 3-4 d. pen.)
  • Istanbul Bașakșehir: 21.000 (eliminată de Inter Turku, 1-3 la general)
  • CFR Cluj: 16.500
  • Zrinjski: 14.750 (eliminată de Valur, 2-3 la general)
  • Dinamo Kiev: 14.500 (eliminată de Qarabag, 1-2 la general)

După eșecul usturător suferit în meciul cu Tromso, scor 0-5, antrenorul portughez Antonio Folha a fost demis, după doar șase partide oficiale.

În locul său a fost instalat Marius Șumudică, care nu a avut parte de un debut strălucit pe banca ardelenilor. CFR a fost învinsă de nou-promovata Corvinul cu scorul de 0-3, în etapa #5 din Liga 1.

FOTO: FCSB - Auda 2-3, în manșa tur

FCSB - Auda, meci (18).jpeg
FCSB - Auda, meci (18).jpeg

Galerie foto (43 imagini)

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