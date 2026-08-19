Venus Williams refuză să spună „Stop”  Wild-card la US Open pentru fostul lider mondial. Nu se mai întâmplase de 45 de ani! Urmează Serena?
Venus Williams/ Foto: IMAGO
Tenis

Venus Williams refuză să spună „Stop” Wild-card la US Open pentru fostul lider mondial. Nu se mai întâmplase de 45 de ani! Urmează Serena?

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 19.08.2026, ora 16:29
alt-text Actualizat: 19.08.2026, ora 16:29
  • Venus Williams (46 de ani, #615 WTA) a primit un wild-card pentru US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, programat în perioada 30 august – 13 septembrie.
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Marți, organizatorii turneului de la Flushing Meadows au anunțat 7 din cele 8 wild-card-uri pentru fiecare dintre cele două competiții de simplu.

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Venus Williams a primit wild-card pentru US Open la 46 de ani! Serena mai are de așteptat

Printre jucătoarele invitate se numără și Venus Williams. La 46 de ani, americanca va deveni astfel cea mai în vârstă jucătoare prezentă în proba de simplu la turneu din 1981 încoace, când Renee Richards a participat la US Open la vârsta de 47 de ani, scrie apnews.com.

Fostul lider mondial se va întoarce la turneul pe care l-a câștigat de două ori (2000 și 2001), pentru prima dată din 2023.

Printre cele care au mai primit wild-card se mai numără:

  • Sloane Stephens (SUA, 33 de ani), campioană în 2017
  • Carol Young Suh Lee (SUA, 24 de ani)
  • Reese Brantmeier (SUA, 21 de ani)
  • Thea Frodin (SUA, 17 ani)
  • Leolia Jeanjean (FRA, 31 de ani)
  • Taylah Preston (AUS, 21 de ani)

În acest moment, mai este disponibilă o singură invitație, iar cel mai vehiculat nume pentru a o primi este cel al Serenei Williams (44 de ani), revenită în acest an în tenis.

2022
este anul în care Serena a jucat pentru ultima dată la US Open, turneu pe care l-a câștigat de 6 ori (1999, 2002, 2008, 2012, 2013 și 2014)

La masculin au primit wild-card următorii:

  • Martin Damm (SUA, 22 de ani)
  • Michael Zheng (SUA, 22 de ani)
  • J.J. Wolf (SUA, 27 de ani)
  • Sebastian Gorzny (SUA, 22 de ani)
  • Jack Kennedy (SUA, 18 ani)
  • Gael Monfils (FRA, 39 de ani)
  • Alexei Popyrin (AUS, 27 de ani)

Serena Williams și Venus Williams, învinse la WTA Cincinnati

Surorile Williams ar fi trebuit să facă echipă la Wimbledon, dar Serena s-a văzut nevoită să se retragă, după ce a suferit o accidentare în proba de simplu.

Cele două au avut însă șansa să joace împreună la Cincinnati pentru prima dată după patru ani.

Legendarele surori au fost învinse însă de perechea formată din Marta Kostyuk (24 de ani) și Peyton Stearns (24 de ani), scor 2-6, 6-1, 8-10.

Serena și Venus Williams/ Foto: IMAGO Serena și Venus Williams/ Foto: IMAGO
Serena și Venus Williams/ Foto: IMAGO

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